ГУСЛИЦА

ГУСЛИЦА [Гуслицы], исторический регион на юго-востоке Московской обл. (юг Орехово-Зуевского р-на, север Егорьевского р-на), центр старообрядчества.

Территория Впервые Г. как великокняжеская волость упоминается в 1331 г. в духовной грамоте вел. кн. Иоанна I Данииловича Калиты, завещавшего волость вел. княгине «с меньшими детьми». В 1389 г. волость вместе с г. Дмитровом была передана св. кн. Димитрием Иоанновичем Донским своему сыну, после смерти последнего возвращена в великокняжеское владение. Иоанн III Васильевич в 1504 г. завещал Г. сыну Андрею, передавшему ее по наследству кн. Владимиру Андреевичу Старицкому. Иоанн IV Васильевич вернул Г. в великокняжеское владение, поменяв ее с прилегающими землями на Звенигород с селами. В это время в Г. было более 40 деревень со 122 крестьянскими дворами, располагавшихся на обширной территории, границы к-рой проходили: на северо-западе по р. Мерской (совр. Нерская), на юге по рекам Десна и Гуслица, на востоке по Владимирскому тракту. В ХVII в. в Г. насчитывалось 48 деревень с 280 дворами.

В 1710 г. Г. была передана кн. А. Д. Меншикову, после опалы к-рого волость до 1743 г. принадлежала ген.-поручику С. В. Лопухину. После ссылки Лопухиных в Сибирь волость вновь стала дворцовой, в ней в этот период числились 46 деревень и село с 871 крестьянским двором. В 60-х гг. ХVIII в. Лопухиным вернули часть Г., юж. районы волости перешли к Н. Н. Демидову, часть деревень находилась во владении разных лиц, Шувоя (совр. пос. Красный Ткач) осталась в дворцовом ведении. По ревизии 1719 г., в Гуслицкую вол. вместе с с. Гуслица (с 40-х гг. XIX в. Ильинский Погост) входило 44 селения с 25 тыс. жителей. Ю. Готье наряду с волостью выделял Гуслицкий стан (Готье Ю. Замосковный край в ХVII в. М., 19372. С. 390). В 1782 г. Г. перестала существовать как адм. единица, основная ее территория была включена в новообразованный Богородский у. и составила его юж. 1-й стан, часть земель Г. вошла в Бронницкий у. В сер. XIX в. селения бывш. Г. оказались разделенными между Дорховской, Беззубовской, Запонорской и Ильинской волостями и сопредельными Заходом, или Заохотом (состоял из 6 деревень), и Запонорьем. В 1922 г. Беззубовскую вол. присоединили к Ильинской и приписали к Егорьевскому у. В 1929 г. Ильинскую вол., кроме деревень Чёлохово, Панкратовская, Гридино, Горшково, Нареево и Шувоя, приписали к новообразованному Куровскому р-ну, позднее передали в Орехово-Зуевский р-н. Такое распределение бывш. гуслицкой территории сохраняется в наст. время.

По наблюдениям исследователей XIX-XX вв., сведения о границах Г. разноречивы. Главными факторами сохранения Г. как особой исторической области были самосознание жителей, их приверженность старообрядчеству и промышленный характер деятельности.

Хозяйство Основным занятием жителей Г. с ХVII в. было выращивание хмеля (сорт «гусляк»), использовавшегося в России и вывозившегося за рубеж (в 1836 было вывезено 336 т на 352 тыс. р.; см.: Торгово-промышленная Россия. СПб., 1899. С. 97). Об исключительной роли хмеля в экономике Г. свидетельствует факт приостановки правительственного распоряжения от 22 нояб. 1839 г. о закрытии старообрядческой моленной в Нарееве, «дабы не раздражать оным до уборки хмелевых садов, так как чрез это имеют безбедное содержание при возвышающихся ценах» (ЦГИАМ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 7. Л. 1-2). К кон. XIX в. экономическое значение гуслицкого хмеля снизилось из-за конкуренции с нем. производителями, но Ильинский Погост оставался важным центром его продажи.

