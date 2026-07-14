ГВАТЕМАЛА
Государство в Центральной Америке.
Граничит на западе и севере с Мексикой, на северо-востоке с Белизом, на юго-востоке с Гондурасом и Сальвадором. На востоке омывается Карибским м., на юге и юго-западе Тихим ок. Пл. 108,9 тыс. км2. Нас. 12,7 млн. чел. (2006), крупнейшее по численности населения гос-во Центр. Америки. Столица – г. Гватемала. Офиц. язык – испанский. Денежная единица – кетсаль.
Г. – чл. ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), Орг-ции центр.-амер. государств (1951), Центр.- амер. общего рынка (1960), ВТО (1995).
К наиболее ранним памятникам человеческой деятельности на территории Г. (Сан-Рафаэль, около г. Гватемала; 10–9-е тыс. до н. э.) относятся наконечники типа Кловис. Древнейшие памятники горной Г. – кратковременные пещерные и открытые стоянки 8–7-го тыс. до н. э.; орудия – скребки, рубила и др.
Г. входила в зону формирования древней мезоамериканской культурной традиции, неразрывно связанной с окультуриванием кукурузы в сочетании с тыквой и фасолью (культура Окос на сев.-зап. побережье и др.). В горных районах Г. в 4-м тыс. был выведен один из первых сортов кукурузы – «наль-тель», вскоре распространившийся по Мезоамерике (впервые гипотезу об очаге доместикации кукурузы в горной Г. высказал Н. И. Вавилов). Во 2–1-м тыс. до н. э. (доклассический период) горная и равнинная Г. была плотно заселена многочисленными культурно близкими группами земледельцев.
С Г. связано формирование цивилизации майя (территория Г. охватывает б. ч. её центр. и юж. областей). В 6–4 вв. до н. э. в центр. области появились первые гор. центры с монументальной архитектурой (Накбе, Эль-Мирадор, Тикаль и др.). Их планировка имела характерный для более поздних городов майя вид: приспособленное к рельефу сочленение самостоятельных, астрономически ориентированных акрополей, представляющих собой прямоугольную площадь, окружённую храмовыми и дворцовыми постройками, поднятыми на платформы. На тихоокеанском побережье выделяют культуры Эль-Баул, Абах-Такалик и др., датируемые между 300 до н. э. и 300 н. э. Наивысшего расцвета культура майя достигает в классич. период (300–900 н. э.). На территории Г. было разработано майя письмо. Памятники горной Г. отличаются от равнинных по погребальному обряду, стилю архитектуры и керамич. изделий. В 1523 исп. конкистадоры под команд. П. де Альварадо начали завоевание Центр. Америки. На её территории было создано генерал-капитанство Гватемала (1527). Колониальная Центр. Америка, население которой к моменту получения независимости составляло 1227 тыс. чел., представляла собой глубокую экономич. и политич. периферию исп. империи. Здесь господствовали феод. формы землепользования (энкомьенда) и контрактации рабочей силы (абилитасьонес, репартимьенто). Социальная структура общества имела иерархич. характер. Все высшие адм. посты занимали королевские чиновники, назначавшиеся Верховным советом по делам Индий, экономич. власть находилась в руках немногочисл. (менее 5% нас.) креольской верхушки, а осн. часть метисов-ладино (10–12%) и индейцев (ок. 80%) занималась с.-х. и ремесленным трудом и не обладала никакими политич. правами.
В сент. 1821 под влиянием идей европ. Просвещения и нац.-освободит. движения в Юж. Америке и Мексике патриотически настроенные круги, возглавляемые П. Молиной и Х. М. Дельгадо, провозгласили независимость центр.-амер. колоний Испании. В 1823 (после их кратковременного пребывания в составе Мекс. империи А. де Итурбиде) была создана федерация Соединённые провинции Центральной Америки, в которой Г., как наиболее населённая (св. 600 тыс. жит.) и экономически сильная её часть, играла ключевую роль. В 1824 была принята федеральная конституция, отменившая рабство и феод. привилегии.
