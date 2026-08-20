ГУТС-МУТС ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ

ГУТС-МУТС ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ - немецкий педагог, теоретик и практик физического воспитания.

Один из соз­да­те­лей современной ев­ропейской гим­на­сти­ки. В 1785-1837 годах пре­по­да­вал гим­на­сти­ку, пла­ва­ние, гео­гра­фию и тех­но­ло­гию в фи­лан­тро­пи­не Х.Г. Зальц­ма­на в Шнеп­фен­та­ле. Дал на­учное обос­но­ва­ние не­об­хо­ди­мо­сти фи­зического вос­пи­та­ния в шко­ле. Соз­дал ком­плекс­ную, тех­ни­че­ски раз­ра­бо­тан­ную и це­ле­на­прав­лен­ную сис­те­му гим­на­стических уп­раж­не­ний, ос­но­ву ко­то­рой со­ста­ви­ли ви­ды пен­тат­ло­на (пя­ти­бо­рья) на Олим­пий­ских иг­рах в Гре­ции: бег, прыж­ки в дли­ну, ме­та­ние дис­ка и ко­пья, борь­ба. Под­роб­но опи­сал спор­тив­ные пло­щад­ки и бе­го­вые до­рож­ки, для ко­то­рых ввёл древнегреческое название «ста­ди­он». Раз­ра­ба­ты­вал клас­си­фи­ка­цию спор­тив­ных игр, дал опи­са­ние ря­да игр Ита­лии, Фран­ции, Анг­лии, Гер­ма­нии и других стран, до­пол­нив ри­сун­ка­ми иг­ро­вых пло­ща­док, ра­ке­ток и бит, мя­чей, са­ней, конь­ков и пр. Пред­ло­жил ком­плекс гим­на­стических сна­ря­дов.

Ав­тор по­со­бий «Гим­на­сти­ка для юно­ше­ст­ва» («Gymnastik für die Jugend», 1793) и др. Ме­то­ды фи­зического вос­пи­та­ния, пред­ло­жен­ные Гутс-Мутсом, по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в Да­нии, Шве­ции, Фран­ции, Швей­ца­рии, Ни­дер­лан­дах, Ве­ли­ко­бри­та­нии и других стра­нах. Со­ста­вил школь­ный учеб­ник гео­гра­фии (1810) и по­со­бие для учи­те­лей. В 1904 году в Квед­лин­бур­ге от­крыт па­мят­ник Гутс-Мут­су.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes. B., 1796. B., 1959.