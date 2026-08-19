ГУСТАВ I ВАЗА
ГУСТАВ I ВАЗА - король Швеции.
Происходил из знатного шведского рода Эриксонов (Ваза), участвовал в войне против датского короля Кристиана II. После «Стокгольмской кровавой бани» в 1520 году бежал в область Даларна, где возглавил восстание против власти датского короля, стремившегося восстановить Кальмарскую унию 1397-1523 годов. После ряда побед в августе 1521 года избран правителем.
При поддержке Любека окончательно освободил страну от датского господства. 6.6.1523 года на риксдаге в Стренгнесе был избран королём. Официально расторг Кальмарскую унию, при поддержке дворянства на риксдаге в Вестеросе в 1527 году начал Реформацию, провёл секуляризацию церковной собственности. В 1535-1536 годах, во время «графской распри», выступил против Любека. Поддержав датского короля Кристиана III, покончил с влиянием Любека в Швеции.
В 1520-1540-х годах подавил ряд антикоролевских и антиреформационных восстаний в различных районах Швеции, преобразовал систему государственного управления, укрепил позиции центральной власти. В 1544 году добился от риксдага признания за династией Ваза права наследования шведского престола. При Густаве I в Швеции появилось книгопечатание, были изданы переводы Библии на шведский язык.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Публикации:
Konung Gustaf den förstes registratur, med understöd af statsmedel i tryck utgifvet af Riksarkivet / Genom Joh. Ax. Almquist. 2 uppl. Stockh., 1865-1916. H. 1-12.