Неплодородие местных земель обусловило развитие в Г. торговли, особенно хлебом, и промыслов. После 1812 г. в вост. Подмосковье появились в значительном числе текстильные предприятия, владельцами к-рых были преимущественно старообрядцы. В Г. повсеместно обрабатывали пряжу для текстильных фабрик, изготавливали хлопчатобумажные ткани - тик, нанку, сарпинку с крашением и набойкой, в меньших размерах вырабатывали полушерстяную и шелковую пряжу, деревянные изделия, обрабатывали медь, выпускали наборы для сбруи, работали на торфяниках, фарфоро-фаянсовом производстве Товарищества М. С. Кузнецова. В Хотеичах делали гребни и пуговицы из рога. Из Г. вышли мн. купеческие династии: Рахмановы, Громовы и др.

Известны были гусляки и промыслами криминального свойства: разбоем, изготовлением фальшивых денег и документов, конокрадством и нищенством, для чего был разработан особый, «масойский» (от слова «мас» - я) язык, в 80-х гг. XX в. зафиксированный исследователями МГУ.

Гусляки жили зажиточнее окрестных крестьян, почти все были грамотны. Благосостояние Г. снизилось в кон. ХIХ - нач. ХХ в. в связи с упадком ряда промыслов. Более зажиточными остались поселения, где размещались текстильные фабрики,- Абрамовка, Шувоя, Куровская.

Старообрядчество С кон. XVIII в. Г. получила известность как влиятельный центр старообрядчества. Основанное на вост. окраине Москвы Рогожское кладбище (1771) было названо по тесно связанному с Г. с. Рогожи (с 1781 Богородск, с 1930 Ногинск). (Местные легенды объясняют распространение старообрядчества в Г. расселением там стрельцов после разгрома стрелецких восстаний в 80-х гг. XVII в.; существует также правосл. поверье о том, что сеявший «семена раскола» Никита Добрынин (Пустосвят) в Г. «опрокинул все лукошко».) В 1826 г. в Богородском у. официально числилась 51 старообрядческая моленная (по «московской вере», или «по Рогожскому кладбищу»). Моленные существовали почти во всех гуслицких деревнях и селах, в нек-рых (в деревнях Беливо и Заволинья (Заволенье)) действовали по 2 моленных (ЦГИАМ. Ф. 16. Оп. 109. Д. 4. Л. 155). При мн. моленных были устроены колокола, выполнявшие также роль сторожевых. К сер. ХIХ в. число старообрядцев в Г., принявших новоучрежденную Белокриницкую иерархию, доходило до 35 тыс. чел.

Г. являлась одним из центров подготовки старообрядческих священников для всей России. Обучение церковнослав. языку и знаменному пению осуществлялось в Г. в первую очередь при мон-рях. По преданию, в 1671 г. близ Белива был устроен старообрядческий мон-рь, в к-ром вскоре собралось более 240 насельников, мон-рь был назван по имени его последнего настоятеля Леонтия. Близ этой обители, в лесу, среди торфяных болот располагались муж. мон-ри «Камень» с братией ок. 70 чел. и «Осипова Грива» (назван по имени основателя - инока Иосифа). Жен. мон-рь «Прексенна Грива» (назван по имени 1-й настоятельницы - инокини Евпраксии) с 15 кельями был устроен поблизости, на острове среди болот. Близ дер. Анциферово действовал жен. скит во имя св. Параскевы Пятницы. Большинство гуслицких старообрядческих мон-рей было закрыто в 30-50-х гг. XIX в. Впосл. обучение было налажено при мн. моленных. Гуслицкие старообрядцы отличались начитанностью и приверженностью традиции. Краткое время в дер. Абрамовке действовала старообрядческая типография Е. П. Пискунова, закрытая властями (Вознесенский А. В., Мангилёв П. И., Починская И. В. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701-1918): Мат-лы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 59). В нач. XX в. система старообрядческого обучения в Г. ухудшилась, что было отмечено комиссией, направленной с Рогожского кладбища в нояб. 1901 г., а также в 1904 г. представителем правосл. миссионерского братства Честного Креста, изучавшим преподавание церковного пения в Г.

Гусляки были деятельными пропагандистами «старой веры», сочетая проповедь с торговлей. Основателями старообрядческой «московской веры» в с. Поим Пензенской губ. считались торговцы из Г. Кир и Гавриил (Невестин И., свящ. Раскол в с. Поим и учреждение единоверия // Пензенские ЕВ. 1868. № 8. С. 257-258). Гусляки налаживали старообрядческое богослужение в Кизлярском, Моздокском и Сунженском казачьих полках (Василихин Т. Очерк старообрядчества в ст-це Калиновской Терской обл. // Кавказские ЕВ. 1881. № 2. С. 44). На Дону и Кубани была известна гуслицкая династия Пышкиных - знатоков церковного пения и торговцев образами. Купцы-гусляки Громовы были деятельными учредителями Белокриницкой иерархии и основателями Громовского кладбища в С.-Петербурге.

