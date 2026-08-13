ГУЖМАН ЖОЗЕ АЛЕШАНДРИ

ГУЖМАН ЖОЗЕ АЛЕШАНДРИ - государственный и политический деятель Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Восточный Ти­мор (Ти­мор-Леш­ти).

Из ка­то­лической мно­го­дет­ной се­мьи учи­те­ля. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ие­зу­ит­ской шко­ле в Да­ре (до 1962 года), за­тем в ве­чер­ней шко­ле в Ди­ли. С 1966 года ра­бо­тал в пор­тугальской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, в 1968-1970 годах слу­жил в ар­мии. С начала 1970-х годов уча­ст­во­вал в ан­ти­ко­лони­аль­ном дви­же­нии. В 1974 году всту­пил в Со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию Восточного Ти­мо­ра, позд­нее пре­об­ра­зо­ван­ную в Ре­во­люционный фронт за не­за­ви­си­мый Восточный Ти­мор (ФРЕТИЛИН), член ЦК этой ор­га­ни­за­ции.

По­сле ок­ку­па­ции Восточного Ти­мо­ра в декабре 1975 года ин­до­незийской ар­ми­ей уча­ст­ник воо­руженного дви­же­ния со­про­тив­ле­ния, ко­ман­дую­щий ФАЛИНТИЛ (во­енным кры­лом ФРЕТИЛИН). Бу­ду­чи из­бран­ным председателем ФРЕТИЛИН, в 1986 году соз­дал объ­е­ди­нён­ную по­ли­тическую организацию со­про­тив­ле­ния - Нацтональный со­вет со­про­тив­ле­ния мау­бе­ре (са­мо­на­зва­ние вос­точ­но­ти­мор­цев). Вы­сту­пал с ини­циа­ти­ва­ми раз­ре­ше­ния вос­точ­но­ти­мор­ско­го кон­флик­та мир­ным пу­тём. В 1992 году был взят в плен ин­до­незийскими вой­ска­ми, в 1993 году при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию, впо­след­ст­вии со­кра­щён­но­му до 20 лет.

В апреле 1998 года на­хо­див­ший­ся в тюрь­ме Гужман был про­воз­гла­шён Национальным со­ве­том со­про­тив­ле­ния мау­бе­ре пре­зи­ден­том Восточного Ти­мо­ра, в феврале 1999 года под дав­ле­ни­ем ме­ж­ду­народной об­ще­ст­вен­но­сти пе­ре­ве­дён под до­маш­ний арест, а в октябре 1999 года по­сле вы­во­да ин­до­незийских войск из Восточного Ти­мо­ра и его взя­тия под управ­ле­ние Временной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей ООН (ВАООНВТ) вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 2000-2001 годах председатель Национального со­ве­та Восточного Ти­мо­ра, ак­тив­но со­труд­ни­чал с ВАООНВТ. 14.4.2002 года из­бран пре­зи­ден­том Восточного Ти­мо­ра.