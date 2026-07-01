ГВАДАЛАХАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1937 Г.

Одно из крупнейших сражений гражданской войны в Испании 1936-1939 гг .

Сторонники Ф. Франко , которым не удалось взять Мадрид осенью 1936 г., стремились теперь взять его с тыла, со стороны г. Гвадалахара. На гвадалахарском направлении были сосредоточены лучшие части Франко – 15 тысяч марокканцев во главе с Х. Москардо, четыре дивизии итальянского корпуса общей численностью 35 тысяч при 250 танках под общим командованием М. Роатты. 8 марта они двинулись на Гвадалахару.

Первоначально наступлению франкистских сил противостояла 12-я дивизия республиканцев – 10 тысяч бойцов, из которых почти половина была невооружена. Ее фронт был быстро прорван. Но на место разворачивающегося сражения были переброшены все свободные части Центрального фронта республиканцев, из которых был сформирован IV армейский корпус. Под Гвадалахарой им командовал Э. Хурадо. Теперь против Москардо стояли 11-я дивизия Листера, 11-я интербригада и еще три бригады, преимущественно подконтрольные коммунистам. Против итальянцев действовала 14-я дивизия анархиста С. Меры, которой была придана 12-я интербригада, в состав которой также входил итальянский батальон. Хотя численность республиканцев удвоилась, противник сохранял более чем двойное превосходство в живой силе. У республиканцев было только 60 советских танков, но их качество было выше, чем у итальянских.

Битва на земле сопровождалась боями в воздухе. Бойцы шли в атаку то под ледяным ливнем, то по морозу, непривычному для южан – испанцев и итальянцев, которые сражались по обе стороны фронта.

11 марта франкистские войска прорвали фронт Листера под Триуэгой. С помощью советских танков и авиации удалось остановить их и отбить Триуэгу. На участке Меры итальянцы были остановлены за Бриуэгой, после чего и здесь республиканцы стали наносить контрудары. 12 марта Роатта был вынужден перейти к обороне. 14 марта на фронт в районе Гвададалахары прибыл командующий Центральным фронтом Х. Миаха.

Контратаки республиканцев показали, что клин фашистов может быть зажат с двух сторон. 11-я и 12-я дивизии вместе с 11-й интербригадой давили на него с запада, а 14-я дивизия Меры и 12-я интербригада – с востока. 18 марта контрнаступление началось. Ливень, грязь не остановили продвижение республиканцев. Они ворвались в Бриуэгу с востока и севера. Под угрозой окружения фашисты побежали. В плен было взято 300 итальянцев. К 23 марта республиканцы отбили города Гаханехос и Вильявисьоса-де-Тахуния.

Это была первая очевидная победа республиканцев и анархистов . В республиканской зоне произошел взрыв энтузиазма. Франкисты могли потерять инициативу. Но этого не произошло из-за вспышки внутренней борьбы в республиканском лагере в мае 1937 г.

Автор статьи: Шубин А.В.