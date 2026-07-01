ГВАТЕМАЛА (ГОРОД)
ГВАТЕМАЛА - столица Гватемалы.
Население 1010 тысяч человек (с пригородами свыше 2,9 млн человек, 2006 год), один из крупнейших городов Центральной Америки. Расположена в долине, в юго-восточной части центрального нагорья, на высоте свыше 1500 м, в 80 км от Тихого океана. Крупный транспортный узел на Панамериканском шоссе. Железно-дорожного станция. Международный аэропорт «Ла-Аурора».
Основана в 1524 году (по другим данным, в 1527 году). В январе 1776 года в 40 км от старой Гватемалы, полностью разрушенной землетрясением, был заложен новый город (полное название Сантьяго рыцарей новой Гватемалы, Santiago de los Caballeros de Guatemala la Nueva), ставший административным центром генерал-капитанства Гватемала. 15.09.1821 года в Гватемале был оглашён акт о независимости Гватемалы, а 01.07.1823 года объявлено о создании федерации Соединённых провинций Центральной Америки, столицей которой стала Гватемала. С 1839 года столица самостоятельного государства Гватемала. В 1944 году в Гватемале произошло вооруженное восстание, явившееся началом Гватемальской революции 1944-1954 года.
Гватемала формировалась по прямоугольной сетке улиц; сильно пострадала при землетрясениях 1917, 1918 и 1976 годов. Ряд зданий конца XVIII - начала XIX веков сохранил черты барокко (фасад церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Мерсед, 1813 год, и др.). Основная застройка XIX века в стиле позднего классицизма (тяжеловесный и суховатый по архитектуре кафедральный собор, 1782-1815 годы, башни завершены в 1867 год; архитекторы М. Ибаньес, А. Бернаскони, С. Гамунди, Х. де Сьерра, П. Гарсия-Агирре, С. Марки). Многочисленные здания конца XIX - начала XX веков в духе эклектизма (в том числе здание Недвижимых имуществ, 1896 год; с 1976 года Национальный музей истории). Национальный дворец в стиле так называемого испано-гватемальского возрождения (1939-1943 годы, архитектор Р. Перес де Леон; с 1980 года музей Национальный дворец культуры; фрески А. Гальвеса Суареса); комплекс Гражданского центра (1950-1960-е годы; в здании Мэрии - мозаика К. Мериды, 1959 год; в банке «Кецаль» - рельефные фрески Д. Васкеса).
Научные учреждения: Гватемальская академия языков (1887 год), Гватемальская академия географии и истории (1923 год), Академия медицинских, физических и естественных наук (1945 год), Академия языков майя (1959 год), Национальный институт атомной энергии (1966 год), Национальный институт электрификации, Институт антропологии и истории (1946 год), Институт питания Центральной Америки и Панамы (1949 год), Национальная обсерватория (1925 год), Национальный совет научных и технических исследований (1967 год). Университеты: государственный университет Сан-Карлос (1676 год, один из самых древних университетов Америки); частные католические университеты - университет Рафаэль Ландивар (1961 год), университет Дель Валье (1966 год), университет Мариано Гальвес (1966 год), университет Франсиско Маррокин (1971 год; при нём - музей Пополь-Вух - искусство майя и колониального периода); Национальная школа изящных искусств (1920 год) и др. Национальная библиотека (1879 год). Национальные музеи: современного искусства «Карлос Мерида» (1934 год), истории и изящных искусств (1935 год), археологии и этнологии Гватемалы (1948 год), естественной истории «Хорхе А. Ибарра» (1950 год), истории Гватемалы (1975 год); другие музеи: народных искусств и ремёсел (1959 год), «Ишчель» (индейский костюм), современного искусства, «Мирафлорес» (находки из раскопок Мирафлорес и Каминальхую). Национальный театр (расположен на вершине холма в центре Гватемалы; 1978 год, архитектор Э. Ресинос). Зоопарк.
В экономике города доминирует сфера услуг (в том числе торговля, туризм, гостиничное дело, образование и др.). Предприятия пищевой, текстильной, табачной, кожевенно-обувной, деревообрабатывающей промышленности; металлообработка; производство химикатов, удобрений, фармацевтических товаров, цемента.
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