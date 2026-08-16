ГУТФРЁЙНД ОТТО

Чешский скульптор, художник, один из ярчайших представителей чешского скульптурного кубизма . Для Чехии Гутфрёйнд стал пионером кубизма, реформатором и основоположником нового направления искусства скульптуры.

Ранние годы и становление

Родился 3 августа 1889 г. в город Двур Кралове-над-Лабем. Был четвертым из пяти детей в семье чешских евреев Карла и Эмилии Гутфрёйнд. С 1903 по 1906 гг. учился в керамической мастерской Школы изящных искусств в чешском городе Бехине, а с 1906 по 1909 гг. – на отделении изобразительного и орнаментального моделирования в Школе прикладного искусства в Праге. В 1909 г. он приехал в Париж, где поступил в Академию Гранд-Шомьер в мастерскую французского скульптора Эмиля Антуана Бурделя. В Париже Гутфрёйнд познакомился с Огюстом Роденом , увидел кубистические работы Жоржа Брака и Пабло Пикассо , изучал средневековое искусство.

Побывав в Англии, Бельгии, Нидерландах, Отто Гутфрёйнд вернулся в Прагу, где стал одним из лидеров объединения «Группа художников» («Skupina výtvarných umělců»). Туда также входили молодые живописцы Богумил Кубишта, Эмиль Филла, Антонин Прохазка и др., архитекторы Павел Янак, Йозеф Гочар , Йосеф Хохол и др. В этой среде Гутфрёйнд нашел близкие ему идеи, сформировался как художник, приверженец так называемого «кубоэкспрессионизма». Это направление было характерно именно для чешского искусства, в котором два художественных направления были переплетены и сливались друг с другом. В творчестве Гутфрёйнда эта особенность чешского кубизма выражалась в том, что его скульптуры были полны драматизма, глубокого внутреннего напряжения, отвечали трагически-конфликтному мироощущению перед началом Первой мировой войны .

Первой чешской кубистической скульптурой считается его «Тревога» («Úzkost», 1912). В ней форма человеческого тела уподобляется скалистому массиву, состоит из динамичных уступов, устремленных вверх, распадаясь на отдельные грани. Человек, изображенный в ней, будто столбенеет, превращаясь в камень от отчаяния, тревоги и смятения. В 1912 и 1913 гг.. на Второй и Третьей выставках «Группы художников» были выставлены следующие скульптуры Гутфрёйнда: «Гамлет» (1911), «Гамлет II» (1912), «Гармония», «Концерт» (1912), «Viki» (1912-1913), «Голова в шляпе» (1913-1914), «Виолончелист» (1912-1913). Кроме того, его работы выставлялись в берлинской галерее «Der Sturm», а также на четвертой групповой выставке в Праге. В 1914 г. он посетил Париж, где встретился с Пикассо, Хуаном Грисем, Гийомом Аполлинером.

Война и послевоенные годы

Первая мировая война застала Отто Гутфрёйнда во Франции, где он и вступил в Чехословацкий легион. Участвовал в боевых действиях на реке Сомме, в Артуа и Шампани. В 1915 г. он подал заявку на вступление во французскую армию, но вскоре был заключен в тюрьму после того, как его ходатайство было отклонено как для французской армии, так и для Чехословацкого легиона. Он провел два года в тюремном лагере в аббатстве Сен-Мишель де Фриголет близ Авиньона. В 1918 г. его перевели в гражданский лагерь в Бланзи, а после освобождения он поселился в Париже, чтобы продолжить свою работу. На короткое время он вернулся в Прагу, чтобы принять членство в художественной группе «Манес».

Находясь в лагере для военнопленных, Гутфрёйнд из подручного материала, обрезков досок создал композицию «Сидящая» (1917), расположив деревянные палки вокруг центральной оси композиции на разных уровнях и под разными углами. Эта работа приблизила его к супрематизму и конструктивизму . В работах 1917-1919 гг. Гутфрёйнд стремится к обобщению формы, сводит ее к большим плоскостям, не отказываясь от условности изображения. Работы этого периода: «Голова» (1919), «Голова женщины» (1919), «Натюрморт» (1919, дерево) и др. Контрастом к этим лицам-маскам и головам-конструкциям служит «Автопортрет» (1919, обожженная глина). Здесь грани сливаются в единый объем, форма приобретает целостность, а черты лица проступают во всей своей конкретике. Эта работа разительно отличается от кубистических скульптур Гутфрёйнда, неся в себе черты наивного искусства. Впервые скульптор применяет в качестве материала керамику, раскрашенную и глазурированную. Впоследствии он раскрашивал и свои гипсовые скульптуры. В «Автопортрете» Гутфрёйнд также впервые применил рисунок как элемент скульптуры. Здесь это углубленная процарапанная черта, а в более поздних работах – черный или цветной контур. Колористика его работ неяркая, землистых оттенков. Таким образом, оперируя крупными скульптурными массами, он разрабатывает целую систему их конкретизации и акцентировки, оживляя их с помощью выразительных деталей, общей подцветки или цветовых решений. Знаковой работой этого периода является также «Моряк с девушкой на коленях» (1919).

В 1920 г. Гутфрёйнд окончательно переехал в Прагу. В 1921 г. принял участие в Третьей выставке чешских «Упрямых», в 1924 г. – в выставке современного чехословацкого искусства в Париже, а годом позже - в чехословацком павильоне Международной выставки декоративного искусства в Париже. В 1926 г. занял должность профессора в Школе прикладного искусства в Праге и принял участие в выставке Société Anonyme в Нью-Йорке. Гутфрёйнд был автором эскиза монеты достоинством в 5 крон (1925). В 1926 г. он создал памятник президенту Масарику в натуральную величину.

2 июня 1927 г. Отто Гутфрёйнд утонул в реке Влтаве в Праге неподалеку от Стрелецкого острова.