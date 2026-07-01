ГВАРИНИ ДЖОВАН БАТТИСТА
ГВАРИНИ ДЖОВАН БАТТИСТА - итальянский поэт, теоретик литературы.
Учился в Падуанском университете (до 1557 года), состоял на дипломатической службе у Альфонсо II д’Эсте (1567-1588 годы); с 1579 года занимал должность придворного поэта. Наиболее значительное сочинение - пасторальная трагикомедия «Верный пастух» («Il pastor fido», создана в 1580-1583 годы, опубликована в 1589 году, первая постановка в 1593 или 1596 году), в которой Гварини попытался превзойти «Аминту» Т. Тассо. Пьеса имела огромный успех, однако в силу своей принципиальной анормативности вызвала острую литературно-эстетическую дискуссию. В отличие от последователей Аристотеля, Гварини провозглашал необходимость диалектического единства комических и трагических начал в рамках одного произведения. Свои теоретические взгляды Гварини изложил в «Компендиуме о трагикомической поэзии» («Il compendio della poesia tragicomica», 1601 год), оказавшем заметное влияние на драматургию барокко. Среди других сочинений - письма, философско-этические трактаты, стихотворения, а также комедия «Больная водянкой» [«Idropica», создана до 1584 года, поставлена в 1609 году, опубликована в 1613 году].
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)