ГВАРИНИ ГВАРИНО
ГВАРИНИ ГВАРИНО - итальянский архитектор.
До монашества - Камилло. В возрасте 15 лет вступил в монашеский орден театинцев; годы послушничества провёл в Риме (1639-1648 годы). Знакомство с произведениями Ф. Борромини и его идеей драматизации архитектурного пространства определило творческие устремления Гварини. В 1648-1655 годы был священником, преподавал философию и участвовал в реконструкции церкви Сан-Винченцо с примыкающим к ней монастырём театинцев (совместно с Б. Аванцини) в Модене. В 1660-1662 годы - в Мессине; построил церковь Санта-Мария-Аннунциата и монастырские здания (разрушены землетрясением в 1908 году). На Сицилии Гварини познакомился со сложной конструктивной системой сводов арабских построек. В 1662-1666 годы посетил Париж с целью строительства церкви Святой Анны (инженер А.М. Вальперга; не сохранилась). В 1666 году переехал в Турин, где вёл строительство капеллы Святой Плащаницы (с 1668 года) и др. (в том числе Палаццо Кариньяно, 1679-1683 годы; в XIX веке служил зданием первого итальянского парламента), создал многие архитектурные проекты. Среди наиболее известных туринских построек Гварини - церковь Сан-Лоренцо (1668-1687 годы), в которой он впервые использовал конструкцию двойного купола, получившую затем распространение в церковной архитектуре Западной Европы и России: внутренний купол с ребристой основой в виде 8-конечной звезды; сквозь отверстия в нём виден внешний купол, освещённый скрытыми окнами. Символически эта система изображала гармонично созданный земной мир, сквозь который открывается мир невидимый, небесный. Готические методы расчёта сводчатых конструкций соединялись у Гварини с классической лексикой архитектурных форм, оригинально вписанных в сложные геометрические композиции. Его последнее произведение - Палаццо Дукале в Модене (1681 год). В поздних работах Гварини декор приобретает классицистические черты, что сближает их с архитектурой XVIII века. Иллюстрированный гравированными чертежами трактат Гварини по архитектуре был издан в 1737 году, что способствовало известности его творчества в середине - 2-й половине XVIII века (в том числе в России).
Сочинения:
La Pietà Trionfante. Messina, 1660;
Placita philosophica. P., 1665;
Euclides adauctus. Taurinorum, 1671;
Modo di misurare le fabriche. Torino, 1674;
Compendio della sfera celeste. Torino, 1675;
Trattato di fortificatione... Torino, 1676;
Leges temporum et planetarum. Taurinorum, 1678;
Coelestis mathematicae. Mediolani, 1683;
Disegni d’architettura civile et ecclesiastica. Torino, 1686. Torino, 1966;
Architettura civile... Torino, 1737. Mil., 1968.
Иллюстрация:
Гварино Гварини. Интерьер капеллы Святой Плащаницы в соборе Сан-Джованни в Турине (подкупольное пространство). Строительство начато в 1668 году. Архив БРЭ.
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