ГВАРИНИ ДЖОВАН БАТТИСТА

ГВАРИНИ ДЖОВАН БАТТИСТА - итальянский поэт, теоретик литературы.

Учил­ся в Па­ду­ан­ском университете (до 1557 года), со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе у Аль­фон­со II д’Эсте (1567-1588 годы); с 1579 года за­ни­мал долж­ность при­двор­но­го по­эта. Наи­бо­лее зна­чительное сочинение - пас­то­раль­ная тра­ги­ко­ме­дия «Вер­ный пас­тух» («Il pastor fi­do», создана в 1580-1583 годы, опубликована в 1589 году, пер­вая постановка в 1593 или 1596 году), в ко­то­рой Гварини по­пы­тал­ся пре­взой­ти «Амин­ту» Т. Тас­со. Пье­са име­ла ог­ром­ный успех, од­на­ко в си­лу сво­ей прин­ци­пи­аль­ной анор­ма­тив­но­сти вы­зва­ла ост­рую литературно-эс­те­тическую дис­кус­сию. В от­ли­чие от по­сле­дова­те­лей Ари­с­то­те­ля, Гварини про­воз­гла­шал не­об­хо­ди­мость диа­лек­тического един­ст­ва ко­мических и тра­гических на­чал в рам­ках одно­го про­из­ве­де­ния. Свои тео­ре­тические взгля­ды Гварини из­ло­жил в «Ком­пен­диу­ме о тра­ги­ко­ми­че­ской по­эзии» («Il compendio della poesia tragicomica», 1601 год), ока­зав­шем за­мет­ное влия­ние на дра­ма­тур­гию ба­рок­ко . Сре­ди других со­чи­не­ний - пись­ма, фи­лософско-этические трак­та­ты, сти­хо­тво­ре­ния, а так­же ко­ме­дия «Боль­ная во­дян­кой» [«Id­ropica», создана до 1584 года, поставлена в 1609 году, опубликована в 1613 году].

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