ГУВЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА АРХИВ

ГУВЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА АРХИВ - архив Гуверовского института войны, революции и мира при Станфордском университете (город Стан­форд, штат Ка­ли­фор­ния, США), од­но из пер­вых круп­ных специальных ар­хив­ных уч­ре­ж­де­ний в США, наи­бо­лее круп­ное сре­ди за­ру­беж­ных ар­хи­вов хра­ни­ли­ще ма­те­риа­лов по ис­то­рии и куль­ту­ре Рос­сии.

Ос­но­ван в 1919 году по ини­циа­ти­ве и при фи­нан­со­вой под­держ­ке Г.К. Гу­ве­ра пер­во­на­чаль­но как Гу­ве­ров­ская во­енная библиотека. Це­ле­на­прав­лен­но со­би­рал до­ку­мен­ты по ис­то­рии 1-й ми­ро­вой вой­ны и свя­зан­ных с ней ре­во­лю­ций 1917-1919 годов в ев­ропейских стра­нах, позд­нее основным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти ар­хи­ва стал сбор ма­те­риа­лов, от­но­сив­ших­ся пре­имущественно к по­ли­тической ис­то­рии XX века.

Фон­ды Гуверовского института архива на­счи­ты­ва­ют около 60 миллионов до­ку­мен­тов и 100 тысяч по­ли­тических пла­ка­тов (2006). Важ­ную роль в сбо­ре ма­те­риа­лов по российской ис­то­рии сыг­рал ис­то­рик Ф. Гол­дер. Во вре­мя его не­од­но­крат­ных по­ез­док в РСФСР в начале 1920-х годов ему не­ред­ко пе­ре­да­ва­ли тек­сты, ко­то­рые боя­лись хра­нить до­ма (например, днев­ник Ю.В. Го­тье). Впо­след­ст­вии Гуверовского института архив при­об­ре­тал ма­те­риа­лы у русских эмиг­ран­тов в Ев­ро­пе че­рез сво­его пред­ста­ви­те­ля Н.Н. Го­ло­ви­на. В.А. Мак­ла­ков пе­ре­дал в ар­хив ма­те­риа­лы за­гра­нич­ной аген­ту­ры Департамента по­ли­ции и ар­хив российского по­соль­ст­ва во Фран­ции. Эти ма­те­риа­лы бы­ли рас­сек­ре­че­ны во 2-й половине 1950-х годов и ста­ли дос­туп­ны ис­сле­до­ва­те­лям. В Гуверовского института архиве на­хо­дят­ся фон­ды дея­те­лей Бе­ло­го дви­же­ния, в том числе П.Н. Вран­ге­ля , Е.К. Мил­ле­ра, Н.Н. Юде­ни­ча, ма­те­риа­лы российских ди­пло­ма­тических мис­сий за ру­бе­жом (са­мым круп­ным яв­ля­ет­ся фонд российского по­соль­ст­ва в Ва­шинг­то­не - 494 ко­роб­ки). Ма­те­риа­лы по ис­то­рии куль­ту­ры русской эмиг­ра­ции со­дер­жат­ся в фон­де ба­ро­нес­сы М.Д. Вран­гель, ма­те­ри П.Н. Вран­ге­ля, и в не­ко­то­рых других кол­лек­ци­ях.

По­пол­не­нию русской кол­лек­ции Гуверовского института архива по­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны спо­соб­ст­во­ва­ла но­вая (из Ев­ро­пы в США) эмиг­ра­ция бывших под­дан­ных Российской им­пе­рии и так называемая вто­рая и тре­тья вол­ны русской эмиг­ра­ции. В ар­хив пе­ре­дал свою кол­лек­цию Б.И. Ни­ко­ла­ев­ский (811 ко­ро­бок до­ку­мен­тов; пре­имущественно ма­те­риа­лы по ис­то­рии ре­во­люционного дви­же­ния). В ар­хи­ве хра­нят­ся лич­ные фон­ды Н.В. Ва­лен­ти­но­ва, М.В. Виш­ня­ка, А.Д. Си­няв­ско­го, П.Б. Стру­ве, Г.П. Стру­ве и др. С начала 1990-х годов Гуверовского института архив пе­ре­да­ёт в Го­су­дар­ст­вен­ный ар­хив Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (ГА РФ) мик­ро­филь­мы не­ко­то­рых кол­лек­ций, од­но­вре­мен­но осу­ще­ст­вляя мик­ро­филь­ми­ро­ва­ние до­ку­мен­тов ар­хи­ва ЦК КПСС и др., хра­ня­щих­ся в ГА РФ и в Рос­сий­ском го­су­дар­ст­вен­ном ар­хи­ве со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ской ис­то­рии (до 1999 года Российский центр хра­не­ния и изу­че­ния но­вей­шей ис­то­рии).

Гуверовского института архив пуб­ли­ку­ет до­ку­мен­ты и ме­муа­ры из сво­его со­б­ра­ния на анг­лийском и русском язы­ках (вос­по­ми­на­ния Н.В. Ва­лен­ти­но­ва, М.В. Виш­ня­ка, Г. Ура­тад­зе и др.); пер­вая круп­ная пуб­ли­ка­ция из его фон­дов, вы­шед­шая в Рос­сии при под­держ­ке ар­хи­ва, - «"Со­вер­шен­но лич­но и до­ве­ри­тель­но!": Б.А. Бах­ме­тев - В.А. Мак­ла­ков: Пе­ре­пис­ка, 1919-1951 годы» (тома 1-3, 2001-2002 годы).