Гутрум Стaрый

Гу`трум Стáрый (? — 890) — один из предводителей датских викингов (см. Норманны) во время вторжения в Англию (865—878), первый скандинавский правитель Вост. Англии (880—890). Происхождение Г. С. неизвестно. Первое упоминание о нем относится к 875, когда Г. С. возглавил часть «Великого войска» викингов, действовавшего на территории Англии с 865. В 876 Г. С. развернул военные действия против сильнейшего из англосаксонских государств — Уэссекса, в итоге захватив Эксетер. В 877 Г. С. совершил поход в Мерсию; в это время армия Уэссекса во главе с Альфредом Великим отбила Эксетер, в результате чего даны были вынуждены уйти в Мерсию, заняв ее восточную часть. В 878 войско Г. С. одержало победу над Уэссексом при Чиппенхеме. Уэссекс попал под контроль данов. Однако Альфред бежал в труднодоступные болота Сомерсета, организовал сопротивление и в мае 878 одержал победу при Этандуне (современный Эдингтон). Остатки дат­ского войска были после битвы блокированы Альфредом и оказались в безнадежном положении; Г. С. был вынужден заключить мир в Уэдморе, условием которого было принятие им христианства. Уэссекс остался за Альфредом, а Г. С., пополнив вой­ско подкреплениями из Скандинавии, в 880 отправился в Вост. Англию и захватил в ней власть, став ее королем. В 886 после очередной войны с Уэссексом были уточнены границы между Уэссексом и королевством Г. О последних годах правления Г. С. известно мало. Вост. Англия, с одной стороны, стала важнейшей частью складывающейся Области Датского права (Дэнло), а с другой — в ней постепенно распространялось христианство , и скандинавские пришельцы начинали ассимилироваться с местным англосаксонским населением. Известны монеты, отчеканенные в правление