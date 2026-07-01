ГВЕРЧИНО

ГВЕРЧИНО (настоящее имя и фамилия Джо­ван­ни Фран­че­ско Бар­бь­е­ри) - итальянский живописец.

Брат жи­во­пис­ца Пао­ло Ан­то­нио Бар­бьери (1603-1649 годы). Учил­ся у Б. Джен­на­ри и др. в Чен­то; в юно­сти ис­пы­тал влия­ние Л. Кар­рач­чи , так­же ка­ра­вад­жиз­ма и тра­ди­ций североитальянской жи­во­пи­си. Ра­бо­тал в Чен­то, Ве­не­ции, Ри­ме (1621-1623 годы) и Бо­ло­нье (с 1642 года). Для ра­бот ран­не­го пе­рио­да (до середины 1620-х годов) ха­рак­тер­ны мощ­ный тем­пе­ра­мент, ба­роч­ная экс­прес­сия, ди­на­мич­ность, на­пря­жён­ное про­ти­во­пос­тав­ле­ние све­та и те­ни, ув­ле­че­ние эф­фект­ны­ми ра­кур­са­ми («Блуд­ный сын», га­ле­рея Са­бау­да, Ту­рин; «Воз­не­се­ние Ма­дон­ны», 1623 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Святой Ие­ро­ним с тру­бя­щим ан­ге­лом», ГМИИ; се­рия «Про­ро­ки», со­бор в Пья­чен­це).

Наи­бо­лее пол­ное вы­ра­же­ние эти тен­ден­ции по­лу­чи­ли в гран­ди­оз­ной ал­тар­ной кар­ти­не «По­гре­бе­ние cвятой Пе­тро­нил­лы» (1623 год, Ка­пи­то­лий­ские му­зеи, Рим). В са­мой из­вест­ной ра­бо­те Гверчино - пла­фо­не «Ав­ро­ра» в римском ка­си­но Вил­лы Лу­до­ви­зи (1621-1623 годы) - ощу­ти­мы клас­си­ци­стические тен­ден­ции. С 1642 года Гверчино воз­гла­вил бо­лон­скую «Ака­де­мию всту­пив­ших на пра­виль­ный путь» и стал од­ним из са­мых яр­ких мас­те­ров бо­лон­ской шко­лы; его стиль рез­ко из­ме­нил­ся под влия­ни­ем ра­бот До­ме­ни­ки­но и Г. Ре­ни и при­об­рёл бо­лее хо­лод­ный, ака­де­мический ха­рак­тер («Об­ру­че­ние святой Ека­те­ри­ны», 1650 год, га­ле­рея Эс­тен­се, Мо­де­на; «Му­че­ни­че­ст­во святой Ека­те­ри­ны», 1653 год, Эр­ми­таж; «Ав­ра­ам, из­го­няю­щий Агарь и Из­маи­ла», 1657-1658 годы, га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан). Гверчино - ав­тор мно­го­численных ри­сун­ков, от­ме­чен­ных боль­шим мас­тер­ст­вом и жи­во­пис­но­стью.

Иллюстрация:

Гвер­чи­но. «Му­че­ни­че­ст­во свя­той Ека­те­ри­ны». 1653. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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