ГУСТАВ IV АДОЛЬФ
ГУСТАВ IV АДОЛЬФ - шведский король.
Из династии Готторпов. Сын Густава III.
При Густаве IV Швеция в 1805 году фактически присоединилась к 3-й антифранцузской коалиции. В 1808 году из-за отказа от участия в континентальной блокаде Швеция оказалась в состоянии войны с Францией, Россией и Данией. Поражение в войне, утрата Финляндии и тяжёлое экономическое положение настроили против Густава IV шведскую элиту, совершившую в марте 1809 года государственный переворот. Густав IV был отрешён от власти и выслан из страны (декабрь 1809 года). Прав на трон был лишён и его сын Густав.
В 1810-1814 годах Густав IV пытался вернуться в политику, безрезультатно интриговал на Венском конгрессе 1814-1815 годов. Закончил жизнь в Швейцарии, где проживал под псевдонимом полковник Густавссон.