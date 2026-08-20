ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ

ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ - на­зва­ние двух круп­ней­ших по­ли­тических пар­тий в Ита­лии XII-XV веков, воз­ник­ших в хо­де борь­бы им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии с пап­ст­вом.

Гвель­фы (итальянская фор­ма названия ди­на­стии Вель­фов - гер­цо­гов Ба­ва­рии и Сак­со­нии) объ­е­ди­ня­ли про­тив­ни­ков им­пе­рии (пре­имущественно из городских сло­ёв - по­по­ла­нов) во гла­ве с па­пой. Гибел­ли­ны (на­име­но­ва­ние про­ис­хо­дит, по-ви­ди­мо­му, от итальянского фор­мы названия ро­до­во­го зам­ка Штау­фе­нов - Вайб­лин­ген) объ­е­ди­ня­ли про­тив­ни­ков Вель­фов и сто­рон­ни­ков им­пе­ра­то­ра (пре­имущественно из зна­ти). Тер­мин впер­вые был ис­поль­зо­ван для обо­зна­че­ния различных по­ли­тических груп­пи­ро­вок во Фло­рен­ции в 1215 году и в даль­ней­шем упот­реб­лял­ся толь­ко в Ита­лии (в Гер­ма­нии рас­про­стра­не­ния не по­лу­чил).

Раз­ли­чия ме­ж­ду Гвельфами и гибеллинами от­ра­же­ны в ге­раль­ди­ке их пред­ста­ви­те­лей, об­щей эмб­ле­ма­ти­ке, цве­те и по­крое оде­ж­ды и т. п. В пе­ри­пе­ти­ях борь­бы по­ли­тической про­грам­мы Гвельфов и гибеллинов ме­ня­лись и вы­ра­жа­ли са­мые раз­ные ин­те­ре­сы. Под зна­мё­на­ми Гвельфов и гибеллинов круп­ные го­ро­да ве­ли борь­бу друг с дру­гом и с ме­нее зна­чительными го­ро­да­ми, дво­рянст­во бо­ро­лось с по­по­ла­на­ми и ме­ж­ду со­бой. В Северной Ита­лии гвельф­ский Ми­лан бо­рол­ся с ги­бел­лин­ской Па­ви­ей; в Тос­ка­не ги­бел­лин­ские Пи­за, Си­ена, Лук­ка и Арец­цо вы­сту­па­ли про­тив гвельф­ской Фло­рен­ции. С XIV века во Фло­рен­ции и неко­то­рых тос­кан­ских го­ро­дах гвель­фы раз­де­ли­лись на чёр­ных и бе­лых: чёр­ные объ­е­ди­ня­ли дво­рян, бе­лые - бо­га­тых го­ро­жан. Ре­аль­ной вла­стью во Фло­рен­ции об­ла­да­ли бе­лые гвель­фы. Рес­пуб­ли­ки бы­ли ча­ще все­го гвельф­ски­ми, а государственные об­ра­зо­ва­ния с ти­ра­ническими фор­ма­ми прав­ле­ния - ги­бел­лин­ски­ми.

Ру­ко­во­дству­ясь чис­то конъ­юнк­тур­ны­ми ин­те­ре­са­ми, итальянские го­ро­да пе­ре­ходи­ли из од­ной пар­тии в дру­гую. Ми­лан долгое время был цен­тром гвель­фов, а с уси­ле­ни­ем Вис­кон­ти стал опо­рой ги­бел­ли­нов. В сто­ро­не от борь­бы пар­тий ста­ра­лась дер­жать­ся Ве­не­ция. Из круп­ных сень­о­ров наи­бо­лее рев­но­ст­ным сто­рон­ни­ком ги­бел­ли­нов был Ан­жуй­ский дом в Не­апо­ле, за­вла­дев­ший итальянским на­след­ст­вом Штау­фе­нов. Тра­ди­ци­он­но ги­бел­лин­ски­ми бы­ли род Кар­ра­ра в Па­дуе, Ска­ли­ге­ров в Ве­ро­не, д’Эсте в Фер­ра­ре, Мон­те­фельт­ри в Ур­би­но. Феодальная ари­сто­кра­тия обыч­но при­над­ле­жа­ла к ги­бел­ли­нам, од­на­ко сре­ди это­го слоя бы­ли и сто­рон­ни­ки гвель­фов. В це­лом вра­ж­да Гвельфов и гибеллинов от­ра­жа­ла глу­бо­кие про­ти­во­ре­чия внут­ри Ита­лии. Она по­дог­ре­ва­лась борь­бой го­ро­дов за не­за­ви­си­мость от им­пе­рии, пап­ст­ва и чу­же­зем­ных го­су­дарств. По­сте­пен­но связь ги­бел­ли­нов с им­пе­ра­то­ра­ми ос­ла­бе­ла, ус­ту­пив ме­сто внут­ри­италь­ян­ско­му со­пер­ни­че­ст­ву. При не­уда­че ги­бел­ли­ны объ­е­ди­ня­лись с гвель­фа­ми про­тив им­пе­ра­то­ра. В конце XIII века обо­зна­че­ние «Гвельфы и гибеллины» ут­ра­ти­ло пер­во­на­чаль­ное зна­че­ние.

В 1273 году па­па Гри­го­рий X от­ме­чал ма­ло­по­нят­ность смыс­ла тер­ми­нов «ги­бел­ли­ны» и «гвель­фы». Не­смот­ря на не­оп­ре­де­лён­ность со­дер­жа­тель­ной сто­ро­ны на­зва­ний, борь­ба ме­ж­ду со­пер­ни­ка­ми до­хо­ди­ла до край­не­го ожес­то­че­ния. «Ги­бел­лин­ст­во» ожи­ло с по­хо­да­ми в Ита­лию в XIV веке Ген­ри­ха VII Люк­сем­бург­ско­го , Лю­до­ви­ка IV Ба­вар­ско­го и Кар­ла IV, но об­щее ос­лаб­ле­ние по­ли­тического про­ти­во­стоя­ния им­пе­рии и пап­ст­ва в XV веке при­ве­ло к за­ту­ха­нию борь­бы Гвельфов и гибеллинов. В 1334 году па­па Бе­не­дикт XII за­пре­тил оба на­зва­ния, но борь­ба угас­ла толь­ко к XV веку, с ус­та­нов­ле­ни­ем ти­ра­ний в итальянских го­ро­дах. Тем не ме­нее зна­чительная часть по­ли­тической и во­енной ис­то­рии Ита­лии XII-XV веков, а в ка­кой-то сте­пе­ни и куль­тур­ной ( Дан­те ) мо­жет быть рас­смот­ре­на под уг­лом про­ти­во­стоя­ния гвель­фов и ги­бел­ли­нов.

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