Старообрядческая церковь во имя свт. Николы В 1862 г., после выпуска старообрядческими архиереями «Окружного послания», старообрядцы разделились на окружников и неокружников. Идеологом последних был гусляк Д. Антипов, собравший значительное число последователей. Неокружники заручились поддержкой Белокриницкого митр. Кирилла (Тимофеева), рукоположившего 24 июля 1864 г. в Московского епископа Антония (Климова). В янв. 1867 г. в дер. Давыдово в Г. состоялся собор под председательством Антония, в к-ром участвовали 10 гуслицких священников, Антипов и его единомышленник Е. Ф. Крючков. На соборе было решено предать проклятию «Окружное послание», а приемлющих его принимать в общение через отречение от ересей (3-м чином). В Давыдове жил неокружнический еп. Даниил († 1912), присвоивший себе титул наместника Московского престола. Из гуслицкой дер. Мисцево происходил видный деятель неокружничества старообрядческий еп. Одесский, Балтский и всей Бессарабии Кирилл († 1924). Одним из последних неокружнических иерархов был живший в Г. Московский еп. Филарет († после 1926). Несмотря на московский примирительный собор 1906 г., отказавшийся от «Окружного послания», в Г. и близлежащих районах сохранялись неокружнические общины, отличавшиеся многочисленностью, приверженностью традиции. Неокружники в Г. сохраняли домашнюю богослужебную практику до 80-х гг. XX в. Большинство неокружнических общин отказывалось от регистрации, в 1906-1907 гг. в Г. были зарегистрированы только 2 неокружнические общины: в Смолеве и Молокове (ЦГИАМ. Ф. 54. Оп. 104. Д. 9. Л. 21 об.- 22, 57 об.). Материалы дискуссий, к-рые проводили окружники с неокружниками, легли в основу соч. М. И. Бриллиантова «Шувойская беседа и материалы для истории раздора, именуемого неокружническим», содержащего апологию «Окружного послания» (Коровин П. П. Сказание о состоявшем примирении двух старообрядческих церквей в Павловском Посаде 7422 года. М., 1914), был также разработан «Чин принятия от противоокружнической ереси» (НБ МГУ ОРКиР. № 2297).

В Г. селились лужковцы (лужкане, см. ст. Лужковское согласие), не принявшие Белокриницкую иерархию, признававшие только тайно действующих священников, отрицавшие метрические записи. Со временем они перешли к беспоповской практике. В 1858 г. старообрядческий еп. Пафнутий (Овчинников) составил «Ответы» на вопросы лужковцев с описанием их истории и расселения в Г. (РГБ ОР. Ф. 247. № 389. Л. 177-187 об.). Лужковцы малочисленными группами проживали в Г. в ХХ в. В 1873 г. в Г., по данным полиции, числилось 68 старообрядческих моленных, Московская консистория сообщала о 50 моленных. Впосл. их число росло. В нач. 80-х гг. XIX в. в Богородском у. действовало 89 моленных. После выхода 3 мая 1883 г. закона, частично расширявшего права старообрядцев, до кон. XIX в. было создано еще 32 моленных, так что в 1898 г. в Богородском у. действовала 121 старообрядческая моленная (3 беспоповские - поморские, более 50 неокружнических). Ряд моленных (в Гридине, Чёлохове, Круглове, Алексеевской, Максимовской) существовал к тому времени более 70 лет (ЦГИАМ. Ф. 17. Оп. 98. Д. 675. Л. 119). После издания в 1905 г. манифеста «Об укреплении начал веротерпимости» в Г. была построена старообрядческая ц. во имя свт. Николая Чудотворца в дер. Устьяново (сооружена в 1908-1911 на средства Ф. Е. Морозовой).

