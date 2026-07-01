ГУТТУЗО РЕНАТО

ГУТТУЗО РЕНАТО - итальянский живописец ; почётный член АХ СССР.

Учил­ся у ху­дож­ни­ка-фу­ту­ри­ста П. Риц­цо в Па­лер­мо (с 1928); по­се­щал университет. С 1931 года жил в Ри­ме, так­же в Ми­ла­не. В 1938 году стал од­ним из ос­но­ва­те­лей журнала «Cor­ren­te» и од­но­именной груп­пи­ров­ки ху­дож­ни­ков-ан­ти­фа­ши­стов. В ра­бо­тах Гуттузо с конца 1930-х годов про­яви­лась со­ци­аль­но-по­ли­тическая на­прав­лен­ность (на­пи­сан­ная под впе­чат­ле­ни­ем каз­ни Ф. Гар­сии Лор­ки кар­ти­на «Казнь в сель­ской ме­ст­но­сти», 1939; «Бег­ст­во с Эт­ны», 1940; «Рас­пя­тие», 1940-1941 годы; все - Национальная га­ле­рея современного искусства, Рим). В 1943-1945 годах уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния ; соз­дал се­рию ан­ти­во­ен­ных ри­сун­ков «Gott mit uns!» (1944). В 1946 году Гуттузо стал ини­циа­то­ром соз­да­ния объе­ди­не­ния «Но­вый фронт ис­кусств», по­сле его рас­па­да воз­гла­вил груп­пи­ров­ку пред­ста­ви­те­лей нео­реа­лиз­ма.

Стиль Гуттузо сло­жил­ся в ре­зуль­та­те ас­си­ми­ля­ции опы­та экс­прес­сио­низ­ма, ку­биз­ма, изу­че­ния мас­те­ров XIX века (Э. Де­лак­руа, Т. Же­ри­ко, Ф. Гойи, О. До­мье, Г. Кур­бе). В его мно­го­фи­гур­ных по­лотнах ди­на­мич­ность сцен со­че­та­ет­ся с вы­ра­зи­тель­но­стью ин­ди­ви­ду­аль­ных ха­рак­те­ри­стик («За­хват кре­сть­я­на­ми пус­тую­щих зе­мель в Си­ци­лии», 1948-1950 годы, АХ, Бер­лин; «Бит­ва у мос­та Ам­ми­ра­льо», 1951-1952 годы, со­б­ра­ние Фельт­ри­нел­ли, Ми­лан). Осо­бая энер­ге­ти­ка ком­по­зи­ции дос­ти­га­ет­ся плот­ным за­пол­не­ни­ем про­стран­ст­ва мас­сив­ны­ми, рель­еф­но про­ри­со­ван­ны­ми фор­ма­ми, вы­со­кой цве­то­на­сы­щен­но­стью. В середине 1950-х годов се­рию кар­тин по­свя­тил гор­някам Си­ци­лии («Сер­ные ко­пи», 1955, Центр куль­ту­ры, Кор­ти­на д’Ампеццо, и др.); Гуттузо при­ме­нил здесь прин­цип «мон­та­жа кад­ров», сли­ваю­щих­ся в еди­ный про­стран­ст­вен­ный по­ток, ко­то­рый ис­поль­зо­вал и в ра­бо­тах на те­мы жиз­ни современного го­ро­да. С конца 1950-х годов в жи­во­пи­си Гуттузо про­стран­ст­во скла­ды­ва­ет­ся из пе­ре­се­каю­щих­ся пер­спек­тив со мно­же­ст­вом то­чек схо­да, что по­зво­ля­ет ху­дож­ни­ку, как при съём­ках дви­жу­щей­ся ка­ме­рой, при­бли­жать и от­да­лять фи­гу­ры, ме­нять угол зре­ния, «вво­дить в фо­кус» за­го­лов­ки га­зет, лис­то­вок («Дис­кус­сия», 1959-1960 годы, га­ле­рея Тейт, Лон­дон; «Тол­па», 1960, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «По­хо­ро­ны П. Толь­ят­ти», 1972, Га­ле­рея современного искусства, Бо­ло­нья). Ис­пол­нял порт­ре­ты («Рок­ко с сы­ном», 1960, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; пи­са­тель А. Мо­ра­виа, 1982, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Рим; «Че­ло­век, пе­ре­се­каю­щий пло­щадь», 1958, ГМИИ). В позд­них ра­бо­тах современная те­ма­ти­ка до­пол­ня­ет­ся ре­ми­нис­цен­ция­ми из клас­сического искусства («Ка­фе "Гре­ко"», 1976, Му­зей Люд­ви­га, Кёльн). За­ни­мал­ся так­же пе­чат­ной гра­фи­кой и сце­но­гра­фи­ей.

Иллюстрации:

"Буги-Вуги", Гуттузо. Архив БРЭ.

Сочинения:

Dieci disegni e uno scritto sui contadini di Sicilia. Roma, 1951;

Mestiere di pittore. Scritti sull’arte a la societа̀. Bari, 1972.