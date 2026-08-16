ГУСЯТНИКОВ ИВАН АРТЕМЬЕВ

ГУСЯТНИКОВ ИВАН АРТЕМЬЕВ - московский иконописец 1-й половины XVIII века.

Происходил, по-видимому, из старинного московского купеческого рода Гусятниковых . Состоял в штате Оружейной палаты Московского Кремля, после ее реорганизации в 30-х годов XVIII века - в иконописном цехе. Работал в Москве, в Санкт-Петербург не вызывался. Последовательно продолжал традиции художественной школы Оружейной палаты, выполнял произведения в «греческом стиле», отразившем эволюцию живоподобного стиля царских мастеров в новой культурной ситуации, с осторожностью воспринял отдельные элементы художественной эстетики барокко. Гусятникова часто путают с шуйским иконописцем Иваном Артемьевым.

Первые документальные упоминания о художнике относятся к 1703 году, когда он был свидетелем при заключении договоров на иконописные работы Ивана Ларионова Кирпичёва и Федора Васильева, т. е. в то время Гусятников уже был сложившимся мастером. В 1709 году он участвовал в сооружении триумфальных ворот в Москве в связи с празднованием Полтавской победы. В том же году написал 40 новых икон (очевидно, для иконостаса) для Новоиерусалимского в честь Воскресения Господня мужского монастыря и производил там работы по поновлению старых.

На службе в Оружейной палате Гусятников помимо иконописи занимался также непрофильной деятельностью: в 1716 году, после смерти надзирателя Афанасия Вяткина, был назначен ответственным («у дозора») за прием и отпуск ружей и оружейных припасов. В 1718-1719 годах в составе большой группы московских художников принимал участие в создании иконостаса для церкви Преображения Господня в Ревеле (современный Таллин) по заказу князя А.Д. Меншикова. В 1721 году написал Владимирскую икону Божией Матери с клеймами сказания для церкви мученика Иоанна Воина на Якиманке в Москве (находится в этом храме до настоящего времени).

С учреждением Святейшего Синода и обустройством Синодального дома Гусятников был привлечен в 1723-1724 годах к созданию иконостаса в церкви во имя 12 апостолов в Московском Кремле, где вместе с живописцем Иваном Рефусицким выполнил для местного ряда иконы «Великомученица Екатерина и мученица Наталия», «Поклонение волхвов», «Воскресение Христово», образы Богоматери и Спасителя, а также царские врата (иконостас не сохранился). С 1731 по 1735 годы он обучал иконописанию племянника царского изографа Т.И. Филатьева Илью Иванова. Для московского храма Воскресения Христова в Кадашах в 1728 году Гусятников написал икону «Обновление храма Воскресения Христова» (ГТГ); в 1748 году он участвовал в создании иконописного убранства новопостроенной московской церкви во имя святителя Алексия, митрополита Московского, в Рогожской слободе, откуда происходит подписная икона «Святитель Алексий, митрополит Московский» (ГМИР); к 40-м годам XVIII века относится икона его работы «Благоверный великий князь Александр Невский» (ГЭ). Последние сведения о Гусятникове датируются 1750 годом, когда им вместе с Денисом Романовским по заказу купца Федора Иванова Птицына была написана икона «Святитель Николай Чудотворец» (филиал ГИМ «Новодевичий монастырь»). Сын мастера Петр Гусятников известен как живописец-декоратор.