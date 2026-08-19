ГУСМАН БЛАНКО АНТОНИО
ГУСМАН БЛАНКО АНТОНИО - венесуэльский государственный и политический деятель, генерал.
Один из лидеров либералов в годы Федеральной войны 1859-1863 годов. В 1863 году стал вице-президентом страны, в мае 1866 года в качестве чрезвычайного эмиссара отправился в Париж для урегулирования с европейскими странами проблемы государственного долга Венесуэлы. В 1868 году вернулся в Каракас и в 1870 году пришёл к власти в результате государственного переворота. Установил диктатуру, легитимизировавшую серию президентских выборов.
В 1888 году отошёл от государственных дел, занялся написанием мемуаров и брошюр, посвящённых урегулированию спорных территориальных проблем Венесуэлы. Последние годы жизни провёл в Париже. В период своего правления сыграл значительную роль в модернизации страны. Ввёл бесплатное школьное образование, гражданский брак, государственную регистрацию рождения и смерти, способствовал строительству железных дорог, поставил под строгий контроль государственный долг. Основную ставку сделал на производство и экспорт кофе. Среднегодовой экономический рост в годы его правления составил около 6%.