В 30-х гг. ХХ в. практически все моленные и церкви в Г. были закрыты, одной из последних - ок. 1941 г.- моленная в Поминове. После Великой Отечественной войны начали открываться старообрядческие церкви в Устьянове, Шувое (во имя Св. Троицы, построена в 1927 вместо сгоревшей деревянной), в с. Слободище (в честь Казанской иконы Божией Матери, бывш. моленная, известная с XVIII в., перестроена в нач. XX в.), в прилежащих к Г. селениях - Губине (в честь Казанской иконы Божией Матери, основана в кон. XIX в.), в Алёшине (во имя вмч. Георгия, бывш. единоверческая ц. в честь иконы Божией Матери «Знамение», построена в кон. XIX в., передана старообрядцам в 1947). Отчасти развиваются местные промыслы, жители сохраняют самоидентификацию как гусляки. Жива память о ските о. Леонтия, поддерживалась его могила, как и могила Геронтия (Колпакова), перенесенная 3 июня 2006 г. от стен Гуслицкого в честь Преображения Господня мон-ря в лес, близ Белива. Освящены храмы в Давыдове (в честь Воздвижения Креста Господня, в 2002, после переделки из гражданского здания) и Молокове (в честь Покрова Пресв. Богородицы, построен в 2003 на средства местного уроженца А. В. Коржакова, освящен в следующем году), часовни в Чёлохове и Беливе.

В последние годы администрация Орехово-Зуевского и Егорьевского районов, общественность совместно с Русской православной старообрядческой церковью прилагают значительные усилия по возрождению Г. как духовного, исторического и предпринимательского центра. В 2003 и 2005 гг. в г. Куровское и с. Ильинский Погост прошли межрегиональные научно-практические конференции «Гуслица старая и новая». Действуют школьные краеведческие музеи со старообрядческими разделами в Степановке и Ильинском Погосте. Выходит историко-краеведческий альманах «Гуслицы» (2004-2006, 3 выпуска).

Старообрядческое книгописание в Г. Г. являлась 2-м по значимости после Выголексинского общежительства старообрядческим книгописным центром. В кон. XVIII-XIX в. по всей России и в зарубежных старообрядческих общинах использовались гуслицкие певч. рукописные книги. Они отличаются ярким пышным орнаментом, совмещающим рус. узорочье и элементы европ. барокко, орнамент исполнен в многообразии оттенков синих, красных, зеленых и желтых тонов или с золотом, с изображениями птиц. Центрами переписки были Беливо, Панарьино (Понарино), Мисцево, Петрушино, Заполицы и Заволинья. Рукописи редко подписывались авторами. Наиболее ранние, происходящие из Г. рукописи датируются кон. ХVIII - нач. ХIХ в. Представитель династии писцов Шитиковых, М. И. Шитиков, в 1832 г. написал Триодь певческую - Постную и Цветную,- орнамент к-рой стал образцовым. Одной из самых часто переписываемых в Г. книг была Обедница (в 4-ю долю листа), с сер. ХIХ в. содержавшая, как правило, песнопение «Святый Боже» (Агиос о Феос) с напевом позднегреч. традиции, по преданию ведущим начало от митр. Амвросия (Паппа-Георгополи). Весьма распространены были Ирмологии (Ирмосы), особенно отличались образцы, выполненные братьями Г. и В. Прокофьевыми из Мисцева: РГБ ОР. Ф. 218. № 16 (1865 г.), ГВСМЗ. В-32391 (1877 г.). В 80-х гг. XIX в. в Беливе работали Ф. Г. и М. Г. Батулины, авторы оригиналов для литографированного изд. «Круг церковного древнего знаменного пения» (СПб., 1884-1885. 6 ч.), подготовленного головщиком Морозовского хора И. А. Фортовым и напечатанного А. И. Морозовым. В нач. XX в. потребность в гуслицких рукописях существенно снизилась из-за распространения продукции киевского изд-ва «Знаменное пение». Перепиской книг в это время в Г. занимались И. П. и Ф. И. Добриньковы (Добренькие) в Мисцеве, С. Г. Алексеев в Беливе и М. А. Кашкин в Устьянове, продолжавший свою деятельность в 20-х гг. XX в.

Гуслицкие рукописи, за редким исключением все певческие, находятся практически во всех крупных рукописных собраниях, во мн. частных коллекциях и старообрядческих храмовых б-ках. Рукописи, написанные в Г. и там бытовавшие, составляют Гуслицкую коллекцию ИРЛИ (Пушкинский Дом) (44 единицы), Гуслицкое собрание РГБ ОР (Ф. 734, 119 единиц), 62 рукописи ХVII-ХХ вв. гуслицкого происхождения входят в Московскую коллекцию НБ МГУ.

