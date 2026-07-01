ГВАХАРИЯ ВАЖА АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГВАХАРИЯ ВАЖА АЛЕКСАНДРОВИЧ - грузинский музыковед и филолог.

Окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета (1947 год) и факультет музыковедения Тбилисской государственной консерватории (1949 год). Доктор филологических наук (1968 год), профессор (1969 год), лауреат Международной премии Г. Ф. Генделя (1967 год), член правления Международного общества Генделя (1967 год), заведующий отделом древневосточных языков Тбилисского института востоковедения (1985-1991 годы).

Занимался исследованием грузинской церковной музыки. Изучал гимнографические и нотные рукописи. Полностью перевел Иадгари Микаэла Модрекили (X век) с церковного (нусха-хуцури) на современное грузинское письмо (мхедрули) с сохранением невменной нотации . Классифицировал песнопения в грузинских певческих рукописях XIX века и предложил собственную теорию развития музыкальных систем в древнегрузинской профессиональной музыке.

Сочинения:

Развитие груз. муз. систем (X-XVIII вв.). Тбилиси, 1962 (на груз. яз.)

Mehrstimmigkeit in altgrusinischen Handschriften? // BzMW. 1967. Bd. 9. S. 284-304

Муз. культура Грузии XVII-XVIII вв. // Ibid. 1972. Т. 3. P. 727-767

Муз. культура Грузии эпохи царицы Тамары и Шота Руставели // Ibid. 1975. Т. 4. P. 469-485

Die Mehrstimmigkeit in der alten grusinischen (georgischen) Musik // Beiträge z. Musikgeschichte Osteuropas / Hrsg. E. Arro. Wiesbaden, 1977. S. 414-427. (Musica Slavica)

La Musique en Géorgie au temps de la grande reine Tamar // Bedi kartlisa. 1977. T. 35. P. 204-235

1978. T. 36. P. 120-148

Гимны Микаэла Модрекили, Х в. Тбилиси, 1978. Кн. 1-3 (на груз. яз.)

Древнегруз. муз. знаки (X-XIII вв.) // MAAS. 1982. T. 6. P. 765-775

«Мученичество Шушаники» и нек-рые проблемы древнегруз. гимнографии (IV-VI вв.) // Ibid. 1985. T. 7. P. 637-650.

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