Гвaрдия cоветская

Гвáрдия cове́тская — части, корабли, соединения и объединения совет­ских Вооруженных cил, получившие наименование гвардейских как отличившиеся в боях с противником. К гвардейским относились также части реактивной артиллерии и вновь сформированные соединения (объединения), в состав которых вошли части (соединения), ранее получившие звания гвардейских. Г. с. возникла в сентябре 1941 в тяжелейших боях с противником на московском направлении. За отличие, проявленное в Смоленском сражении и при ликвидации вражеского плацдарма в районе Ельни, в соответствии с решением Ставки ВГК и приказом наркома обороны, 18 сентября 1941 ­100-я (генерал-майора И. Н. Руссиянова), 127-я (полковника А. З. Акименко), 153-я (полковника Н. А. Гагена) и 161-я (полковника П. Ф. Москвитина) стрелковые дивизии 24-й армии (командующий генерал-майор К. И. Ракутин) были переименованы соответственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии. 11 ноября 1941 звание гвардейской получило первое танковое соединение — 4-я танковая бригада полковника М. Е. Катукова. В битве под Москвой (см. Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945) высокий героизм проявили воины 316-й (генерал-майора И. В. Панфилова) и 78-й (генерал-майора А. П. Белобородова) стрелковых дивизий, ставшие соответственно 8-й и 9-й гвардейскими дивизиями. В ноябре 1941 в Красной армии (см. Рабоче-Крестьянская Красная армия ) появились гвардейские кавалерийские корпуса (1-й генерал-майора П. А. Белова и 2-й генерал-майора Л. М. Доватора), в декабре 1941 — 1-й гвардейский истребительный авиаполк подполковника А. П. Юдакова. В апреле 1942 звание гвардейских получили крейсер «Красный Кавказ» и ряд других кораблей ВМФ. Гвардейские соединения воевали на решающих участках боевых дей­ствий. Их отличала высокая устойчивость в бою, мужество бойцов, хорошая подготовка командиров. Как правило, численность личного состава гвардейских дивизий (на момент подхода к фронту и вступления в бой) была большей, чем в обычных соединениях. Командование старалось снабжать их вооружением и техническими средствами по штатному расписанию. Бойцы и командиры получали дополнительный паек и имели различные льготы. Гвардейским частям, соединениям и кораблям вручались гвардейские знамена, а для их военнослужащих 21 мая 1942 был учрежден нагрудный знак «Гвардия» (для гвардейцев ВМФ — специальная прямоугольная пластинка). Одновременно были введены гвардейские воинские звания (например: «гвардии рядовой», «гвардии сержант», «гвардии лейтенант» и т. д.). Поведение гвардейцев служило примером для всей армии. Вся страна следила за героическими действиями воинов 13-й гвардей­ской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева, которые в середине сентября 1942 форсировали Волгу и с ходу вступили в уличные бои с наступающим противником. Уже через несколько дней дивизия потеряла больше половины своего личного состава, но не позволила немцам прорваться к реке. В августе 1942 была сформирована первая гвардейская армия , в феврале-марте 1943 — первая гвардейская танковая армия . Летом 1943 гвардейские танковые армии (3-я и 5-я) сыграли одну из решающих ролей в Курской битве. В наступательных операциях 1943—1945 гвардейские объединения и соединения действовали на направлениях главных ударов. В июне 1943 были утверждены гвардейские Красные знамена для гвардейских армий и корпусов, а в феврале 1944 утверждены образцы гвардей­ских знамен для частей и соединений ВМФ. Всего за время войны, на 9 мая 1945, звания гвардейских были удостоены: 11 общевойсковых и 6 танковых армий; одна конно-механизированная группа; 40 стрелковых, 7 кавалерий­ских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов; 117 стрелковых, 9 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, 6 артиллерийских, 53 авиационных, 6 зенитно-артиллерий­ских дивизий; 7 дивизий реактивной артиллерии. Гвардейскими являлись также 13 мотострелковых и 66 танковых бригад, 18 надводных кораблей, 16 подводных лодок, 1 бригада морской пехоты, другие соединения, а также большое количество частей различных родов войск.

Лит.: Кузьмичев А. П. Советская гвардия. М., 1969. М. Ю. Мягков.