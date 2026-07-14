ГВАТЕМАЛА

Го­су­дар­ст­во в Центральной Аме­ри­ке.

Гра­ни­чит на за­па­де и се­ве­ре с Мек­си­кой, на се­ве­ро-вос­то­ке с Бе­ли­зом, на юго-вос­то­ке с Гон­ду­ра­сом и Саль­ва­до­ром. На вос­то­ке омы­ва­ет­ся Ка­риб­ским м., на юге и юго-за­па­де Ти­хим ок. Пл. 108,9 тыс. км2. Нас. 12,7 млн. чел. (2006), круп­ней­шее по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния гос-во Центр. Аме­ри­ки. Сто­ли­ца – г. Гва­те­ма­ла. Офиц. язык – ис­пан­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – кет­саль.

Г. – чл. ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), Орг-ции центр.-амер. го­су­дарств (1951), Центр.- амер. об­ще­го рын­ка (1960), ВТО (1995).

К наи­бо­лее ран­ним па­мят­ни­кам че­ло­ве­чес­кой дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Г. (Сан-Ра­фа­эль, око­ло г. Гва­те­ма­ла; 10–9-е тыс. до н. э.) от­но­сят­ся на­ко­неч­ни­ки ти­па Кло­вис. Древ­ней­шие памятники горной Г. – кратковременные пещерные и открытые стоянки 8–7-го тыс. до н. э.; ору­дия – скреб­ки, ру­би­ла и др.

Г. вхо­ди­ла в зо­ну фор­ми­ро­ва­ния древ­ней ме­зо­аме­ри­кан­ской куль­тур­ной тра­ди­ции, не­раз­рыв­но свя­зан­ной с окуль­ту­ри­ва­ни­ем ку­ку­ру­зы в со­че­та­нии с тык­вой и фа­со­лью (куль­ту­ра Окос на сев.-зап. по­бе­ре­жье и др.). В гор­ных райо­нах Г. в 4-м тыс. был вы­ве­ден один из пер­вых сор­тов ку­ку­ру­зы – «наль-тель», вско­ре рас­про­стра­нив­ший­ся по Ме­зо­аме­ри­ке (впер­вые ги­по­те­зу об оча­ге до­ме­сти­ка­ции ку­ку­ру­зы в гор­ной Г. вы­ска­зал Н. И. Ва­ви­лов). Во 2–1-м тыс. до н. э. (до­клас­си­чес­кий пе­ри­од) гор­ная и рав­нин­ная Г. бы­ла плот­но за­се­ле­на мно­го­числен­ны­ми куль­тур­но близ­ки­ми груп­па­ми зем­ле­дель­цев.

