ГВАРДИЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ

ГВАРДИЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ - особая военная единица, учреждённая в 1-й четверти XVI века папой Римским Юлием II для его личной охраны; в начале XXI века - военное подразделение, согласно уставу, «обеспечивающее безопасность священной персоны папы и его резиденции».

Впер­вые Гвардия швейцарская упо­мя­ну­та в до­ку­мен­те от 21.06.1505 года, под­пи­сан­ном Юли­ем II, од­на­ко да­той ос­но­ва­ния Гвардии швейцарской как осо­бой во­енной еди­ни­цы мо­жет счи­тать­ся 21 или 22.01.1506 года, ко­гда 150 гвар­дей­цев под ко­мандованием ка­пи­та­на Кас­па­ра фон Зи­ле­не­на во­шли в Рим по при­гла­ше­нию Юлия II для осу­ще­ст­в­ле­ния его лич­ной ох­ра­ны, а так­же ох­ра­ны пап­ско­го двор­ца.

Пер­вое ис­пы­та­ние Гвардия швейцарская вы­дер­жа­ла во вре­мя раз­граб­ле­ния Ри­ма 06.05.1527 года ландс­кнех­та­ми Кар­ла V , ко­гда, спа­сая па­пу Рим­ско­го Кли­мен­та VII , по­гиб­ли 147 гвар­дей­цев во гла­ве с ко­мен­дан­том Кас­па­ром Рой­стом. В вос­по­ми­на­ние об этих со­бы­ти­ях еже­год­но 6 мая Гвардия швейцарская от­ме­ча­ет празд­ник сво­его кор­пу­са, а так­же при­во­дят­ся к при­ся­ге но­во­бран­цы гвар­дии.

В начале XXI века гвар­дия на­счи­ты­ва­ет по штат­но­му со­ста­ву 110 чел. Официальный язык гвар­дии - не­мец­кий. Но­во­бра­нец Гвардии швейцарской дол­жен быть гра­ж­да­ни­ном Швей­ца­рии, хо­ло­стым (всту­п­ле­ние в брак доз­во­ля­ет­ся толь­ко по специальному раз­ре­ше­нию про­слу­жив­шим не ме­нее 3 лет и имею­щим зва­ние кап­ра­ла), ка­то­лического ве­ро­ис­по­ве­да­ния, с хо­ро­шей ре­пу­та­ци­ей, окон­чить швейцарскую шко­лу рек­ру­тов (это ус­ло­вие яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным так­же для лиц с двой­ным граж­дан­ст­вом) и иметь сред­нее специальное об­ра­зо­ва­ние или ат­те­стат об окон­ча­нии сред­ней шко­лы. Но­во­бра­нец Гвардии швейцарской не мо­жет быть стар­ше 30 лет, мо­ло­же 19 лет и ни­же 174 см рос­том.

Гвардия швейцарская рас­квар­ти­ро­ва­на в Ва­ти­ка­не в двух кор­пу­сах у баш­ни Ни­ко­лая V, ко­то­рые об­ра­зу­ют кры­ло по­след­не­го сег­мен­та Виа-Фран­чид­же­на (ны­не Швей­цар­ский двор), за­кан­чи­ваю­щей­ся Во­ро­та­ми Святого Пет­ра. Па­рад­ной фор­мой Гвардии швейцарской яв­ля­ет­ся фор­ма XVI века с цве­та­ми до­ма Ме­ди­чи - си­ним, жёл­тым, крас­ным.

Иллюстрация:

Швей­цар­ская гвар­дия в па­рад­ном по­строе­нии пе­ред Во­ро­та­ми Свя­то­го Пет­ра. Ва­ти­кан. Фо­то. Конец XX века. Архив БРЭ.

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