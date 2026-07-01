Гуситское движение

Гуси`тское движе`ние — религиозно-идеологическая и социально-политическая трансформация чешского общества в XV в. (также принят термин «гуситская революция»). Движение названо по имени его основателя Яна Гуса. Первый этап (1400—1419) — деятельность Гуса и его сподвижников, направленная на реформу Церкви в духе идей Дж. Уиклифа. Иероним Пражский пропагандирует в Чехии и Европе учение Гуса, знакомится с практикой Православной церкви. Якоубек из Стршибра вводит причащение для мирян под двумя видами, поэтому гуситов стали называть подобоями (чашниками, утраквистами). Зародившись в среде пражской университетской интеллигенции, Г. д. быстро получило поддержку чешского бюргерства, мелкого и среднего дворянства. Этому содействовали проповеди Гуса на чешском языке. Немецкая часть Пражского университета не поддержала гуситов, поэтому они добились у короля Вацлава IV издания Кутногорского декрета, по которому «чешская нация» стала в нем доминирующей, что превратило университет из международного центра в национальный, сделав его идейной опорой гуситской реформации. Стремление к реформе Католической церкви, возращению ее к апостольским нормам объективно содержало в себе критику существующего общества, что вызвало конфронтацию гуситов с церковными и светскими властями. Казнь Яна Гуса (1415) и Иеронима Пражского (1416) на Констанцском соборе была воспринята в Чехии как оскорбление нации Римской церковью и императором Сигизмундом. Второй этап движения (1419—1436) — это гуситские войны, имевшие форму гражданской войны и интервенции. Сформировалось два лагеря гуситов. Умеренные (пражане, чашники), состоявшие из чешского бюргерства, университетских магистров и части дворянства, требовали равенства мирян с клириками, «бедной» церкви и решающего влияния гуситов на политику страны. Радикальное крыло — табориты (названы по крепости на г. Табор, от библ . «Фавор»), которое составляли священники-радикалы и часть мелкого дворянства и крестьянства — выступало за глубокие реформы общества, основанные на прямом воплощении некоторых идей и положений Библии, включая равенство людей и наказание за грехи. В католическом лагере остались церковные институции , крупные и часть средних феодалов, а также города с преимущественно немецким населением, включая Моравию. Пражское восстание 1419, организованное священником Яном Желивским против городских властей, не поддерживавших гуситов и их захваты католических приходов, вылилось в серию погромов, обрушившихся на монастыри, костелы и немецких бюргеров. Король Вацлав IV умер, его наследнику императору Сигизмунду пражане выставили ряд требований, для него неприемлемых. Летом-осенью 1419 проповедники-радикалы распространяли среди крестьянства идеи хилиазма, т. е. ожидания близкого второго пришествия Христа, для которого освободился чешский трон, и конца света. На этой основе отвергались многие установления феодального общества. Поскольку ожидания не оправдались, священник Вацлав Коранда, пользовавшийся поддержкой крестьянских масс, сформулировал программу войны со всеми не-гуситами как с «врагами Божьими», установления «Божьей республики» и избрания собственного епископа, независимого от Рима. Радикалы основали крепость-общину Табор, в котором первое время осуществлялся принцип равенства. В ходе гуситских войн Табор стал центром войска, руководимого четырьмя гетманами, в котором огромную роль играли радикальные священники и проповедники, реформировавшие богослужение в леводемократическом духе. Однако по экономическим причинам Табор наложил традиционные феодальные повинности на сельскую округу. Таборитское движение приняло характер религиозного милитаризма. В 1420 оба лагеря гуситов выработали общую программу («Четыре пражских статьи»), включавшую требования свободы проповеди слова Божьего, наказания за смертные грехи людей вне зависимости от их сословной принадлежности, причащения под обоими видами, ликвидации светской власти Церкви и изъятия у нее земель. Сигизмунд организовал крестовый поход против Чехии, ставшей в глазах Европы «страной еретиков», занял Пражский Град, где короновался, но в битве с войском пражан и таборитов под командованием Яна Жижки на г. Витков близ Праги (этот район города получил название Жижков) 14 июля 1420 потерпел поражение и бежал из Чехии. Следующие крестовые походы , в которых участвовали германские рыцари и чешские дворяне-католики, также были разгромлены. Обострение внутренних противоречий был призван сгладить Чаславский сейм (1421), на котором Сигизмунд был объявлен лишенным трона. Сейм создал земское правительство , включавшее все конфессионально-политические группы, в которое вошли представители городов, мелкого дворянства и лишь несколько крупных феодалов. Однако мир в стране не был установлен. Ян Желивский осуществил леворадикальный переворот в Праге (30 июня 1421), но его диктатуру не поддержал синод гуситского духовенства. Весной 1421 Жижка разгромил секту таборитсих пикартов (адамитов) и стал главным