ГУСЛИ

ГУСЛИ - русский струнный щипковый инструмент типа цитры.

Название встре­ча­ет­ся в письменных па­мят­ни­ках с XI века. Фраг­мен­ты Гуслей XI-XIV веков най­де­ны на тер­ри­то­рии Нов­го­ро­да, изо­бра­же­ния ин­ст­ру­мен­та на ри­ту­аль­ных ру­саль­ных брас­ле­тах XII-XIII веков - в Ста­рой Ря­за­ни и Кие­ве. Гусли ар­ха­ического ви­да - кры­ло­вид­ные - име­ют пло­ский про­дол­го­ва­тый долб­лё­ный кор­пус, вдоль и па­рал­лель­но ли­це­вой плос­ко­сти вее­ро­об­раз­но на­тя­ну­ты стру­ны; название да­но по «от­крыл­ку» (часть ли­це­вой плос­ко­сти, вы­сту­паю­щая за ряд кол­ков). Од­но­тип­ные и род­ст­вен­ные ин­ст­ру­мен­ты : финский и ка­релский кан­те­ле, эстонский кан­нель, ла­тышский кок­лес, ли­товский канк­лес. К XIV веку сфор­ми­ро­ва­лись шле­мо­вид­ные Гусли с тра­пе­цие­вид­ным клеё­ным кор­пу­сом, стру­ны на­тя­ну­ты па­рал­лель­но ос­но­ва­нию. Гусли - ин­ст­ру­мент свет­ской профессиональной и народной бы­то­вой и празд­нич­ной куль­ту­ры, но­си­те­ля­ми ко­то­рой бы­ли главным образом ско­мо­ро­хи - гу­сель­ни­ки, гу­сель­щи­ки, гуд­цы. Ос­но­ва тра­диционного ре­пер­туа­ра - пля­со­вые наи­гры­ши и наи­гры­ши «под пес­ни». Пред­по­ло­житель­но в про­шлом иг­ра на Гуслях со­про­вож­да­ла ис­пол­не­ние эпо­са. В XVI-XVII веках гу­сель­ни­ки на­ря­ду с другими му­зы­кан­та­ми со­дер­жа­лись в го­су­да­ре­вой По­теш­ной па­ла­те. Го­не­ния на ско­мо­ро­хов (середина XVII века) при­ве­ли к по­сте­пен­но­му ис­чез­но­ве­нию гу­сель­ной тра­ди­ции в Центральной Рос­сии. До конца XX века кры­ло­вид­ные Гусли со­хра­ни­лись лишь ло­каль­но в Псков­ской и Нов­го­род­ской об­лас­тях, шле­мо­вид­ные - у на­ро­дов По­вол­жья.

В XVIII-XIX веках в го­род­ском и по­ме­щичь­ем бы­ту ис­поль­зо­ва­лись т. н. пря­мо­уголь­ные, или сто­ло­об­раз­ные, Гусли с пе­ву­чим про­тя­жён­ным зву­ком, диа­то­ни­че­ской, а за­тем и хро­ма­ти­че­ской на­строй­кой - свое­об­раз­ный ана­лог западноевропейских кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тов. С конца XIX века по ини­циа­ти­ве В.В. Ан­д­рее­ва, Н.И. При­ва­ло­ва и др. пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки усо­вер­шен­ст­во­ва­ния раз­ных ви­дов Гуслей, бы­ли скон­ст­руи­ро­ва­ны т. н. звон­ча­тые Гусли (со­вме­ща­ют при­зна­ки кры­ло­вид­ных и шле­мо­вид­ных) и кла­виш­ные Гусли (на ос­но­ве пря­мо­уголь­ных). Все они в раз­ное вре­мя бы­ли вве­де­ны в со­став Ве­ли­ко­рус­ско­го ор­ке­ст­ра и про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать­ся в кон­церт­ной прак­ти­ке гус­ля­ров (пре­имущественно в ан­самб­лях и ор­ке­ст­рах русских народных ин­ст­ру­мен­тов).

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