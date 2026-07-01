Густынская летопись

Густы`нская ле`топись — памятник южнорусского (украинского) летописания последней трети XVII в. Название получила по списку, созданному в Густынском Троицком монастыре, расположенном на острове Густыня в верховье р. Удоя на Полтавщине. В Г. л. содержатся: Киевский свод 1198, северо-восточные и литовско-белорусские летописи , византийские, польские и западноевропейские хроники. Сохранилось 8 списков, которые отразили 2 редакции Г. л. Главное отличие 1-й редакции — наличие предисловия («Предмова до чителника»), написанного иеромонахом Густынского монастыря М. П. Лосицким. Неполный текст Г. л. был издан в 1843 в Приложении ко II тому Полного собрания русских летописей. Полностью издана в 2003.