С Г. свя­за­но фор­ми­ро­ва­ние ци­ви­ли­за­ции майя (тер­ри­то­рия Г. ох­ва­ты­ва­ет б. ч. её центр. и юж. об­ла­стей). В 6–4 вв. до н. э. в центр. об­ла­сти поя­ви­лись пер­вые гор. цент­ры с мо­ну­мен­таль­ной ар­хи­тек­ту­рой (Нак­бе, Эль-Ми­ра­дор, Ти­каль и др.). Их пла­ни­ров­ка име­ла ха­рак­тер­ный для бо­лее позд­них го­ро­дов майя вид: при­спо­соб­лен­ное к рель­ефу соч­ле­не­ние са­мо­сто­ятель­ных, аст­ро­но­ми­чес­ки ори­ен­ти­ро­ван­ных ак­ропо­лей, пред­став­ляю­щих со­бой пря­мо­уголь­ную пло­щадь, ок­ру­жён­ную хра­мо­вы­ми и двор­цо­вы­ми по­строй­ка­ми, под­ня­ты­ми на плат­фор­мы. На ти­хо­океан­ском по­бе­ре­жье вы­де­ля­ют куль­ту­ры Эль-Ба­ул, Абах-Та­ка­лик и др., да­тируемые меж­ду 300 до н. э. и 300 н. э. Наи­выс­ше­го рас­цве­та куль­ту­ра майя до­сти­га­ет в клас­сич. пе­ри­од (300–900 н. э.). На тер­ри­то­рии Г. бы­ло раз­ра­бо­та­но майя пись­мо. Па­мят­ни­ки гор­ной Г. от­ли­ча­ют­ся от рав­нин­ных по по­гре­баль­но­му об­ря­ду, сти­лю ар­хи­тек­ту­ры и ке­ра­мич. из­де­лий. В 1523 исп. кон­ки­ста­до­ры под ко­манд. П. де Аль­ва­ра­до на­ча­ли за­вое­ва­ние Центр. Аме­ри­ки. На её тер­ри­то­рии бы­ло соз­да­но ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­во Гва­те­ма­ла (1527). Ко­ло­ни­аль­ная Центр. Аме­ри­ка, на­се­ле­ние ко­то­рой к мо­мен­ту по­лу­че­ния не­за­ви­си­мо­сти со­став­ля­ло 1227 тыс. чел., пред­став­ля­ла со­бой глу­бо­кую эко­но­мич. и по­ли­тич. пе­ри­фе­рию исп. им­пе­рии. Здесь гос­под­ство­ва­ли феод. фор­мы зем­ле­поль­зо­ва­ния (эн­комь­ен­да) и кон­трак­та­ции ра­бо­чей си­лы (аби­ли­тась­о­нес, репар­ти­мьен­то). Со­ци­аль­ная струк­ту­ра об­ще­ст­ва име­ла ие­рар­хич. ха­рак­тер. Все выс­шие адм. по­сты за­ни­ма­ли ко­ро­лев­ские чи­нов­ни­ки, на­зна­чав­шие­ся Вер­хов­ным со­ве­том по де­лам Ин­дий, эко­но­мич. власть на­хо­ди­лась в ру­ках не­мно­го­числ. (ме­нее 5% нас.) кре­оль­ской вер­хуш­ки, а осн. часть ме­ти­сов-ла­ди­но (10–12%) и ин­дей­цев (ок. 80%) за­ни­ма­лась с.-х. и ре­мес­лен­ным тру­дом и не об­ла­да­ла ни­ка­ки­ми по­ли­тич. пра­ва­ми.

В сент. 1821 под влия­ни­ем идей ев­роп. Про­све­ще­ния и нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния в Юж. Аме­ри­ке и Мек­си­ке пат­рио­ти­че­ски на­стро­ен­ные кру­ги, воз­глав­ляе­мые П. Мо­ли­ной и Х. М. Дель­га­до, про­воз­гла­си­ли не­за­ви­си­мость центр.-амер. ко­ло­ний Ис­па­нии . В 1823 (по­сле их крат­ко­вре­мен­но­го пре­бы­ва­ния в со­ста­ве Мекс. им­пе­рии А. де Итур­би­де) бы­ла соз­да­на фе­де­ра­ция Сое­ди­нён­ные про­вин­ции Цент­раль­ной Аме­ри­ки, в ко­то­рой Г., как наи­бо­лее на­се­лён­ная (св. 600 тыс. жит.) и эко­но­ми­че­ски силь­ная её часть, иг­ра­ла клю­че­вую роль. В 1824 бы­ла при­ня­та фе­де­раль­ная кон­сти­ту­ция, от­ме­нив­шая раб­ст­во и феод. при­ви­ле­гии.

