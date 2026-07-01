ГУТТУЗО РЕНАТО
ГУТТУЗО РЕНАТО - итальянский живописец; почётный член АХ СССР.
Учился у художника-футуриста П. Риццо в Палермо (с 1928); посещал университет. С 1931 года жил в Риме, также в Милане. В 1938 году стал одним из основателей журнала «Corrente» и одноименной группировки художников-антифашистов. В работах Гуттузо с конца 1930-х годов проявилась социально-политическая направленность (написанная под впечатлением казни Ф. Гарсии Лорки картина «Казнь в сельской местности», 1939; «Бегство с Этны», 1940; «Распятие», 1940-1941 годы; все - Национальная галерея современного искусства, Рим). В 1943-1945 годах участник Движения Сопротивления; создал серию антивоенных рисунков «Gott mit uns!» (1944). В 1946 году Гуттузо стал инициатором создания объединения «Новый фронт искусств», после его распада возглавил группировку представителей неореализма.
Стиль Гуттузо сложился в результате ассимиляции опыта экспрессионизма, кубизма, изучения мастеров XIX века (Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф. Гойи, О. Домье, Г. Курбе). В его многофигурных полотнах динамичность сцен сочетается с выразительностью индивидуальных характеристик («Захват крестьянами пустующих земель в Сицилии», 1948-1950 годы, АХ, Берлин; «Битва у моста Аммиральо», 1951-1952 годы, собрание Фельтринелли, Милан). Особая энергетика композиции достигается плотным заполнением пространства массивными, рельефно прорисованными формами, высокой цветонасыщенностью. В середине 1950-х годов серию картин посвятил горнякам Сицилии («Серные копи», 1955, Центр культуры, Кортина д’Ампеццо, и др.); Гуттузо применил здесь принцип «монтажа кадров», сливающихся в единый пространственный поток, который использовал и в работах на темы жизни современного города. С конца 1950-х годов в живописи Гуттузо пространство складывается из пересекающихся перспектив со множеством точек схода, что позволяет художнику, как при съёмках движущейся камерой, приближать и отдалять фигуры, менять угол зрения, «вводить в фокус» заголовки газет, листовок («Дискуссия», 1959-1960 годы, галерея Тейт, Лондон; «Толпа», 1960, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Похороны П. Тольятти», 1972, Галерея современного искусства, Болонья). Исполнял портреты («Рокко с сыном», 1960, Эрмитаж, Санкт-Петербург; писатель А. Моравиа, 1982, частное собрание, Рим; «Человек, пересекающий площадь», 1958, ГМИИ). В поздних работах современная тематика дополняется реминисценциями из классического искусства («Кафе "Греко"», 1976, Музей Людвига, Кёльн). Занимался также печатной графикой и сценографией.
Иллюстрации:
"Буги-Вуги", Гуттузо. Архив БРЭ.
Сочинения:
Dieci disegni e uno scritto sui contadini di Sicilia. Roma, 1951;
Mestiere di pittore. Scritti sull’arte a la societа̀. Bari, 1972.