На протяжении 12 лет сторонники либеральных реформ и федеративного устройства Центр. Америки под рук. Ф. Морасана и М. Гальвеса вели упорную борьбу против консерваторов (крупные землевладельцы, колониальная аристократия, армейская верхушка, церковь) за сохранение территориального единства федерации. Игнорирование интересов индейцев со стороны лидеров либерального движения привело к их изоляции и в конечном счёте к политич. и воен. поражению. Использовав движение индейских масс под рук. Х. Р. Карреры, противники объединения Центр. Америки добились в 1839 выхода Г. из состава федерации и установили реакционный режим, опиравшийся на союз латифундистов, армии и церкви. Консервативные правительства Карреры, объявленного пожизненным президентом, и его преемника В. Серны Сандоваля тормозили экономич. реформы и проводили антинациональную внешнюю политику, уступив, в частности, права на Белиз Великобритании. Они находились у власти до 1871, пока в Г. не началась новая либеральная революция, которую возглавили представители т. н. кофейной буржуазии – М. Гарсия Гранадос Савала и Х. Р. Барриос.
Правительство Х. Р. Барриоса (1873–1885) предприняло шаги по модернизации экономики (ж.-д. строительство, развитие телеграфной связи, электрификация), политич. и воен. институтов, системы образования. Была провозглашена новая конституция, церковь отделена от гос-ва, введены ограничения на использование детского труда, приняты новый гражд. и уголовный кодексы. Однако попытка вновь объединить центр.-амер. гос-ва окончилась неудачей и гибелью Х. Р. Барриоса.
С установлением в 1898 диктаторского режима М. Х. Эстрады Кабреры в Г. начал активно проникать иностр., прежде всего сев.-амер., капитал, фактически полностью подчинивший её нац. экономику (произ-во кофе, бананов и хлопка). Амер. «United Fruit Company» в 1-й трети 20 в. стала крупнейшим земельным собственником в Г. и практически контролировала её внутр. и внешнюю политику. Всё более важную роль в Г. играли военные. В 1921–30 в период президентства генералов Х. М. Орельяны Пинто, а затем С. Чакона Гонсалеса возникли первые профсоюзы, были предприняты шаги по стабилизации нац. денежной системы, развитию системы здравоохранения и школьного образования.
В 1931 в условиях мирового экономич. кризиса и обострения внутр. социальных и экономич. проблем в Г. была установлена воен. диктатура ген. Х. Убико. Был принят т. н. закон о бродяжничестве, фактически закрепостивший индейское население, и закон № 816, давший латифундистам право распоряжаться имуществом и жизнью крестьян-батраков и арендаторов. В стране начались широкие политич. репрессии, были распущены профсоюзы и запрещены оппозиц. политич. организации.
В июне 1944 в результате массовых протестов студентов, рабочих и представителей ср. слоёв диктаторский режим Х. Убико был свергнут (см. Гватемальская революция 1944–54). В 1945 президентом стал известный обществ. деятель Х. Х. Аревало, в 1951 Х. Арбенс Гусман. В Г. были проведены демократич. реформы. В июне 1954 в результате гос. переворота Арбенс Гусман был отстранён от власти. Президентом стал полк. К. Кастильо Армас, который отменил проведённые демократич. правительством преобразования. После его убийства в июле 1957 к власти пришло крайне правое правительство ген. М. Идигораса Фуэнтеса. В стране усилились политич. репрессии против демократич. сил.
В кон. 1960 группа молодых офицеров – сторонников Х. Арбенса Гусмана организовала вооруж. выступление под лозунгом восстановления демократии и проведения социальных и экономич. реформ. В стране фактически началась гражд. война, продолжавшаяся почти 36 лет. Три ведущие революц. орг-ции – Повстанч. вооруж. силы, Партизанская армия бедняков и Орг-ция вооруж. народа – в 1982 объединились в рамках фронта Нац. революц. единства Гватемалы.
За исключением гражд. правительства Х. С. Мендеса Монтенегро (1966–70), пытавшегося на основе новой Конституции, принятой в 1965, провести ограниченные социальные и экономич. реформы, у власти в Г. до сер. 1980-х гг. находились воен. диктаторы – генералы К. М. Арана Осорио (1970–74), К. Э. Лаугеруд Гарсия (1974–78), Ф. Р. Лукас Гарсия (1978–82), Х. Э. Риос Монтт (1982–83) и О. У. Мехиа Викторес (1983–1986). В эти годы было приостановлено действие Конституции 1965, распущен Нац. конгресс, запрещена деятельность ведущих политических партий, проводились массовые аресты и убийства противников режима, осуществлялся масштабный сгон индейцев с общественных земель.
