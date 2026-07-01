ГВЕРЧИНО
ГВЕРЧИНО (настоящее имя и фамилия Джованни Франческо Барбьери) - итальянский живописец.
Брат живописца Паоло Антонио Барбьери (1603-1649 годы). Учился у Б. Дженнари и др. в Ченто; в юности испытал влияние Л. Карраччи, также караваджизма и традиций североитальянской живописи. Работал в Ченто, Венеции, Риме (1621-1623 годы) и Болонье (с 1642 года). Для работ раннего периода (до середины 1620-х годов) характерны мощный темперамент, барочная экспрессия, динамичность, напряжённое противопоставление света и тени, увлечение эффектными ракурсами («Блудный сын», галерея Сабауда, Турин; «Вознесение Мадонны», 1623 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Святой Иероним с трубящим ангелом», ГМИИ; серия «Пророки», собор в Пьяченце).
Наиболее полное выражение эти тенденции получили в грандиозной алтарной картине «Погребение cвятой Петрониллы» (1623 год, Капитолийские музеи, Рим). В самой известной работе Гверчино - плафоне «Аврора» в римском касино Виллы Лудовизи (1621-1623 годы) - ощутимы классицистические тенденции. С 1642 года Гверчино возглавил болонскую «Академию вступивших на правильный путь» и стал одним из самых ярких мастеров болонской школы; его стиль резко изменился под влиянием работ Доменикино и Г. Рени и приобрёл более холодный, академический характер («Обручение святой Екатерины», 1650 год, галерея Эстенсе, Модена; «Мученичество святой Екатерины», 1653 год, Эрмитаж; «Авраам, изгоняющий Агарь и Измаила», 1657-1658 годы, галерея Брера, Милан). Гверчино - автор многочисленных рисунков, отмеченных большим мастерством и живописностью.
Иллюстрация:
Гверчино. «Мученичество святой Екатерины». 1653. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.