На про­тя­же­нии 12 лет сто­рон­ни­ки ли­бе­раль­ных ре­форм и фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва Центр. Аме­ри­ки под рук. Ф. Мо­ра­са­на и М. Галь­ве­са ве­ли упор­ную борь­бу про­тив кон­сер­ва­то­ров (круп­ные зем­ле­вла­дель­цы, ко­ло­ни­аль­ная ари­сто­кра­тия, ар­мей­ская вер­хуш­ка, цер­ковь) за со­хра­не­ние тер­ри­то­ри­аль­но­го един­ст­ва фе­де­ра­ции. Иг­но­ри­ро­ва­ние ин­те­ре­сов ин­дей­цев со сто­ро­ны ли­де­ров ли­бе­раль­но­го дви­же­ния при­ве­ло к их изо­ля­ции и в ко­неч­ном счё­те к по­ли­тич. и во­ен. по­ра­же­нию. Ис­поль­зо­вав дви­же­ние ин­дей­ских масс под рук. Х. Р. Кар­ре­ры, про­тив­ни­ки объ­е­ди­не­ния Центр. Аме­ри­ки до­би­лись в 1839 вы­хо­да Г. из со­ста­ва фе­де­ра­ции и ус­та­но­ви­ли ре­ак­ци­он­ный ре­жим, опи­рав­ший­ся на со­юз ла­ти­фун­ди­стов, ар­мии и церк­ви. Кон­сер­ва­тив­ные пра­ви­тель­ст­ва Кар­ре­ры, объ­яв­лен­но­го по­жиз­нен­ным пре­зи­ден­том, и его пре­ем­ни­ка В. Сер­ны Сан­дова­ля тор­мо­зи­ли эко­но­мич. ре­фор­мы и про­во­ди­ли ан­ти­на­цио­наль­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, ус­ту­пив, в ча­ст­но­сти, пра­ва на Бе­лиз Ве­ли­ко­бри­та­нии. Они на­хо­ди­лись у вла­сти до 1871, по­ка в Г. не на­ча­лась но­вая ли­бе­раль­ная ре­во­лю­ция, ко­то­рую воз­гла­ви­ли пред­ста­ви­те­ли т. н. ко­фей­ной бур­жуа­зии – М. Гар­сия Гра­на­дос Са­ва­ла и Х. Р. Бар­ри­ос.

Пра­ви­тель­ст­во Х. Р. Бар­рио­са (1873–1885) пред­при­ня­ло ша­ги по мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки (ж.-д. строи­тель­ст­во, раз­ви­тие те­ле­граф­ной свя­зи, элек­три­фи­ка­ция), по­ли­тич. и во­ен. ин­сти­ту­тов, сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния. Бы­ла про­воз­гла­ше­на но­вая кон­сти­ту­ция, цер­ковь от­де­ле­на от гос-ва, вве­де­ны ог­ра­ни­че­ния на ис­поль­зо­ва­ние дет­ско­го тру­да, при­ня­ты но­вый гражд. и уго­лов­ный ко­дек­сы. Од­на­ко по­пыт­ка вновь объ­е­ди­нить центр.-амер. гос-ва окон­чи­лась не­уда­чей и ги­бе­лью Х. Р. Бар­рио­са.

С ус­та­нов­ле­ни­ем в 1898 дик­та­тор­ско­го ре­жи­ма М. Х. Эс­т­ра­ды Каб­ре­ры в Г. на­чал ак­тив­но про­ни­кать иностр., пре­ж­де все­го сев.-амер., ка­пи­тал, фак­ти­че­ски пол­но­стью под­чи­нив­ший её нац. эко­но­ми­ку (про­из-во ко­фе, ба­на­нов и хлоп­ка). Амер. «United Fruit Company» в 1-й тре­ти 20 в. ста­ла круп­ней­шим зе­мель­ным соб­ст­вен­ни­ком в Г. и прак­ти­че­ски кон­тро­ли­ро­ва­ла её внутр. и внеш­нюю по­ли­ти­ку. Всё бо­лее важ­ную роль в Г. иг­ра­ли во­ен­ные. В 1921–30 в пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва ге­не­ра­лов Х. М. Орель­я­ны Пин­то, а за­тем С. Ча­ко­на Гон­са­ле­са воз­ник­ли пер­вые проф­сою­зы, бы­ли пред­при­ня­ты ша­ги по ста­би­ли­за­ции нац. де­неж­ной сис­те­мы, раз­ви­тию сис­те­мы здра­во­охра­не­ния и школь­но­го об­ра­зо­ва­ния.

