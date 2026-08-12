ГВЕЛЬФЫ (итал. Guelfi)

Фракция сложилась в эпоху, когда императорская династия Гогенштауфенов боролась с папством за власть в Италии. Название «гвельфы» происходит от фамилии баварских и саксонских герцогов Вельфов, которые также боролись против императоров.

В Италии гвельфам противостояли гибеллины. Принадлежность городов, родов и социальных слоев к той каждой из двух «партий» была непостоянной и определялась политической конъюнктурой. Например, Милан, бывший изначально опорой гвельфов, во времена Висконти перешел в стан гибеллинов. Венеция меняла свою принадлежность в зависимости от ситуации в Италии, оставаясь, в целом, в стороне от постоянной борьбы двух фракций.

Нередко разделение на фракции внутри коммуны отражало, главный социальный конфликт итальянских городов, в которых торгово-ремесленные круги, поддерживаемые урбанизированным мелким рыцарством, противостояли нобилитету. Но и любые другие внутренние конфликты коммун облекались в форму борьбы гвельфов и гибеллинов (противостояние пополанов и нобилей, борьба коммуны против тарана и пр.) В крупных городах, например, Флоренции, Болонье и Милане, торгово-ремесленные круги были сторонниками гвельфов, в том время как знать примыкала к гибеллинам. Полностью противоположная картина наблюдалась, например, в Сиене и Пизе, где гвельфской была знать.

Противостояние гвельфов и гибеллинов проникло даже в быт, моду и архитектуру. Так, например, представители партий различались манерой носить платье, снимать шляпу и даже резать хлеб. У гвельфских укреплений зубцы на стенах были выполнены в виде хвоста ласточки, у гибеллинских — зубцы были квадратными. Несмотря на попытку папы в 1334 г. запретить название «гвельфы» и «гибеллины», накал социальной борьбы не снизился.

Иллюстрации:

Гвельфы и гибеллины.

Автор статьи: Г. А. Шмидт.