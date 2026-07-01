ГВАТЕМАЛА (ГОРОД)

ГВАТЕМАЛА - сто­ли­ца Гва­те­ма­лы.

Население 1010 тысяч человек (с при­го­ро­дами свыше 2,9 млн человек, 2006 год), один из круп­ней­ших го­ро­дов Центральной Аме­ри­ки. Рас­по­ло­же­на в до­ли­не, в юго-восточной час­ти центрального на­го­рья, на высоте свыше 1500 м, в 80 км от Ти­хо­го океана. Круп­ный транс­порт­ный узел на Пан­аме­ри­кан­ском шос­се. Железно-дорожного стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт «Ла-Ау­ро­ра».

Ос­но­ва­на в 1524 году (по другим дан­ным, в 1527 году). В январе 1776 года в 40 км от ста­рой Гватемалы, пол­но­стью раз­ру­шен­ной зем­ле­тря­се­ни­ем, был за­ло­жен но­вый го­род (пол­ное название Сан­ть­я­го ры­ца­рей но­вой Гва­те­ма­лы, San­tiago de los Caballeros de Guatemala la Nueva), став­ший административным цен­тром ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла. 15.09.1821 года в Гватемале был ог­ла­шён акт о не­за­ви­си­мо­сти Гва­тема­лы, а 01.07.1823 года объ­яв­ле­но о соз­да­нии фе­де­ра­ции Со­еди­нён­ных про­вин­ций Центральной Аме­ри­ки, сто­ли­цей ко­то­рой ста­ла Гватемала. С 1839 года сто­ли­ца са­мо­сто­ятельного государства Гва­те­ма­ла. В 1944 году в Гватемале про­изош­ло воо­руженное вос­ста­ние, явив­шее­ся на­ча­лом Гва­те­маль­ской ре­во­лю­ции 1944-1954 года.

Гватемала фор­ми­ро­ва­лась по пря­мо­уголь­ной сет­ке улиц; силь­но по­стра­да­ла при зем­ле­тря­се­ни­ях 1917, 1918 и 1976 годов. Ряд зда­ний конца XVIII - начала XIX веков со­хра­нил чер­ты ба­рок­ко (фа­сад церкви Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Мер­сед, 1813 год, и др.). Основная за­строй­ка XIX века в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (тя­же­ло­вес­ный и су­хо­ва­тый по ар­хи­тек­ту­ре ка­фед­раль­ный со­бор, 1782-1815 годы, баш­ни за­вер­ше­ны в 1867 год; ар­хи­тек­то­ры М. Ибань­ес, А. Бер­на­ско­ни, С. Га­мун­ди, Х. де Сьер­ра, П. Гар­сия-Агир­ре, С. Мар­ки). Мно­го­численные зда­ния конца XIX - начала XX веков в ду­хе эк­лек­тиз­ма (в том числе зда­ние Не­дви­жи­мых иму­ществ, 1896 год; с 1976 года Национальный му­зей ис­то­рии). Национальный дво­рец в сти­ле так называемого ис­па­но-гва­темальского воз­ро­ж­де­ния (1939-1943 годы, архитектор Р. Пе­рес де Ле­он; с 1980 года му­зей Национальный дво­рец куль­ту­ры; фре­ски А. Галь­ве­са Суа­ре­са); ком­плекс Гражданского цен­тра (1950-1960-е годы; в зда­нии Мэ­рии - мо­заи­ка К. Ме­ри­ды, 1959 год; в бан­ке «Ке­цаль» - рель­еф­ные фре­ски Д. Вас­ке­са).

На­учные уч­ре­ж­де­ния: Гва­темальская ака­де­мия язы­ков (1887 год), Гва­темальская ака­де­мия гео­гра­фии и ис­то­рии (1923 год), Ака­де­мия медицинских, фи­зических и ес­тественных на­ук (1945 год), Ака­де­мия язы­ков майя (1959 год), Национальный институт атом­ной энер­гии (1966 год), Национальный институт элек­три­фи­ка­ции, Институт ан­тро­по­ло­гии и ис­то­рии (1946 год), Институт пи­та­ния Центральной Аме­ри­ки и Па­на­мы (1949 год), Национальная об­сер­ва­то­рия (1925 год), Национальный со­вет на­учных и тех­нических ис­сле­до­ва­ний (1967 год). Университеты: государственный университет Сан-Кар­лос (1676 год, один из са­мых древ­них университетов Аме­ри­ки); ча­ст­ные ка­то­лические университеты - университет Ра­фа­эль Лан­ди­вар (1961 год), университет Дель Ва­лье (1966 год), университет Ма­риа­но Галь­вес (1966 год), университет Фран­си­ско Мар­ро­кин (1971 год; при нём - му­зей По­поль-Вух - искусство майя и ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да); Национальная шко­ла изящных ис­кусств (1920 год) и др. Национальная библиотека (1879 год). Национальные музеи: современного искусства «Кар­лос Ме­ри­да» (1934 год), ис­то­рии и изящ­ных ис­кусств (1935 год), ар­хео­ло­гии и эт­но­ло­гии Гва­темалы (1948 год), ес­тественной ис­то­рии «Хор­хе А. Ибар­ра» (1950 год), ис­то­рии Гва­темалы (1975 год); другие му­зеи: народных ис­кусств и ре­мё­сел (1959 год), «Иш­чель» (ин­дей­ский кос­тюм), современного искусства, «Ми­ра­фло­рес» (на­ход­ки из рас­ко­пок Ми­ра­фло­рес и Ка­ми­наль­хую). Национальный те­атр (рас­по­ло­жен на вер­ши­не хол­ма в цен­тре Гва­темалы; 1978 год, архитектор Э. Ре­си­нос). Зоо­парк.

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (в том числе тор­гов­ля, ту­ризм, гос­ти­нич­ное де­ло, об­ра­зо­ва­ние и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой, тек­стиль­ной, та­бач­ной, ко­же­вен­но-обув­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности; ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; про­изводство хи­ми­ка­тов, удоб­ре­ний, фар­ма­цев­тических то­ва­ров, це­мен­та.

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