В 1931 в ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мич. кри­зи­са и обо­ст­ре­ния внутр. со­ци­аль­ных и эко­но­мич. про­блем в Г. бы­ла ус­та­нов­ле­на во­ен. дик­та­ту­ра ген. Х. Уби­ко. Был при­нят т. н. за­кон о бро­дяж­ни­че­ст­ве, фак­ти­че­ски за­кре­по­стив­ший ин­дей­ское на­се­ле­ние, и за­кон № 816, дав­ший ла­ти­фун­ди­стам пра­во рас­по­ря­жать­ся иму­ще­ст­вом и жиз­нью кре­сть­ян-бат­ра­ков и арен­да­то­ров. В стра­не на­ча­лись ши­ро­кие по­ли­тич. ре­прес­сии, бы­ли рас­пу­ще­ны проф­сою­зы и за­пре­ще­ны оп­по­зиц. по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции.

В ию­не 1944 в ре­зуль­та­те мас­со­вых про­тес­тов сту­ден­тов, ра­бо­чих и пред­ста­ви­те­лей ср. сло­ёв дик­та­тор­ский ре­жим Х. Уби­ко был сверг­нут (см. Гва­те­маль­ская ре­во­лю­ция 1944–54). В 1945 пре­зи­ден­том стал из­вест­ный об­ществ. дея­тель Х. Х. Аре­ва­ло, в 1951 Х. Ар­бенс Гус­ман. В Г. были проведены демократич. ре­формы. В ию­не 1954 в ре­зуль­та­те гос. пе­ре­во­ро­та Ар­бенс Гус­ман был от­стра­нён от вла­сти. Пре­зи­ден­том стал полк. К. Кас­ти­льо Ар­мас, ко­то­рый от­ме­нил про­ве­дён­ные де­мо­кра­тич. пра­ви­тель­ст­вом пре­об­ра­зо­ва­ния. По­сле его убий­ст­ва в ию­ле 1957 к вла­сти при­шло край­не пра­вое пра­ви­тель­ст­во ген. М. Иди­го­ра­са Фу­эн­те­са. В стра­не уси­ли­лись по­ли­тич. ре­прес­сии про­тив де­мо­кра­тич. сил.

В кон. 1960 груп­па мо­ло­дых офи­це­ров – сто­рон­ни­ков Х. Ар­бен­са Гус­ма­на ор­га­ни­зо­ва­ла воо­руж. вы­сту­п­ле­ние под ло­зун­гом вос­ста­нов­ле­ния де­мо­кра­тии и про­ве­де­ния со­ци­аль­ных и эко­но­мич. ре­форм. В стра­не фак­ти­че­ски на­ча­лась гражд. вой­на, про­дол­жав­шая­ся поч­ти 36 лет. Три ве­ду­щие ре­во­люц. орг-ции – Пов­станч. воо­руж. си­лы, Пар­ти­зан­ская ар­мия бед­ня­ков и Орг-ция воо­руж. на­ро­да – в 1982 объ­е­ди­ни­лись в рам­ках фрон­та Нац. ре­во­люц. един­ст­ва Гва­те­ма­лы.

За ис­клю­че­ни­ем гражд. пра­ви­тель­ст­ва Х. С. Мен­де­са Мон­те­нег­ро (1966–70), пы­тав­ше­го­ся на ос­но­ве но­вой Кон­сти­ту­ции, при­ня­той в 1965, про­вес­ти ог­ра­ни­чен­ные со­ци­аль­ные и эко­но­мич. ре­фор­мы, у вла­сти в Г. до сер. 1980-х гг. на­хо­ди­лись во­ен. дик­та­то­ры – ге­не­ра­лы К. М. Ара­на Осо­рио (1970–74), К. Э. Лау­ге­руд Гар­сия (1974–78), Ф. Р. Лу­кас Гар­сия (1978–82), Х. Э. Ри­ос Монтт (1982–83) и О. У. Ме­хиа Вик­то­рес (1983–1986). В эти го­ды бы­ло при­ос­та­нов­ле­но дей­ст­вие Кон­сти­ту­ции 1965, рас­пу­щен Нац. кон­гресс, за­пре­ще­на дея­тель­ность ве­ду­щих по­ли­тических пар­тий, про­во­ди­лись мас­со­вые аре­сты и убий­ст­ва про­тив­ни­ков ре­жи­ма, осу­ще­ст­в­лял­ся мас­штаб­ный сгон ин­дей­цев с об­щест­вен­ных зе­мель.

