ГУТХЕЙЛЬ
ГУТХЕЙЛЬ - российские нотоиздатели, выходцы из Австрии.
Александр Богданович (1818-1882 годы) основал в 1859 году в Москве музыкально-издательскую фирму, которую с 1882 года возглавлял его сын Карл Александрович (1851 - после 1917 года). В 1886 году к фирме Гутхейль перешли все издания Ф.Т. Стелловского, владевшего также досками ряда других издательств (собственной нотопечатни фирма Гутхейль не имела).
Издательством Гутхейль были выпущены клавиры опер, опубликованы романсы А.Е. Варламова и А.Л. Гурилёва, большинство сочинений С.В. Рахманинова. В 1914 году фирма приобретена С.А. и Н.К. Кусевицкими, владельцами Российского музыкального издательства.
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