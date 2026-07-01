ГУСТАВ II АДОЛЬФ (GUSTAV ADOLF)

С 1611 по 1632 гг. – король Швеции из династии Ваза. Один из выдающихся шведских полководцев. Сын шведского короля Карла IX и принцессы Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской. Был женат на Марии Элеоноре Бранденбургской, имел одну дочь Кристину.

Свое правление Густав Адольф начал с активной законотворческой деятельности. В 1614 году утвердил Судебный ордонанс, в 1617 году – Ордонанс о риксдаге. Эти законы заложили основу конституционного строя Швеции. Густав II усовершенствовал армию и флот. Ввел в шведской армии линейную тактику ведения боя. Реформировал систему образования. Под его покровительством открывались гимназии и средние школы. Активно спонсировал Уппсальский университет.

Густав Адольф прославился своей внешней политикой. В 1613 году заключил мир с Данией, положивший конец Кальмарской войне . По условиям мира Швеция не получила новых территорий, выплатила Дании миллион риксдалеров, но подтвердила беспошлинный проход своих судов через Зунд. В 1614-1617 гг. вел войну с Россией. В 1617 году, по итогам Столбовского мира, Швеция получила русские города на побережье Финского залива и карельские территории. Москве вернули Новгород и Псков.

Вел продолжительную войну с Польшей (1600-1629). Итогом военных действий стало перемирие, заключенное в деревне Альтмарк. Швеция сохранила Ливонию и некоторые прусские города. При этом Густав II отказался от территорий в Померании.

В 1630 году король вмешался в Тридцатилетнюю войну , выступив на стороне протестантов. В июне 1630 года шведы высадились в Померании и начали активное и успешное наступление. В 1631 году Густав заключил договор с Францией. В мае 1632 года без сопротивления занял Мюнхен. В ноябре 1632 года Густав II Адольф погиб во время атаки в битве при Лютцене.

Был похоронен в Риддархольмской церкови в Стокгольме.

Исторические источники :

Hollenberg. Svea Rikes Historia under K. Gustav-Adolf den stores regering. 1790-1796.

Иллюстрации:

Якоб Эльбфас, Якоб ван дер Доорт. Портет короля Густава II (ок. 1630).

Автор статьи: Перепечкин К. В.