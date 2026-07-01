ГУТТЕН УЛЬРИХ ФОН
ГУТТЕН УЛЬРИХ ФОН - немецкий гуманист, публицист, политик.
Рыцарь по происхождению, Гуттен вопреки традициям своего сословия учился в ряде университетов Германии и Италии (1512-1513, 1516-1517 годы). Увлечённый культурой античности, он стал мастером неолатинской поэзии и прозы, пропагандировал идеалы гуманистического просвещения, выступал против засилья схоластики и церковной цензуры. Гуттен резко критиковал политику Рима в Германии и произвол князей, развивал тираноборческие идеи и требовал централизации страны во главе с сильной императорской властью. В 1517 году он впервые опубликовал трактат Л. Валлы о подложности «Константинова дара», которым папство веками подкрепляло свои теократические притязания. В 1519-1520 годах Гуттен решительно поддержал Реформацию Лютера, оценив её нацинально-освободительный потенциал, но выдвинул собственную программу действий, рассчитанную на войну с Римом. Он надеялся на возрождение в её ходе мощи империи и роли рыцарства, на поддержку дворянства городами. Для объединения сил оппозиции Гуттен начал наряду с латынью систематически обращаться в своём творчестве к немецкому языку.
Латинские стихи Гуттена, имевшие отчётливо полемический характер, публиковались с 1510 года [сатира «Никто» («Nemo») и др.]; на латинском языке написаны основные сочинения Гуттена (памфлеты, диалоги, речи). Гуттен стал одним из главных создателей шедевра эпохи Возрождения - антиклерикальной сатиры «Письма тёмных людей» («Epistolae obscurorum virorum», 1515-1517 годы). В 1517 году в Аугсбурге Гуттен был увенчан как «король поэтов» императором Максимилианом I Габсбургом. Как политический оратор Гуттен стал известен благодаря «Речи против турок» («Ad Principes Germaniae, ut bellum Turcis invehant», 1518), произнесённой на Аугсбургском рейхстаге.
Лучшие произведения Гуттена - сатирические диалоги в стиле Лукиана: «Лихорадка I» («Febris prima», 1519), «Лихорадка II» («Febris secunda», 1520), «Вадиск, или Римская Троица» («Vadiscus sive Trias Romana», 1520), «Зрители» («Inspicientes», 1520), «Истребитель булл» («Bulla vel Bullicida», 1521), «Советчик I» («Monitor I»), «Советчик II» («Monitor II», оба 1521), «Разбойники» («Praedones», 1521). Среди других произведений Гуттена - трактат «Искусство версификации» («De arte versificandi», 1511), эпиграммы, посвящённые императору Максимилиану I Габсбургу («Epigramme», 1519), речи против герцога Ульриха Вюртембергского, убившего одного из родственников Гуттена («Ulrichreden», 1519), диалог «Арминий» («Arminius», издание 1529 года), в котором выведена фигура вождя херусков Арминия как борца против владычества Рима в Германии.
Гуттен выступил глашатаем интересов части рыцарства, которое пыталось во главе с Францем фон Зиккингеном укрепить свои позиции военной силой (смотри Рыцарское восстание 1522-1523 годов). После провала восстания Гуттен бежал в Швейцарию, где вскоре умер. Его творческое наследие сыграло важную роль в развитии немецких национального самосознания и культуры.
Сочинения:
Opera quae reperiri potuerunt omnia / Ed. E. Böcking. Lipsiae, 1859-1870. Vol. 1–5. Suppl. Vol. 1-2;
Письма темных людей. М.; Л., 1935;
Диалоги. Публицистика. Письма. М., 1959.