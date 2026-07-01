Гвельфы

Гве́льфы — партия в средневековой Италии, соперничавшая с партией гибеллинов. Их противостояние восходит к началу многовековой борьбы за верховенство между римскими папами и германскими императорами. В конце XII в. Г. называли сторонников баварских и саксонских герцогов Вельфов, оспаривавших трон у швабской династии Гогенштауфенов (см. Штауфены) (название «гибеллины» происходит от названия замка последних — Вайблинген). В XIII в. в Италии повсеместно возникли партии Г. и гибеллинов, за которыми стояли разные кланы и социальные группы. Особенно ожесточенным был конфликт Г. и гибеллинов во Флоренции, сопровождавшийся установлением народного правления и, после окончательного изгнания гибеллинов, чередой внутрипартийных распрей (между Черными и Белыми Г., затем в среде Черных). Партия Г. во Флоренции считалась правящей и имела свои влиятельные учреждения. Важнейшие города с преобладанием гвельфов также Болонья, Брешия, Падуя, Перуджа; гибеллинов: Ареццо, Верона, Пиза, Мантуя. Гвельфские и гибеллинские города заключали между собой военные союзы и помогали массово изгоняемым приверженцам своих партий, что было частым явлением. В начале XVI в., в период Итальянских войн, партийная принадлежность по традиции еще имела значение, судя, в частности, по «Истории Италии» Ф. Гвиччардини, хотя прежний смысл был в значительной мере утрачен. В XIX в. в эпоху Рисорджименто возникли течения неогвельфизма и неогибеллинизма, политических сторонников и противников папства.

Лит.: Компаньи Д. Хроника событий, случившихся в его время / Пер. с ит. М., 2015; Heers J. Les partis et la vie politique dans l’Occident médiéval. Рaris, 1981. М. А. Юсим.