Старообрядческое иконописание в Г. В 7 селениях Запонорской вол. с полностью старообрядческим населением: Анциферове, Яковлевской, Елизарове, Костине, Давыдове, Ляхове и Горе - был развит иконописный промысел, возникший, по свидетельствам местных жителей, ок. 1730 г. Основоположниками промысла были анциферовские крестьяне Ф. Евсеев, обучавшийся иконописи в Новгороде, и А. Афанасьев, обучавшийся в Москве. В Анциферове работали 25 иконописцев, в Яковлевской - 28, в др. деревнях - по 4-5 чел.

К 1882 г. наиболее крупной иконописной мастерской в Г. с неск. десятками наемных рабочих, выполнявшей заказы для Оренбурга, Сибири и Нижегородской ярмарки, владел Ф. Ф. Морозов из Яковлевской. С сер. ХIХ в. до 1919 г. в Елизарове действовала мастерская С. Ф. и Е. С. Балзетовых, связанная с мастерскими Москвы и мстёрскими иконописцами Е. М. Киселёвым и Н. И. Чириковым. Мастерская Балзетовых снабжала иконами, книгами, лестовками и поясами старообрядцев также на Украине и в Бессарабии. На Всероссийской выставке 1882 г. в Москве были представлены иконы гуслицких иконописцев: из Яковлевской - С. Ф. Морозова (бронзовая медаль), Г. С. Лунина и К. Г. Куколева (почетные отзывы), из Анциферова - М. К. Перина, И. А. Миронова (почетный отзыв) и И. Р. Родина, из Елизарова - В. К. Чикалова (денежная премия). В 1908 г. иконописным промыслом в Г. занимались 139 чел. Иконы писали в Запонорье, Запруденье (Запрудино), Барском. Иконописание продолжалось в Г. и в советский период. В 1923 г. в Запонорской вол. Орехово-Зуевского у. был зарегистрирован 1 иконописец. В Костине сохраняется память об иконописцах Романовых и Е. С. Плешкове († 90-е гг. XX в.), в Горе - об одном из последних иконописцев - М. Комарове, писавшем иконы в советское время на заказ «по вершкам». Сохранившиеся произведения иконописи, собранные в Г., были созданы не ранее 2-й трети XIX в. Гуслицкое иконописание формировалось под влиянием старообрядческих мастерских в первую очередь Москвы и владимирских иконописных сел (Палех, Мстёра). Стиль гуслицких икон преимущественно воспроизводит стилистику московской иконописи 1-й пол. ХVII в. Наряду с лицевыми святцами и иконописными подлинниками гуслицкие иконописцы пользовались готовыми рисунками, к-рые привозились, как правило, из Москвы и передавались по наследству. Мастера Г. использовали характерные для старообрядческого искусства изводы иконографии, в т. ч. получившие распространение в Ветке и в регионах воздействия ветковского иконописания (гуслицкая икона «Свт. Николай Чудотворец (Отвратный)» кон. XIX в. из частного собрания). В Г. писались типичные для старообрядческой традиции многочастные композиции с наиболее почитаемыми праздниками и святыми. Так, на 3-рядной иконе кон. XIX в. (частное собрание) в числе 9 сюжетов представлена Арапетская икона Божией Матери (встречается в это время в основном на старообрядческих иконах). Как и в др. местах, создавались произведения с вложенным в иконную доску меднолитым крестом-распятием и написанными фигурами предстоящих, в группу вводились изображения ангела-хранителя и соименных заказчикам святых, в верхних углах помещались солнце и луна, как это было принято в старообрядческой среде (икона нач. XX в., частное собрание). Влияние искусства Палеха, восходящего в свою очередь к строгановской традиции миниатюрного письма, заметно на гуслицкой иконе «Воскресение Христово - Сошествие во ад, с 12 клеймами Страстей Господних» кон. XIX в. (частное собрание): в трактовке композиций, в рисунке лещадок-горок и в архитектурном фоне. Особенности мстёрской живописи, возможно, сказались в типологии и моделировке лика (плотное охрение по темному санкирю) на оплечном изображении свт. Николая Чудотворца 20-40-х гг. XX в. (частное собрание).

