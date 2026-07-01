Густав I Васа

Гу`став I Ва`са (Ваза) (12.05.1496, Линдхольмен или Ридбохольм — 29.09.1560, Стокгольм) — король Швеции (1523—1560), основатель династии Васа. Родился в семье крупного землевладельца, члена государственного совета (риксрода). Учился в Уппсальском университете, занимал придворные должности при регенте Стене Стуре младшем. Участвовал в войне против короля Кристиана II. В 1518 был увезен в Данию в качестве заложника. В 1520 Кристиан II одержал победу. Последовала Стокгольмская кровавая баня — расправа над оппозиционерами; в числе прочих был казнен отец Г. I В. Через некоторое время вспыхнуло восстание, которое возглавил вернувшийся Г. I В., избранный повстанцами регентом Швеции. Деньги для борьбы с датчанами ему одолжил Любек в обмен на торговые привилегии. Тем временем недовольные датские дворяне свергли Кристиана II. 6 июня 1523 Г. был провозглашен королем Швеции. Обстоятельства его восшествия на престол являются предметом дискуссий. Очевидно, в избрании короля были заинтересованы магнаты , стремившиеся закрепить успех и предотвратить восстановление Кальмарской унии. Существует мнение, что важную роль сыграл Любек, заинтересованный в гарантиях привилегий и уплаты долга. В 1524 между Швецией и Данией был заключен мир . Дания отказалась от претензий на Швецию, которая обрела независимость. Вскоре обозначились проблемы: уплата внешнего долга, покрытие других расходов, недовольство в связи с тяжелым положением населения. Дабы получить средства, Г. I В. наложил поборы на церковь. Одновременно он стал сотрудничать с лютеранскими реформаторами — Лаврентиусом Андреэ и Олаусом Петри. Ключевую роль в реформах Г. I В. сыграл Вестеросский риксдаг 1527. Угрожая отречься от престола, Г. I В. добился выгодной для себя резолюции. Епископы и соборные капитулы отныне должны были платить налоги. Риксдаг постановил вернуть дворянам земли, проданные или подаренные церкви. В наибольшем выигрыше оказалась корона , к которой перешли как выморочные земли, так и многие церковные доходы. Реформы не находили понимания у народа, страдавшего от поборов, дороговизны, нехватки необходимых товаров. Возмущение вызывала конфискация церковных ценностей, снятие колоколов, закрытие монастырей. В конце 1520 — начале 1530-х то и дело вспыхивали восстания, которые с трудом удавалось подавлять. Внешняя политика Г. I В. в 1530-е во многом связана с «Графской распрей» — конфликтом в Дании, в котором одну из сторон поддержал Любек. Швеция вступила в войну против Любека, тот потерпел поражение, и его привилегии в Швеции были аннулированы. Швеция избавилась от необходимости выплачивать остаток долга. В результате реформ корона обогатилась. Многие редуцированные земли перешли под управление администрации Г. I В. С духовенством он заключил договоры о налогах. В казну стали поступать отчисления от церковных штрафов и рента с бывших церковных земель. Эти доходы (а также прочие налоги, добыча серебра, экспорт шведских товаров) позволили содержать постоянное войско, усовершенствовать крепости, начать строительство флота. Соратники Г. I В., в том числе советники из немцев, стали пользоваться большим влиянием. Период с середины 1530-х по начало 1540-х получил название «немецкое время». Сподвижники Г. I В. провели реформы канцелярии и казначейства, преобразовали риксрод: из шведских аристократов и немецких советников был создан Правительственный совет. Возвышение новых сподвижников сопровождалось опалой старых — Олауса Петри и Лаврентиуса Андреэ. Политика Г. I В. — опора на иноземцев, изъятие реликвий, поборы — вызвала вспышку недовольства. На юге началась крестьянская война Нильса Дакке. Восстание было подавлено, но оно побудило короля к частичному отходу от реформ «немецкого времени». Были упразднены органы управления, созданные по немецким образцам, возрожден риксрод . Настал период стабилизации, экономического подъема. Г. I В. поощрял производство, вел активную внешнюю торговлю, способствовал освоению пустошей и расчистке лесов, основывал города. Была осуществлена политиче­ская реформа — введена наследственная монархия . На риксдаге 1544 делегаты постановили, что престол должны наследовать потомки Г. I В. Ближайшим наследником стал Эрик XIV — сын от первого брака. Реформа закрепила престол за династией Васа, но не привела к политической стабильности, так как после смерти Г. I В. началась борьба между сыновьями. В исторической науке образ Г. I В. трактуется неоднозначно. Старая историография изображала его освободителем, новатором, благодетелем Швеции. Историки XX—XXI вв. показали, что 1) сведения о Г. I В. приукрашены устными преданиями; 2) хроники о Г. I В. не вполне достоверны; 3) Г. I В. не только вводил новшества, но и опирался на традиции; 4) он являлся противоречивой личностью. Тем не менее, Г. I В. по праву считается выдающимся деятелем, внесшим значительный вклад в развитие шведского государства. День избрания Г. I В. на престол (6 июня) — национальный праздник Швеции.