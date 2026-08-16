ГВАРДИЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ
ГВАРДИЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ - особая военная единица, учреждённая в 1-й четверти XVI века папой Римским Юлием II для его личной охраны; в начале XXI века - военное подразделение, согласно уставу, «обеспечивающее безопасность священной персоны папы и его резиденции».
Впервые Гвардия швейцарская упомянута в документе от 21.06.1505 года, подписанном Юлием II, однако датой основания Гвардии швейцарской как особой военной единицы может считаться 21 или 22.01.1506 года, когда 150 гвардейцев под командованием капитана Каспара фон Зиленена вошли в Рим по приглашению Юлия II для осуществления его личной охраны, а также охраны папского дворца.
Первое испытание Гвардия швейцарская выдержала во время разграбления Рима 06.05.1527 года ландскнехтами Карла V, когда, спасая папу Римского Климента VII, погибли 147 гвардейцев во главе с комендантом Каспаром Ройстом. В воспоминание об этих событиях ежегодно 6 мая Гвардия швейцарская отмечает праздник своего корпуса, а также приводятся к присяге новобранцы гвардии.
В начале XXI века гвардия насчитывает по штатному составу 110 чел. Официальный язык гвардии - немецкий. Новобранец Гвардии швейцарской должен быть гражданином Швейцарии, холостым (вступление в брак дозволяется только по специальному разрешению прослужившим не менее 3 лет и имеющим звание капрала), католического вероисповедания, с хорошей репутацией, окончить швейцарскую школу рекрутов (это условие является обязательным также для лиц с двойным гражданством) и иметь среднее специальное образование или аттестат об окончании средней школы. Новобранец Гвардии швейцарской не может быть старше 30 лет, моложе 19 лет и ниже 174 см ростом.
Гвардия швейцарская расквартирована в Ватикане в двух корпусах у башни Николая V, которые образуют крыло последнего сегмента Виа-Франчиджена (ныне Швейцарский двор), заканчивающейся Воротами Святого Петра. Парадной формой Гвардии швейцарской является форма XVI века с цветами дома Медичи - синим, жёлтым, красным.
Иллюстрация:
Швейцарская гвардия в парадном построении перед Воротами Святого Петра. Ватикан. Фото. Конец XX века. Архив БРЭ.