Один из типичных гуслицких мотивов - заглавная красная буквица в тексте раскрытого Евангелия - содержит элементы поморской орнаментики (икона «Господь Вседержитель» кон. XIX в., частное собрание). Интересно, что среди икон, распространенных в регионе, встречаются сюжеты, восходящие к произведениям свт. Димитрия Ростовского, особо чтимые в правосл. Церкви (икона Божией Матери «Нечаянная Радость» кон. XIX в., частное собрание).

Вместе с тем гуслицкие иконы имеют своеобразные черты, отличающие их от произведений др. художественных центров. Характерной особенностью местных икон является колористическое решение образа: преобладание оливковых и охристо-коричневых красок фона и более темных полей, создающих впечатление старины, вместе с холодной киноварью в деталях изображения, контурах нимбов, рамках лузги и опуши. Дополняющие образ фигуры избранных святых на полях икон, как правило, помещены в клеймах на ярком киноварном фоне. Разделки одеяний выполнены твореным золотом или разбеленным основным тоном. Лики - округлые, с мелкими чертами, написаны мягким охрением с белилами. В рисунке, описях, текстах использован темный цвет. Для нек-рых гуслицких икон характерен «рябоватый» («состаренный») фон, получавшийся в результате нанесения насечек на уже покрытую золотом доску. Гуслицкие иконы узнаваемы также благодаря отработанным приемам палеографии надписей. Почитание Губинской иконы Божией Матери выразилось в появлении в Г. списков этой старообрядческой святыни и распространении Казанской иконы Божией Матери (список 1899 г. из старообрядческой ц. во имя свт. Николая Чудотворца в дер. Устьяново, икона 2-й пол. XIX в. из частного собрания). Нек-рые исследователи, изучавшие особенности иконописного стиля Г., относят к местной иконе ряд произведений из музейных и частных собраний (Нечаева Т. Н., Чернов М. А. Гуслицкая икона // Антиквариат: Предметы искусства и коллекционирования. М., 2006. № 9(40). С. 8-13), напр., ориентированную на палехские образцы икону «Св. Иоанн Предтеча с клеймами жития» 1831 г. (ЦМиАР, опубл.: Дары музею им. Андрея Рублева: 1957-2003. М., 2003. С. 40. Кат. 138. Ил. 40) с подписью мастера на лицевой стороне («написася сия икона в ле[то] 7339 го[да] / мастеръ Семеонъ Ивановъ деревни Куровской»). Несмотря на нек-рое отличие художественного решения этого образа от художественного решения описанной выше группы памятников, можно предположить, что икона относится к времени формирования иконописной стилистики Г. и принадлежит кисти самобытного мастера. Впосл. в местных мастерских не существовало традиции подписывать иконы - такие образцы в наст. время неизвестны. По стилистическим признакам к группе гуслицких произведений примыкают неск. икон 2-й пол. XIX - нач. ХХ в.: «Прп. Сергий Радонежский» (частное собрание), «Ап. Иоанн Богослов в молчании», «Свт. Никола Чудотворец», «Прп. Евдокия», 4-частный образ «Введение Пресв. Богородицы во храм», «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи», «Не рыдай Мене, Мати», икона Божией Матери «Знамение» (все в собрании ЦМиАР), «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи» (частное собрание), «Чудо вмч. Димитрия Солунского» (ЦМиАР) с характерным пейзажем в виде пологих зелено-коричневых холмов с мелкими кустиками и деревьями пирамидальной формы. Своеобразно композиционное построение др. иконы того же времени - «Рождество Богородицы с клеймами» (ЦМиАР): центральное изображение заключено в крестообразное пространство, в угловых клеймах - образ Покрова Пресв. Богородицы и чтимые иконы Божией Матери. К особому направлению гуслицких писем, вероятно, принадлежит икона «Огненное восхождение св. Илии пророка» 1882 г. (частное собрание) с орнаментальной рамой барочной формы. В. М. Сорокатый определил как созданные в Г. неск. разных по стилю икон из собрания Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве: «Вмч. Феодор Стратилат с 4 сюжетами мучений» 3-й четв. XIX в. (также с крестообразным решением композиции), «Рождество Христово» кон. XIX в., «Сщмч. протопоп Аввакум и другие старообрядческие святые» кон. XIX в. (происходит из семьи егорьевских купцов Кутаковых), предположительно Молдавскую икону Божией Матери кон. XIX - нач. XX в. (Древности и духовные святыни старообрядчества: Иконы, книги, облачения, предметы церк. убранства архиерейской ризницы и Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. М., 2005. С. 162-163, 166, 170. Кат. 112, 113, 116, 120).