Толь­ко по­сле по­бе­ды на вы­бо­рах и всту­пле­ния в долж­ность пре­зи­ден­та гражд. по­ли­ти­ка, чл. Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тич. пар­тии М. В. Се­ре­со Аре­ва­ло (янв. 1986) в Г. бы­ла вве­де­на но­вая Кон­сти­ту­ция и на­чал­ся мед­лен­ный про­цесс по­ис­ка пу­тей к дос­ти­же­нию внутр. ми­ра. Бы­ли пред­при­ня­ты по­пыт­ки ог­ра­ни­чить роль воо­руж. сил в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны и на­чать пе­ре­го­вор­ный про­цесс с пов­стан­ца­ми. В 1987 в Г. бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние пя­ти центр.- амер. го­су­дарств (пакт Эс­ки­пу­лас), по­ло­жив­шее на­ча­ло про­цес­су мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния и пре­кра­ще­ния гражд. вой­ны не толь­ко в Г., но и в Ни­ка­ра­гуа и Саль­ва­до­ре.

Не­смот­ря на две по­пыт­ки край­не пра­вых сил про­из­ве­сти во­ен. пе­ре­во­ро­ты, власть в Г. в 1991 за­кон­ным пу­тём пе­ре­шла к пре­зи­ден­ту Х. А. Сер­ра­но Элиа­су. В го­ды его прав­ле­ния в Г. про­дол­жа­лись мас­со­вые на­ру­ше­ния гражд. прав. В 1992 и 1993 пра­ви­тель­ст­во без­ус­пеш­но пы­та­лось про­вес­ти пе­ре­го­во­ры с пред­ста­ви­те­ля­ми ле­вых пов­стан­цев. Вес­ной 1993 в Г. про­шли мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции с тре­бо­ва­ни­ем вне­сти кор­рек­ти­вы в нео­ли­бе­раль­ную по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва. По­пыт­ка Сер­ра­но Элиа­са на­чать кам­па­нию про­тив кор­руп­ции в пра­ви­тель­ст­ве, кон­грес­се и воо­руж. си­лах, пре­сле­до­вав­шая по­пу­ли­ст­ские це­ли, при­ве­ла к его на­сильств. от­стра­не­нию от вла­сти во­ен­ны­ми.

В ию­не 1993 кон­гресс ут­вер­дил Р. де Ле­о­на Кар­пио, чл. Сою­за нац. цен­тра и упол­но­мо­чен­но­го по за­щи­те гражд. прав в Г. врем. пре­зи­ден­том стра­ны. Срок пол­но­мо­чий пре­зи­ден­та и кон­грес­са был со­кра­щён с 5 до 4 лет, про­ве­дён ряд эко­но­мич. ре­форм. Мин. обра­зо­ва­ния впер­вые в ис­то­рии Г. стал пред­стави­тель индей­цев майя С. Тай Кой­ой. В 1994 бы­ли под­пи­са­ны со­гла­ше­ния с ру­ко­во­ди­те­ля­ми пов­станч. ор­га­ни­за­ций о со­блю­де­нии гражд. прав, о воз­вра­ще­нии на­силь­ст­вен­но пе­ре­се­лён­ных ин­дей­цев в мес­та по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния, в 1995 – со­гла­ше­ние о гражд. пра­вах ин­дей­цев. В сент. 1995 бы­ло объ­яв­ле­но о врем. пре­кра­ще­нии ог­ня.

