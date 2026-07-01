Гутенберг, Иоганн

Гу`тенберг (нем. Gutenberg), Иоганн (ок. 1397/1400, Майнц — 03.02.1468, Майнц) — немецкий изобретатель европейской техники книгопечатания путем набора текста отдельными подвижными литерами из металла. Они изготовлялись в виде брусочков, на торцах которых находился выпуклый рельеф букв, цифр и других знаков в их зеркальном виде — штамп для серийного оттиска. Г. создал также способ отливки таких печатных форм из наиболее пригодного к делу сплава свинца, олова и сурьмы. Он разработал и инструментарий, необходимый для отливки и позволяющий соблюсти при ней одинаковые размеры букв в шрифте. Чтобы получать четкие оттиски при печати, Г. путем опытов нашел оптимальный состав краски — смесь льняного масла с сажей и добавками. Был усовершенствован и печатный станок. Г. стал первым типографом, успешно применившим все эти новшества на практике. Биографические сведения о Г. отрывочны. Выходец из проживавшего в Майнце знатного купеческого рода Генсфляйш, он знал латынь и, видимо, еще в юности основательно ознакомился с разными техниками резьбы по камню и работы по металлу — гравированием, отливкой штемпелей, чеканкой монет, что позже способствовало его открытию. В 1434—1444 он жил в Страсбурге, изменив фамилию по названию родового владения и занимаясь изготовлением ювелирных изделий и зеркал. Сложились ли тогда в окончательном виде или дозрели позже его идеи нового способа книгопечатания, точно неизвестно, но первые пробы, видимо, были уже сделаны. Вернувшись в Майнц около 1447, он нуждался в финансах и для полномасштабной реализации своего открытия заключил о них договор с богатым партнером, дельцом Иоганном Фустом, что позволило в 1450 основать принадлежавшую им печатню. Еще до этого, как и после ее создания, появился ряд анонимных печатных изданий Г., в том числе астрономический календарь на 1448 и медицинский — на 1454—1456, излюбленная при начальном обучении в школах латинская грамматика Доната, автора IV в., одна из булл папы римского, две индульгенции и др. Главным детищем Г. стала, однако, подготовка издания латинской 42-строчной Библии, названной так по числу строк на странице, размещенных в две колонки. Подмастерье Петер Шеффер, отличный каллиграф, усовершенствовал ее шрифт. Часть экземпляров Библии печаталась на пергаменте, другая — на итальянской бумаге с водяными знаками. Книгопечатание новым способом позволило получать с наборной формы, составленной отдельными литерами, многочисленные оттиски, оно ускоряло процесс изданий, удешевляло их, тем самым делая доступными для более широкого круга читателей. Возникшая в ходе работ задолженность Г. его компаньону побудила Фуста в 1455 к судебной тяжбе, в результате которой весь тираж подготовленного в 1453—1455 двухтомного, в 1282 страницы издания 42-строчной Библии, ставшего шедевром книгопечатания, как и большая часть инструментария печатни, перешли в полное владение Фуста. Шеффер присоединился к нему, позже стал его зятем, Г. оставили только мастерскую. Право использовать его изобретение не было признано монополией автора. В результате в Майнце стали работать обе типо­графии — Г. и Фуста. По образцу 42-строчной Библии вышла в свет 36-строчная, Г. издал в 1460 «Католикон» — латинскую грамматику со словарем автора XIII в. В 1462 началась междоусобная война между архиепископом Майнца и графом Нассау, и типография Фуста поддержала своими публикациями архиепископа, а Г. — графа. Войска графа сумели овладеть городом, и печатня Фуста была разгромлена. В 1465 заключили мир , настала пора правления нового архиепи­скопа Майнца, и Г. в свои последние годы жизни был введен «за службу» в число его придворных, поселился в его резиденции и переместил туда свою типографию. Открытие Г., в отличие от более раннего книгопечатания подвижными литерами в Китае XI в. (также великого изобретения, но не получившего такого резонанса, как сделанное Г.), привело к быстрому распространению в Европе новой технологии и положило начало новому виду коммуникации. Издания от изобретения Г. до начала нового века, 1 января 1501, ныне называют «инкунабулами», созданиями «колыбельного» периода книгопечатания. Только в ходе него в Европе возникло более тысячи типографий почти в двух с половиной сотнях городов, было опубликовано от 30 до 40 тыс. изданий общим тиражом около 12 млн экземпляров.