Только после победы на выборах и вступления в должность президента гражд. политика, чл. Христианско-демократич. партии М. В. Сересо Аревало (янв. 1986) в Г. была введена новая Конституция и начался медленный процесс поиска путей к достижению внутр. мира. Были предприняты попытки ограничить роль вооруж. сил в политич. жизни страны и начать переговорный процесс с повстанцами. В 1987 в Г. было подписано соглашение пяти центр.- амер. государств (пакт Эскипулас), положившее начало процессу мирного урегулирования и прекращения гражд. войны не только в Г., но и в Никарагуа и Сальвадоре.
Несмотря на две попытки крайне правых сил произвести воен. перевороты, власть в Г. в 1991 законным путём перешла к президенту Х. А. Серрано Элиасу. В годы его правления в Г. продолжались массовые нарушения гражд. прав. В 1992 и 1993 правительство безуспешно пыталось провести переговоры с представителями левых повстанцев. Весной 1993 в Г. прошли массовые демонстрации с требованием внести коррективы в неолиберальную политику правительства. Попытка Серрано Элиаса начать кампанию против коррупции в правительстве, конгрессе и вооруж. силах, преследовавшая популистские цели, привела к его насильств. отстранению от власти военными.
В июне 1993 конгресс утвердил Р. де Леона Карпио, чл. Союза нац. центра и уполномоченного по защите гражд. прав в Г. врем. президентом страны. Срок полномочий президента и конгресса был сокращён с 5 до 4 лет, проведён ряд экономич. реформ. Мин. образования впервые в истории Г. стал представитель индейцев майя С. Тай Койой. В 1994 были подписаны соглашения с руководителями повстанч. организаций о соблюдении гражд. прав, о возвращении насильственно переселённых индейцев в места постоянного проживания, в 1995 – соглашение о гражд. правах индейцев. В сент. 1995 было объявлено о врем. прекращении огня.
В нояб. 1995 в Г. прошли всеобщие выборы. Президентом был избран представитель правой Партии нац. прогресса А. Арсу Иригойен (вступил в должность в янв. 1996). 29.12.1996 в присутствии генерального секретаря ООН Б. Бутрос-Гали правительство Г. подписало мирный договор с повстанцами, положивший конец гражд. войне в Г., в ходе которой погибли или пропали без вести св. 200 тыс. чел., а 1,5 млн. чел. превратились в беженцев (более 80% всех жертв – представители индейского населения, 93% всех актов насилия совершили армия и правые полувоенные формирования). Соглашение начало осуществляться с нач. 1997. Св. 3 тыс. партизан сложили оружие, а к сент. 1998 армия была сокращена на треть (с 47 тыс. до 31,5 тыс. чел.). Однако политич. убийства и репрессии в Г. продолжались: весной 1998 был убит архиеп. столицы Г. Х. Х. Кондера, в мае 1999 застрелен видный деятель демократич. сил Р. Гонсалес.
В мае 1999 были внесены важные изменения в Конституцию страны, включавшие пункты об улучшении правового положения индейского населения, ограничении власти военных и проведении судебной реформы. В нояб. 1999 состоялись первые после окончания гражд. войны всеобщие выборы. Успеха добилась правая партия Гватем. республиканский фронт, возглавляемая Х. Э. Риосом Монттом. Кандидат этой партии А. А. Портильо Кабрера, обещавший защищать права человека, бороться с бедностью и соблюдать мирные соглашения, в дек. 1999 был избран президентом страны. В янв. 2004 его сменил на этом посту представитель правоцентристской коалиции Великий нац. альянс, быв. мэр столицы О. Х. Р. Бергер Пердомо. Он продолжил демилитаризацию страны (в мае – июне 2004 из армии были уволены св. 10 тыс. военнослужащих). В июле 2004 правительство объявило о начале выплат компенсаций жертвам политич. насилия и террора. В дек. 2004 Наблюдат. комиссия ООН по мирному урегулированию в Г. объявила о завершении своей миссии и покинула страну.
Автор(ы) статьи: Ершова (археология) Г. Г., Кубышкин А. И.