Гусляки изготовляли также настенные листы, стилистика к-рых близка к иконной (Русский рисованный лубок кон. ХVIII - нач. ХХ в.: Из собр. ГИМ. М., 1992. С. 34-36). Известно загарское литье (иногда называемое гуслицким), развивавшееся в 9 селениях Новинской вол. Богородского у. (волость не входила в Г.) и отличавшееся невысоким качеством изделий. Попытки отливать образа предпринимались и в Г.- в Костине, Анциферове, но эти образа не пользовались спросом, как «слеповатые».

Православные и единоверческие храмы в Г. По данным летописи Воскресенской ц. в Ильинском Погосте, с нач. XVII в. в селе существовал деревянный Ильинский храм, многократно перестраивавшийся и сгоревший в ночь на 21 сент. 1857 г. В 1852 г. за ветхостью в селе был упразднен древний Никольский деревянный зимний храм. С ХVII в. известен Благовещенский храм в с. Хотеичи, сгоревший в 1811 г., к 1823 г. на его месте была воздвигнута существующая ныне Троицкая ц. В 1822 г. в с. Гуслица было начато строительство обширного каменного храма в честь Воскресения Христова. Церковь, вмещавшая 2 тыс. молящихся, была освящена 21 сент. 1840 г. Московским митр. св. Филаретом (Дроздовым), в 1857 г. к ней была пристроена колокольня.

Возведение монументального Воскресенского храма преследовало цель борьбы со старообрядчеством в Г. Этой же цели служило учреждение в 1858 г. Гуслицкого муж. мон-ря в честь Преображения Господня. Однако значительных результатов эти меры не принесли. По данным летописи Воскресенского храма, число старообрядцев в Ильинском Погосте в 3 раза превышало численность православных, последние, по словам священника, к церковной службе были «холодны вовсе» (Артёмова. С. 36). Большое значение для утверждения Православия в Г. имела церковно-строительная деятельность владельца Ликинской мануфактуры бывш. старообрядца А. В. Смирнова, в 1898 г. ставшего членом миссионерского Петра, митр. Московского, братства. Примеру Смирнова последовали многие из служащих и рабочих его фабрики, присоединившиеся к Православию. На средства Смирнова в кон. XIX - нач. XX в. были построены храмы в гуслицких деревнях Давыдово, Мальково, а также в др. селениях Богородского у. По инициативе и на средства фабриканта в Богородском у. открывались правосл. церковноприходские школы (в частности, в гуслицкой дер. Давыдово), содержавшиеся за счет основателя.

В 1-й пол. ХIХ в. в Г. действовала единоверческая (см. Единоверие) Крестовоздвиженская ц. в Давыдове. После учреждения Белокриницкой иерархии в 1847 г. ее приход стал старообрядческим. Для укрепления позиций единоверия Московский митр. Филарет в 1857 г. предложил учредить Богородское викариатство Московской епархии с поручением Богородскому епископу единоверческих церквей Московской и ближайших епархий. Вик-ство тогда не было создано. На утверждение единоверия оказала влияние проповедь Павла (Прусского), не раз приезжавшего в Г. 18 дек. 1893 г. состоялось освящение храма в честь Рождества Христова в Малькове, сооруженного на средства Смирнова. В 1892 г. братство Петра, митр. Московского, построило единоверческую церковь-школу в Авсюнине, при ней в 1904 г. был образован единоверческий приход, в 1905 г. построена ц. во имя свт. Петра. В 30-х гг. XX в. все правосл. и единоверческие храмы в Г. были закрыты.

В наст. время в Г. возрождены православные церкви: в честь Воскресения Христова в Ильинском Погосте (1991) и Троицкая в Хотеичах (1994), Гуслицкий Спасо-Преображенский мон-рь (1998). В 1994 г. группа местных жителей во главе с потомственной старообрядкой неокружнического согласия почетным гражданином Орехово-Зуевского р-на У. Г. Андриановой присоединилась к РПЦ на основах единоверия. Эта группа составила ядро единоверческой общины в Куровском, с 2000 г. проводящей богослужения в новопостроенном храме во имя прп. Иоанна Лествичника.

Авторы статьи: Е. А. Агеева, Э. П. И.

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