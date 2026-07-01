ГУТХЕЙЛЬ

ГУТХЕЙЛЬ - российские нотоиздатели, выходцы из Австрии.

Алек­сандр Бо­гда­но­вич (1818-1882 годы) ос­но­вал в 1859 году в Мо­ск­ве музыкально-из­да­тель­скую фир­му, ко­то­рую с 1882 года воз­глав­лял его сын Карл Алек­сан­д­ро­вич (1851 - по­сле 1917 года). В 1886 году к фир­ме Гутхейль пе­ре­шли все из­да­ния Ф.Т. Стел­лов­ско­го, вла­дев­ше­го так­же дос­ка­ми ряда других из­да­тельств (собственной но­то­пе­чат­ни фир­ма Гутхейль не име­ла).

Издательством Гутхейль бы­ли вы­пу­ще­ны кла­ви­ры опер, опуб­ли­ко­ва­ны ро­ман­сы А.Е. Вар­ла­мо­ва и А.Л. Гу­ри­лё­ва, боль­шин­ст­во со­чи­не­ний С.В. Рах­ма­ни­но­ва. В 1914 году фир­ма при­об­ре­те­на С.А. и Н.К. Ку­се­виц­ки­ми, вла­дель­ца­ми Рос­сий­ско­го му­зы­каль­но­го из­да­тель­ст­ва.

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