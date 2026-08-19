ГУТТАРИ ТОБИАС ОСИПОВИЧ

ГУТТАРИ (псевдоним - Леа Хе­ло) ТОБИАС ОСИПОВИЧ - карельский по­эт , про­за­ик, пе­ре­во­дчик.

Пи­сал на финском язы­ке. Ро­дил­ся в се­мье кре­сть­я­ни­на -фин­на. Окон­чил Гат­чин­ский пе­да­го­гический тех­ни­кум (1925). В 1924-1929 годах ра­бо­тал учи­те­лем. Ос­но­ва­тель, главный редактор (1929-1931 годы), от­ветственный сек­ре­тарь (1945-1953 годы) журнала «Punakantele». Один из ор­га­ни­за­то­ров Ка­рель­ской ас­со­циа­ции пи­са­те­лей и СП Ка­ре­лии. Пе­ча­тал­ся с 1927 года.

По­эзию Гуттари, от­ра­зив­шую влия­ние С.А. Есе­ни­на, А.А. Жа­ро­ва, от­ли­ча­ет от­кры­тая эмо­цио­наль­ность, свое­об­раз­ный национальный ко­ло­рит, бли­зость к народной пес­не: сборник «Мо­ло­дые мыс­ли» («Nuoret mielet», 1930), «Пе­ре­ша­ги­ваю» («Astun yli», 1931) и др. Гуттари - мас­тер ко­рот­ко­го рас­ска­за [«Са­по­ги» («Sa­appaat»), «Юм­пу­ра» («Jum­pura»), оба 1928, и др.]. Пе­ре­вёл на финский язык про­из­ве­де­ния М. Горь­ко­го, А.П. Че­хо­ва, М.А. Шо­ло­хо­ва.

Про­из­ве­де­ния Гуттари пе­ре­ве­де­ны на русский, украинский, бе­ло­русский и другие язы­ки.

Сочинения:

Из­бран­ные сти­хо­тво­ре­ния. М., 1959.