ГВАНЬИНИ АЛЕКСАНДР
ГВАНЬИНИ АЛЕКСАНДР - польский военный деятель, историк.
С середины 1550-х годов на службе у польского короля Сигизмунда II Августа, с 1576 года - у короля Стефана Батория, участвовал в Ливонской войне 1558-1583 годов, долгое время являлся комендантом Витебска. Автор нескольких сочинений по истории, географии и этнологии Польши, Литвы, Пруссии, Ливонии и др. регионов, вошедших в его книгу «Sarmatiae Europeae descriptio...» («Описание Европейской Сарматии...») (издана на латинском языке в 1578 году, при жизни Гваньини переиздавалась в 1581, 1584 и 1600 годах, переведена на немецкий, чешский и польский языки). В сочинении «Описание Московии...» (издано на латинском языке в 1581 году, на немецком языке - в 1582 году, на русском языке впервые фрагменты переведены в XVII веке, первый полный перевод опубликован в 1997 году) привёл интересные данные об устройстве Русского государства, православной церкви, русском военном искусстве, торговле, нравах и обычаях населения, а также новые сведения об опричнине. При подготовке труда Гваньини использовал сочинения С. фон Герберштейна, Р. Барберини, А. Кампензе, А. Контарини, А. Шлихтинга.
Сочинения:
Описание Московии / Пер. с лат., ввод. ст. и коммент. Г. Г. Козловой. М., 1997.