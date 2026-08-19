ГУТТАРИ ТОБИАС ОСИПОВИЧ
ГУТТАРИ (псевдоним - Леа Хело) ТОБИАС ОСИПОВИЧ - карельский поэт, прозаик, переводчик.
Писал на финском языке. Родился в семье крестьянина-финна. Окончил Гатчинский педагогический техникум (1925). В 1924-1929 годах работал учителем. Основатель, главный редактор (1929-1931 годы), ответственный секретарь (1945-1953 годы) журнала «Punakantele». Один из организаторов Карельской ассоциации писателей и СП Карелии. Печатался с 1927 года.
Поэзию Гуттари, отразившую влияние С.А. Есенина, А.А. Жарова, отличает открытая эмоциональность, своеобразный национальный колорит, близость к народной песне: сборник «Молодые мысли» («Nuoret mielet», 1930), «Перешагиваю» («Astun yli», 1931) и др. Гуттари - мастер короткого рассказа [«Сапоги» («Saappaat»), «Юмпура» («Jumpura»), оба 1928, и др.]. Перевёл на финский язык произведения М. Горького, А.П. Чехова, М.А. Шолохова.
Произведения Гуттари переведены на русский, украинский, белорусский и другие языки.
Сочинения:
Избранные стихотворения. М., 1959.