Гужон, Юлий Петрович

Гужо`н (фр. Goujont), Юлий Петрович (1852, по др. данным — 1854, Москва — 1918, Крым) — российский предприниматель, биржевой деятель, гражданин Франции. Из купцов. Совладелец мастерской по производству проволоки, гвоздей и болтов в Москве за Бутырской заставой. С братьями, Эдуардом и Ипполитом, унаследовал фирму «Наследники П. О. Гужон», с 1872 управлял московскими фабриками по выпуску шелковых нитей и железных гвоздей. В 1877—1916 пайщик компании П. А. и А. П. Мусси — владельцев шелкоткацкой фабрики в Лефортово. В 1883 после акционирования учредил Товарищество Московского металлического завода (позднее завод «Серп и молот»). При поддержке Московского учетного банка вместе с партнерами учредил «Волжско-Вишерское горное и металлургическое акционерное Общество» (1897). Компания до 1907 управляла разработкой месторождения гематитовых руд (открытого в 1874) и заводом в Чердынском уезде Пермской губернии. Г. был видным деятелем Московской биржи (возглавлял созданный при бирже Комитет по железнодорожным делам), в 1907—1917 — председатель Московского общества заводчиков и фабрикантов . Выступал защитником интересов «капитанов индустрии», являясь противником вмешательства властей во взаимоотношения работодателей и рабочих. Убит в Крыму офицерами Добровольческой армии, близкими к великому князю Николаю Николаевичу Младшему.