В но­яб. 1995 в Г. про­шли все­об­щие вы­бо­ры. Пре­зи­ден­том был из­бран пред­ста­ви­тель пра­вой Пар­тии нац. про­грес­са А. Ар­су Ири­гой­ен (всту­пил в долж­ность в янв. 1996). 29.12.1996 в при­сут­ст­вии ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН Б. Бут­рос-Га­ли пра­ви­тель­ст­во Г. под­пи­са­ло мир­ный до­го­вор с пов­стан­ца­ми, по­ло­жив­ший ко­нец гражд. вой­не в Г., в хо­де ко­то­рой по­гиб­ли или про­па­ли без вес­ти св. 200 тыс. чел., а 1,5 млн. чел. пре­вра­ти­лись в бе­жен­цев (бо­лее 80% всех жертв – пред­ста­ви­те­ли ин­дей­ско­го на­се­ле­ния, 93% всех ак­тов на­си­лия со­вер­ши­ли ар­мия и пра­вые по­лу­во­ен­ные фор­ми­ро­ва­ния). Со­гла­ше­ние на­ча­ло осу­ще­ст­в­лять­ся с нач. 1997. Св. 3 тыс. пар­ти­зан сло­жи­ли ору­жие, а к сент. 1998 ар­мия бы­ла со­кра­ще­на на треть (с 47 тыс. до 31,5 тыс. чел.). Од­на­ко по­ли­тич. убий­ст­ва и ре­прес­сии в Г. про­дол­жа­лись: вес­ной 1998 был убит ар­хи­еп. сто­ли­цы Г. Х. Х. Кон­де­ра, в мае 1999 за­стре­лен вид­ный дея­тель де­мо­кра­тич. сил Р. Гон­са­лес.

В мае 1999 бы­ли вне­се­ны важ­ные из­ме­не­ния в Кон­сти­ту­цию стра­ны, вклю­чав­шие пунк­ты об улуч­ше­нии пра­во­во­го по­ло­же­ния ин­дей­ско­го на­се­ле­ния, ог­ра­ни­че­нии вла­сти во­ен­ных и про­ве­де­нии су­деб­ной ре­фор­мы. В но­яб. 1999 со­стоя­лись пер­вые по­сле окон­ча­ния гражд. вой­ны все­об­щие вы­бо­ры. Ус­пе­ха до­би­лась пра­вая пар­тия Гва­тем. рес­пуб­ли­кан­ский фронт, воз­глав­ляе­мая Х. Э. Рио­сом Мон­ттом. Кан­ди­дат этой пар­тии А. А. Пор­ти­льо Каб­ре­ра, обе­щав­ший за­щи­щать пра­ва че­ло­ве­ка, бо­роть­ся с бед­но­стью и со­блю­дать мир­ные со­гла­ше­ния, в дек. 1999 был из­бран пре­зи­ден­том стра­ны. В янв. 2004 его сме­нил на этом по­сту пред­ста­ви­тель пра­во­цен­три­ст­ской коа­ли­ции Ве­ли­кий нац. аль­янс, быв. мэр сто­ли­цы О. Х. Р. Бер­гер Пер­до­мо. Он про­дол­жил де­ми­ли­та­ри­за­цию стра­ны (в мае – ию­не 2004 из ар­мии бы­ли уво­ле­ны св. 10 тыс. во­ен­но­слу­жа­щих). В ию­ле 2004 пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло о на­ча­ле вы­плат ком­пен­са­ций жерт­вам по­ли­тич. на­си­лия и тер­ро­ра. В дек. 2004 На­блю­дат. ко­мис­сия ООН по мир­но­му уре­гу­ли­ро­ва­нию в Г. объ­я­ви­ла о за­вер­ше­нии сво­ей мис­сии и по­ки­ну­ла стра­ну.

Автор(ы) статьи: Ер­шо­ва (ар­хео­ло­гия) Г. Г., Ку­быш­кин А. И.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)