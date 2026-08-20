ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ
ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ - название двух крупнейших политических партий в Италии XII-XV веков, возникших в ходе борьбы императоров Священной Римской империи с папством.
Гвельфы (итальянская форма названия династии Вельфов - герцогов Баварии и Саксонии) объединяли противников империи (преимущественно из городских слоёв - пополанов) во главе с папой. Гибеллины (наименование происходит, по-видимому, от итальянского формы названия родового замка Штауфенов - Вайблинген) объединяли противников Вельфов и сторонников императора (преимущественно из знати). Термин впервые был использован для обозначения различных политических группировок во Флоренции в 1215 году и в дальнейшем употреблялся только в Италии (в Германии распространения не получил).
Различия между Гвельфами и гибеллинами отражены в геральдике их представителей, общей эмблематике, цвете и покрое одежды и т. п. В перипетиях борьбы политической программы Гвельфов и гибеллинов менялись и выражали самые разные интересы. Под знамёнами Гвельфов и гибеллинов крупные города вели борьбу друг с другом и с менее значительными городами, дворянство боролось с пополанами и между собой. В Северной Италии гвельфский Милан боролся с гибеллинской Павией; в Тоскане гибеллинские Пиза, Сиена, Лукка и Ареццо выступали против гвельфской Флоренции. С XIV века во Флоренции и некоторых тосканских городах гвельфы разделились на чёрных и белых: чёрные объединяли дворян, белые - богатых горожан. Реальной властью во Флоренции обладали белые гвельфы. Республики были чаще всего гвельфскими, а государственные образования с тираническими формами правления - гибеллинскими.
Руководствуясь чисто конъюнктурными интересами, итальянские города переходили из одной партии в другую. Милан долгое время был центром гвельфов, а с усилением Висконти стал опорой гибеллинов. В стороне от борьбы партий старалась держаться Венеция. Из крупных сеньоров наиболее ревностным сторонником гибеллинов был Анжуйский дом в Неаполе, завладевший итальянским наследством Штауфенов. Традиционно гибеллинскими были род Каррара в Падуе, Скалигеров в Вероне, д’Эсте в Ферраре, Монтефельтри в Урбино. Феодальная аристократия обычно принадлежала к гибеллинам, однако среди этого слоя были и сторонники гвельфов. В целом вражда Гвельфов и гибеллинов отражала глубокие противоречия внутри Италии. Она подогревалась борьбой городов за независимость от империи, папства и чужеземных государств. Постепенно связь гибеллинов с императорами ослабела, уступив место внутриитальянскому соперничеству. При неудаче гибеллины объединялись с гвельфами против императора. В конце XIII века обозначение «Гвельфы и гибеллины» утратило первоначальное значение.
В 1273 году папа Григорий X отмечал малопонятность смысла терминов «гибеллины» и «гвельфы». Несмотря на неопределённость содержательной стороны названий, борьба между соперниками доходила до крайнего ожесточения. «Гибеллинство» ожило с походами в Италию в XIV веке Генриха VII Люксембургского, Людовика IV Баварского и Карла IV, но общее ослабление политического противостояния империи и папства в XV веке привело к затуханию борьбы Гвельфов и гибеллинов. В 1334 году папа Бенедикт XII запретил оба названия, но борьба угасла только к XV веку, с установлением тираний в итальянских городах. Тем не менее значительная часть политической и военной истории Италии XII-XV веков, а в какой-то степени и культурной (Данте) может быть рассмотрена под углом противостояния гвельфов и гибеллинов.