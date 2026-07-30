ГВАТЕМАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1944-1954 ГГ.

Социально-политические конфликты в Гватемале , связанные с попытками реформ, направленных против империализма США, авторитаризма и крупного землевладения.

В июне – октябре 1944 г. в ходе массовых выступлений была свергнута диктатура Х. Убико, и к власти пришла военно-гражданская хунта, которая после принятия демократической конституции передала власть демократически избранному президенту Х. Аревало. В период его правления (1945-1951 гг.) было принято социальное законодательство, в частности введен 8-часовой рабочий день и разрешена деятельность профсоюзов, создан государственный институт нефти, обладающий монополией на ее добычу.

Однако главным ресурсом страны была не нефть, а сельское хозяйство, в частности – выращивание фруктов, принадлежащее американской компании «Юнайтед фрут». Компания заняла антиправительственную позицию, так как ее не устраивала введенная в стране система страхования рабочих, которая увеличила стоимость рабочей силы.

Попытка свержения Аревало в 1949 г. была подавлена министром обороны Х. Арбенсом , и в 1950 г. он был избран президентом. В попытке переворота 1949 г. было замешано американское посольство, что усилило антиамериканские настроения гватемальских лидеров. При поддержке профсоюзов Всеобщей конфедерации труда и отчасти под давлением левых сил во главе с Гватемальской партией труда начались реформы.

17 июня 1952 г. была начата аграрная реформа, по которой необрабатываемые земли свыше 90 га отчуждались за выкуп и распределялись между крестьянами из расчета 3-7 га на семью. В ходе аграрной реформы были отчуждены 554 тыс. гектаров земли помещиков, в том числе 160 тыс. гектаров «Юнайтед фрут». Это была лишь часть необрабатываемых земель, принадлежащих компании. Несмотря на то, что потери компании были невелики, прецедент был опасен, и США вступили в жесткую конфронтацию с правительством Арбенса, которого подозревали в прокоммунистических настроениях. Они установили торговую блокаду Гватемалы. 18 июня 1954 г. при поддержке ЦРУ в страну вторглись противники правительства во главе с К. Армасом. Столицу Гватемалу бомбили «неопознанные» самолеты. США оказывали поддержку Армасу и требовали, чтобы он заменил Арбенса на посту президента . Несмотря на то, что Армасу не сопутствовала удача, командование гватемальской армии не решилось противостоять США и 27 июня отстранило Арбенса от власти. Арбенс передал власть командующему вооруженными силами К. Диасу. 29 июня Диас был свергнут группой офицеров во главе с полковником Э. Монсоном, которые создали правящую хунту. 3 июля ее возглавил Армас, который 4 ноября был провозглашен президентом. Реформы были отменены, Гватемальская партия труда была запрещена, а Всеобщая конфедерация труда распущена еще при Монсоне. Падение правительства Арбенса и последовавший за этим террор против левых и профсоюзных активистов привели многих сторонников перемен к выводу о необходимости вооруженной борьбы за освобождение континента от власти диктатур и американского империализма. Вскоре развернулась гражданская война в Гватемале 1962-1996 гг.

Исторические источники:

Ториэльо Гарридо Г. Гватемала: революция и контрреволюция. М., 1983.

Автор статьи: Шубин А.В.