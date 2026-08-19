ГУСТАВ I ВАЗА

ГУСТАВ I ВАЗА - король Швеции.

Про­ис­хо­дил из знат­но­го шведского ро­да Эрик­со­нов (Ва­за), уча­ст­во­вал в вой­не про­тив датского ко­ро­ля Кри­стиа­на II. По­сле «Сток­гольм­ской кро­ва­вой ба­ни» в 1520 году бе­жал в область Да­лар­на, где воз­гла­вил вос­ста­ние про­тив вла­сти датского ко­ро­ля, стре­мив­ше­го­ся вос­ста­но­вить Каль­мар­скую унию 1397-1523 годов. По­сле ря­да по­бед в августе 1521 года из­бран пра­ви­те­лем.

При под­держ­ке Лю­бе­ка окон­ча­тель­но ос­во­бо­дил стра­ну от датского гос­под­ства. 6.6.1523 года на рик­сда­ге в Стренг­не­се был из­бран ко­ро­лём. Офи­ци­аль­но рас­торг Каль­мар­скую унию, при под­держ­ке дво­рян­ст­ва на рик­сда­ге в Вес­те­ро­се в 1527 году на­чал Ре­фор­ма­цию, про­вёл се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­ной соб­ст­вен­но­сти. В 1535-1536 годах, во вре­мя «граф­ской рас­при», вы­сту­пил про­тив Лю­бе­ка. Под­дер­жав датского ко­ро­ля Кри­стиа­на III, по­кон­чил с влия­ни­ем Лю­бе­ка в Шве­ции.

В 1520-1540-х годах по­да­вил ряд ан­ти­ко­ро­лев­ских и ан­ти­ре­фор­ма­ци­он­ных вос­ста­ний в различных рай­онах Шве­ции, пре­об­ра­зо­вал сис­те­му государственного управ­ле­ния, ук­ре­пил по­зи­ции центральной вла­сти. В 1544 году до­бил­ся от рик­сда­га при­зна­ния за ди­на­сти­ей Ва­за пра­ва на­сле­до­ва­ния шведского пре­сто­ла. При Густаве I в Шве­ции по­яви­лось кни­го­пе­ча­та­ние, бы­ли из­да­ны пе­ре­во­ды Биб­лии на шведский язык.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Публикации:

Konung Gustaf den förstes registratur, med understöd af statsmedel i tryck utgifvet af Riksarkivet / Genom Joh. Ax. Almquist. 2 uppl. Stockh., 1865-1916. H. 1-12.