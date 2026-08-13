ГУЖМАН ЖОЗЕ АЛЕШАНДРИ
ГУЖМАН ЖОЗЕ АЛЕШАНДРИ - государственный и политический деятель Демократической Республики Восточный Тимор (Тимор-Лешти).
Из католической многодетной семьи учителя. Образование получил в иезуитской школе в Даре (до 1962 года), затем в вечерней школе в Дили. С 1966 года работал в португальской колониальной администрации, в 1968-1970 годах служил в армии. С начала 1970-х годов участвовал в антиколониальном движении. В 1974 году вступил в Социал-демократическую партию Восточного Тимора, позднее преобразованную в Революционный фронт за независимый Восточный Тимор (ФРЕТИЛИН), член ЦК этой организации.
После оккупации Восточного Тимора в декабре 1975 года индонезийской армией участник вооруженного движения сопротивления, командующий ФАЛИНТИЛ (военным крылом ФРЕТИЛИН). Будучи избранным председателем ФРЕТИЛИН, в 1986 году создал объединённую политическую организацию сопротивления - Нацтональный совет сопротивления маубере (самоназвание восточнотиморцев). Выступал с инициативами разрешения восточнотиморского конфликта мирным путём. В 1992 году был взят в плен индонезийскими войсками, в 1993 году приговорён к пожизненному заключению, впоследствии сокращённому до 20 лет.
В апреле 1998 года находившийся в тюрьме Гужман был провозглашён Национальным советом сопротивления маубере президентом Восточного Тимора, в феврале 1999 года под давлением международной общественности переведён под домашний арест, а в октябре 1999 года после вывода индонезийских войск из Восточного Тимора и его взятия под управление Временной администрацией ООН (ВАООНВТ) вернулся на родину. В 2000-2001 годах председатель Национального совета Восточного Тимора, активно сотрудничал с ВАООНВТ. 14.4.2002 года избран президентом Восточного Тимора.