полководцем таборитов. Он организовал войско из крестьян, вооруженных в основном цепами, топорами и копьями, и применял тактику боя с использованием боевых повозок с пехотой против рыцарской конницы и строгое единоначалие, что делало это войско непобедимым. Жижка ушел из Табора в 1423, создав свое войско, но в 1424 умер. Польско-литовский кандидат на чешский трон Сигизмунд Корибутович не смог получить значительной поддержки. Междоусобные войны таборитов с пражанами ослабляли гуситов в целом и разоряли страну. Военно-агитационные «прелестные походы» таборитов в соседние страны (1424—1433) принесли частичный успех, но не смогли превратить гуситскую реформацию в европейское движение. С 1426 таборитов возглавил гетман и священник Прокоп Голый, принадлежавший к их умеренному крылу. Во всей Чехии установилась гегемония армии таборитов, превратившейся в грозное средневековое воинство, совершавшее грабежи и насилия. Последнее поражение от гуситов огромное войско крестоносцев потерпело в битве у Домажлиц (14 августа 1431). Непрестанные войны завели страну в тупик, поэтому обозначилась тенденция к миру, усиленная Базельским собором, поставившим себя выше папы. На собор поехала делегация гуситов во главе с Прокопом Голым (1433), добивавшаяся признания Католической церковью гусизма как земской конфессии в Чешском королевстве. Наметился компромисс с умеренными кругами гуситов, против которого выступили табориты. Благодаря дипломатии собора и Сигизмунда удалось окончательно расколоть гуситов. В битве у Липан (30 мая 1434) полевые войска таборитов и «сироток» (бывшее войско Жижки) под командованием Прокопа Голого были разгромлены войском пражан и чешских католиков. Это позволило заключить соглашение в Иглаве (Базельские компактаты, 1436) между гуситами и собором, признавшим право чехов на причащение под обоими видами, ставшее законом страны. Сигизмунд был признан гуситами чешским королем, так как обязался соблюдать компактаты. В знак примирения он даровал Табору права королевского города. Казнь таборитского воеводы Яна Рогача (1437), до конца сопротивлявшегося Сигизмунду, стала концом Гуситских войн. Победа умеренных гуситов дала стране длительный мир и принесла изменения в структуру общества. Церковь лишилась своих владений и доминирующих позиций в обществе, создалась ситуация биконфессиональности, усугубившаяся затем появлением конфессий протестантского толка (Община чешских братьев, лютеранство ) и расколом чашников. Попытка создать единую гуситскую церковь во главе с таборитским епископом Яном Рокицаной в рамках Католической церкви не увенчалась успехом. Вопрос о полном отделении от Рима уже не ставился. Гуситы оставались в зависимости от Рима в плане рукоположения священников. Политическая власть в условиях резкого ослабления королевской власти перешла к сейму, на котором главную роль играло гуситское среднее дворянство и города во главе с Прагой. Произошло перераспределение земель Католической церкви между гуситским дворянством и крупными феодалами-католиками, ранее «охранявшими» эти земли. Города, получившие часть церковных земель, стали коллективными феодалами. Произошла общая демократизация общества и его культуры. Однако сложилась ситуация «раздвоенного народа», когда общество было расколото по конфессиональному признаку. Гуситская культура как раннереформационный тип культуры с ее религиозной строгостью оказалась невосприимчивой к идеям и образам Ренессанса. Однако развивался чешский язык, ставший официальным языком гуситской церкви и государства. Были созданы выдающиеся памятники культуры («Гуситская хроника» и «Песня о победе у Домажлиц» Вавржинца из Бржезовой, «Военный устав» Жижки, гуситские песни-хоралы, миниатюры Йенского кодекса с актуальными политиче­скими сюжетами и др.). Тем не менее, иконоборчество гуситов, разрушение монастырей и костелов привело к упадку церковного искусства. Национальный вопрос в гусизме не являлся основным, его решение обуславливалось ходом церковной реформации. Поскольку чешские и германские немцы отвергли гусизм, считая его ересью, и боролись с ним, сформировалась идея чешской гуситской богоизбранности. Третий этап Г. д. (1437—1471) связан с утверждением новой общественной ситуации и борьбой за сохранение позиций умеренного гусизма. Этот процесс возглавил представитель гуситской аристократии Иржи из Подебрад (земский правитель с 1452, король в 1458—1471), сделавший попытку в условиях денонсации Базельских компактатов Римским папой и объявления нового крестового похода упрочить международное положение Чехии путем создания союза христианских государств Европы, однако без успеха. Успешная борьба Иржи из Подебрад с католической оппозицией и возрождавшимся радикализмом Табора, затем неудачная война с венгерским королем Матяшем Корвином и стремление к внутриполитическому консенсусу определили содержание его правления. В чешскую историческую традицию он вошел как «гуситский король». Угроза нового ослабления позиций гуситской Чехии обусловила избрание чешским королем после смерти Иржи из Подебрад представителя династии Ягеллонов Владислава II.