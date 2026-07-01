Гватемaла (Новая Гватемала Успения)

Гватемáла (Новая Гватемала Успения) — столица Гватемалы. Население — 2,149 млн человек (2012), с пригородами — до 4,704 млн человек (2015), крупнейший город Центральной Америки. Расположена в долине, в юго-восточной части центрального нагорья, на высоте свыше 1500 м, в 80 км от Тихого океана. Крупный транспортный узел на Панамериканском шоссе. Основана в 1524, в 1527 перенесена на новое место. В январе 1776 в 40 км от старой Г., разрушенной землетрясением, был заложен новый город , ставший административным центром генерал-капитанства Гватемалы. 15 сентября 1821 в Г. был оглашен акт о независимости Гватемалы, а 1 июля 1823 объявлено о создании федерации Соединенных провинций Центральной Америки, столицей которой стала Г. С 1839 столица самостоятельного государства Гватемала. В 1944 в Г. произошло вооруженное восстание, ставшее началом Гватемальской революции 1944—1954. Г. формировалась по прямоугольной сетке улиц; сильно пострадала при землетрясениях (1917, 1918 и 1976). Ряд зданий конца XVIII — начала XIX в. сохранил черты барокко (фасад церкви Нуэстра-Сеньора-дела-Мерсед, 1813, и др.). Основная застройка XIX в. выполнена в стиле позднего классицизма (тяжеловесный и архитектурно суховатый кафедральный собор, 1782—1815, башни завершены в 1867; архитекторы М. Ибаньес, А. Бернаскони, С. Гамунди, Х. де Сьерра, П. Гарсия-Агирре, С. Марки). Многочисленные здания конца XIX — начала XX в. по­строены в стиле эклектики (в том числе здание Недвижимых имуществ, 1896; с 1976 — Национальный музей истории). Национальный дворец в стиле так называемого испано-гватемальского возрождения (1939—1943, архитектор Р. Перес де Леон; с 1980 — Национальный дворец культуры); комплекс Гражданского центра (1950—1960-е). В Г. расположены ряд научных учреждений: Гватемальская академия языков (1887), Гватемальская академия географии и истории (1923), Академия медицинских, физических и естественных наук (1945), Академия языков майя (1959), Национальный институт атомной энергии (1966), Национальный институт электрификации, Институт антропологии и истории (1946); 10 университетов, крупнейший их которых — государственный университет Сан-Карлос (1676). В городе есть национальные музеи: современного искусства «Карлос Мерида» (1934), истории и изящных искусств (1935), археологии и этнологии Гватемалы (1948), естественной истории «Хорхе А. Ибарра» (1950), истории Гватемалы (1975); другие музеи: народных искусств и ремесел (1959), «Ишчель» (индейский костюм ), «Мирафлорес» (находки из раскопок Мирафлорес и Каминальхую).

Лит.: Geliert G. Ciudad de Guatemala. Guatemala, 1990—1995. Vol. 1—3; Gaitán Н. Centro histórico de la cui­dad de Guatemala. Guatemala, 1995. Л. К. Масиель Санчес, Е. А. Швец.