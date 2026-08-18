ГУТТЕНБЕРГ Иоганн (Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg)

Немецкий ювелир, изобретатель, первопечатник.

Происходил из семьи майнцких ремесленников, в 1434-1438 гг. работал Страсбурге как ювелир и изготовитель зеркал. В эти же годы начинает работать над созданием печатного станка, который завершает, по-видимому, во второй половине 1450-х гг. Испытывая финансовые затруднения, изобретатель большую часть жизни находится в поиске меценатов (в 1438 г. он сотрудничал с А. Дритценом, в 1450-1455 гг. с ростовщиком Иоганном Фустом , в 1455-1460-х гг. – с членом городского совета Кондрадом Гумели). В 1465 г. курфюрст Нассау Адольф берет первопечатника на службу, однако И. Гутенберг вскоре умирает.

Главной технической проблемой в создании печатного станка для И. Гутенберга была работа над разработкой формы и отлива подвижных литер, и именно оригинальные шрифты отличают отпечатанную на его станке книжную продукцию (не содержащую колофона). Работая совместно с И. Фустом, первопечатник подготавливает издания Бамбергской Библии (в 36 строк), Библии Мазарини (42 строки), латинской грамматики Элия Доната, нескольких папских индульгенций, антитурецких листовок и астрономического календаря. В последующие годы он выпустил сочинение Иоганна Бальба из Генуи (1286) и латинскую грамматику со словарем «Католикон». Процесс печати инкунабул был достаточно трудоемким, и требовал участия многочисленных подмастерьев (до 25 человек), что обуславливало высокую цену издания и ограниченный тираж. Стоимость Библии Мазарини, сохранившейся в 48 копиях, была 30 флоринов.

Изобретение И. Гуттенберга стало непосредственным фактором научной и культурной революции в Европе, и, в частности, немецкой Реформации . Разработанный им метод фактически без изменений применялся до XIX в.

Иллюстрации:

Гравюра XVI в.