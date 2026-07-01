ГУТТЕН УЛЬРИХ ФОН

ГУТТЕН УЛЬРИХ ФОН - немецкий гуманист , публицист, политик.

Ры­царь по про­ис­хо­ж­де­нию, Гуттен во­пре­ки тра­ди­ци­ям сво­его со­сло­вия учил­ся в ря­де уни­вер­си­те­тов Гер­ма­нии и Ита­лии (1512-1513, 1516-1517 годы). Ув­ле­чён­ный куль­ту­рой ан­тич­но­сти, он стал мас­те­ром не­ола­тин­ской по­эзии и про­зы, про­па­ган­ди­ро­вал идеа­лы гу­ма­ни­стического про­све­ще­ния, вы­сту­пал про­тив за­си­лья схо­ла­сти­ки и цер­ков­ной цен­зу­ры. Гуттен рез­ко кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку Ри­ма в Гер­ма­нии и про­из­вол кня­зей, раз­ви­вал ти­ра­но­борческие идеи и тре­бо­вал цен­тра­ли­за­ции стра­ны во гла­ве с силь­ной императорской вла­стью. В 1517 году он впер­вые опуб­ли­ко­вал трак­тат Л. Вал­лы о под­лож­но­сти «Кон­стан­ти­но­ва да­ра», ко­то­рым пап­ст­во ве­ка­ми под­кре­п­ля­ло свои тео­кра­тические при­тя­за­ния. В 1519-1520 годах Гуттен ре­ши­тель­но под­дер­жал Ре­фор­ма­цию Лю­те­ра, оце­нив её нацинально-ос­во­бо­дительный по­тен­ци­ал, но вы­дви­нул собственную про­грам­му дей­ст­вий, рас­счи­тан­ную на вой­ну с Ри­мом. Он на­де­ял­ся на воз­ро­ж­де­ние в её хо­де мо­щи им­пе­рии и ро­ли ры­цар­ст­ва, на под­держ­ку дво­рян­ст­ва го­ро­да­ми. Для объ­е­ди­не­ния сил оп­по­зи­ции Гуттен на­чал на­ря­ду с ла­ты­нью сис­те­ма­ти­че­ски об­ра­щать­ся в сво­ём твор­че­ст­ве к немецкому язы­ку.

Латинские сти­хи Гуттена, имев­шие от­чёт­ли­во по­ле­мический ха­рак­тер, пуб­ли­ко­ва­лись с 1510 года [са­ти­ра «Ни­кто» («Ne­mo») и др.]; на латинском языке на­пи­са­ны основные со­чи­не­ния Гуттена (пам­фле­ты, диа­ло­ги, ре­чи). Гуттен стал од­ним из глав­ных соз­да­те­лей ше­дев­ра эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния - ан­ти­кле­ри­каль­ной са­ти­ры «Пись­ма тём­ных лю­дей» («Episto­lae obscurorum viro­rum», 1515-1517 годы). В 1517 году в Аугс­бур­ге Гуттен был увен­чан как «ко­роль по­этов» императором Мак­си­ми­лиа­ном I Габс­бур­гом. Как по­ли­тический ора­тор Гуттен стал из­вес­тен бла­го­да­ря «Ре­чи про­тив ту­рок» («Ad Principes Germa­niae, ut bellum Turcis invehant», 1518), про­из­не­сён­ной на Аугс­бург­ском рейхс­та­ге.

Луч­шие про­из­ве­де­ния Гуттена - са­ти­рические диа­ло­ги в сти­ле Лу­киа­на: «Ли­хо­рад­ка I» («Febris pri­ma», 1519), «Ли­хо­рад­ка II» («Febris secunda», 1520), «Ва­диск, или Рим­ская Трои­ца» («Vadiscus sive Trias Romana», 1520), «Зри­те­ли» («Inspi­cien­tes», 1520), «Ис­тре­би­тель булл» («Bul­la vel Bulli­cida», 1521), «Со­вет­чик I» («Mo­nitor I»), «Со­вет­чик II» («Monitor II», оба 1521), «Раз­бой­ни­ки» («Pra­e­dones», 1521). Сре­ди других про­из­ве­де­ний Гуттена - трак­тат «Ис­кус­ст­во вер­си­фи­ка­ции» («De arte ver­sifi­candi», 1511), эпи­грам­мы, по­свя­щён­ные императору Мак­си­ми­лиа­ну I Габс­бур­гу («Epigramme», 1519), ре­чи про­тив гер­цо­га Уль­ри­ха Вюр­тем­берг­ско­го, убив­ше­го од­но­го из род­ст­вен­ни­ков Гуттена («Ul­rich­re­den», 1519), диа­лог «Ар­ми­ний» («Ar­minius», издание 1529 года), в ко­то­ром вы­ве­де­на фи­гу­ра во­ж­дя хе­ру­сков Ар­ми­ния как бор­ца про­тив вла­ды­че­ст­ва Ри­ма в Гер­ма­нии.

Гуттен вы­сту­пил гла­ша­та­ем ин­те­ре­сов час­ти ры­цар­ст­ва, ко­то­рое пы­та­лось во гла­ве с Фран­цем фон Зик­кин­ге­ном ук­ре­пить свои по­зи­ции во­енной си­лой (смотри Ры­цар­ское вос­ста­ние 1522-1523 годов). По­сле про­ва­ла вос­ста­ния Гуттен бе­жал в Швей­ца­рию, где вско­ре умер. Его творческое на­сле­дие сыг­ра­ло важ­ную роль в раз­ви­тии немецких национального са­мо­со­зна­ния и куль­ту­ры.

Сочинения:

Opera quae reperiri potuerunt omnia / Ed. E. Böcking. Lipsiae, 1859-1870. Vol. 1–5. Suppl. Vol. 1-2;

Пись­ма тем­ных лю­дей. М.; Л., 1935;

Диа­ло­ги. Пуб­ли­ци­сти­ка. Пись­ма. М., 1959.