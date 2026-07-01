Гужон, Жан Мари Клод Александр

Гужо`н (фр. Goujon), Жан Мари Клод Александр (17.04.1766, Бург-ан-Бресс — 17.06.1795, Париж) — французский политический деятель. Сын чиновника налогового ведом­ства. В 1778 поступил юнгой в военно-морской флот. Участвовал в Войне за независимость в Северной Америке 1775—1783. В 1781—1783 служил в военно-морских ведом­ствах в Морле, Бресте и Сен-Мало, а после — в судебных учреждениях Парижа. С самого начала Французской революции XVIII в. принял в ней активное участие. После свержения монархии в 1792 избран прокурором-синдиком администрации департамента Сена и Уаза и заместителем депутата Конвента. В ноябре 1792 обратился от имени собрания выборщиков своего департамента к Конвенту с предложением ввести государственное регулирование экономики. В октябре-ноябре 1793 работал в созданной Комитетом общественного спасения комиссии по продовольствию и снабжению. 15 марта 1794 стал депутатом Конвента вместо казненного М. Ж. Эро де Сешеля. В июне-августе 1794 был комиссаром при Мозельской и Рейнской армиях. По возвращении из миссии вошел в группу последних монтаньяров (см. Гора), упорно сопротивлявшихся демонтажу термидорианцами институтов революционной диктатуры. Во время прериальского восстания 20 мая 1795 предложил создать чрезвычайную комиссию для реализации декретов, принятых в тот день Конвентом под давлением повстанцев. После поражения восстания был арестован, предан трибуналу и, будучи приговорен к казни, покончил жизнь самоубийством.