Гутнова, Евгения Владимировна

Гутно`ва, Евгения Владимировна (11[24].04.1914, Санкт-Петербург — 1992, Москва) — крупный отечественный историк, доктор исторических наук , профессор . Происходила из семьи потомственных революционеров, представителей умеренного крыла российской социал-демократии. В 1939 окончила исторический факультет Московского государ­ственного университета им. М. В. Ломоносова по кафедре история Средних веков. В 1939—1941 училась в аспирантуре; научным руководителем Г. был крупный советский медиевист Е. А. Косминский. В 1941—1942 Г. — в эвакуации в Омске, затем в Томске; преподавала историю в школе. В Томске вела историю Cредних веков в университете, там же защитила кандидатскую диссертацию. В 1944—1947 училась в докторантуре Института истории АН СССР, затем преподавала на кафедре истории Cредних веков истфака МГУ (1947—1971), одновременно с 1951 — являлась научным сотрудником Института всеобщей истории (ИВИ) АН СССР. В 1957 защитила докторскую диссертацию, посвященную истории возникновения английского парламента; в 1958 ей присвоено ученое звание профессора. В течение длительного времени работала в Институте всеобщей истории АН СССР в качестве ведущего сотрудника; являлась членом Ученого совета ИВИ АН СССР и членом ряда научных советов при Отделении истории науки Президиума АН СССР, а также членом правления Общества СССР—Великобритания. В научном творчестве Г. можно выделить несколько крупных исследовательских тем: социальная и политическая история средневековой Англии (в особенности история средневекового парламента и история классовой борьбы и общественного сознания английского крестьянства), историография истории Средних веков, в последние годы жизни — история европейского парламентаризма. Г. — автор ряда учебников по истории Средних веков и историо­графии, а также автор разделов в коллективных трудах «Всемирная история», «История Европы», «История кресть­янства» и др. Создала научную школу специалистов по средневековой истории Англии и Шотландии. Соч.: Возникновение английского парламента: Из истории английского общества и государства XIII века. М., 1960; Историография истории средних веков (середина XIX в. — 1917). М., 1974 (2-е изд., перераб. и доп. М., 1985); Классовая борьба и общественное сознание крестьян­ства в средневековой Западной Европе (XI—XV вв.).