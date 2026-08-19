ГВАРНЕРИ
ГВАРНЕРИ - итальянские мастера струнных смычковых инструментов.
Представители кремонской школы (Северная Италия). Родоначальник династии - Андреа Гварнери (13.07.1623 год, Касальбуттано - 07.12.1698 год, Кремона), ученик Н. Амати. Сыновья Андреа: Пьетро Джованни (Пьетро из Мантуи) (18.02.1655 год, Кремона - 26.03.1720 год, Мантуя), до 1670 года учился у отца, также, возможно, у Н. Амати, работал в Мантуе. На скрипке его работы играл Й. Сигети. Джузеппе Джованни Баттиста (25.11.1666 год, Кремона - около 1740 года, там же), работал в мастерской отца, в 1698 году открыл своё дело. Его сыновья: Пьетро Гварнери 2-й (Пьетро из Венеции) (14.04.1695 год, Кремона - 07.04.1762 год, Венеция), с 1717 года работал в Венеции; Джузеппе, известный как Гварнери дель Джезу (21.08.1698 год, Кремона - 17.10.1744 год, там же), наиболее выдающийся представитель династии. Наряду с А. Страдивари крупнейший мастер смычковых инструментов. Учился у отца, первые оригинальные инструменты сделал около 1730 года. На скрипках его работы играли Н. Паганини, А. Вьётан, Э. Изаи, А. Грюмьо, Ф. Крейслер, А. Шеринг, Я. Хейфец, Л.Б. Коган, И. Стерн. Сохранилось несколько десятков инструментов мастера (согласно Е.Ф. Витачеку, около 50 скрипок и около 10 альтов).