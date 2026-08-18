В закладки
ГУТНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГУТНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА - российский историк-медиевист.
В 1939 году окончила исторический факультет МГУ. Работала там же (с 1948 года доцент, с 1959 года профессор). С 1971 года научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.
Основные труды посвящены социально-политической истории средневековой Англии («Возникновение английского парламента», 1960), проблемам западноевропейского феодализма, крестьянским движениям («Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в Западной Европе XI-XV веков», 1984), отечественной и зарубежной историографии по истории средних веков.
Автор воспоминаний («Пережитое», 2001).
311