ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - широкое религиозное и общественно-политическое движение в Чехии в 1400-1485 годах, имевшее революционный характер.

На­зы­ва­ет­ся по име­ни идео­ло­га чешской Ре­фор­ма­ции Я. Гу­са . Воз­ник­ло вслед­ст­вие обо­ст­ре­ния со­ци­аль­ных, по­ли­тических и меж­на­цио­наль­ных про­ти­во­ре­чий. Про­хо­ди­ло под ло­зун­га­ми ре­фор­мы Церк­ви, хо­тя сте­пень и глу­би­на этой ре­фор­мы по­ни­ма­лись уча­ст­ни­ка­ми дви­же­ния по-раз­но­му. По­ли­тической це­лью Гуситского движения бы­ло свер­же­ние в Че­хии вла­сти немецкой оли­гар­хии - свет­ских, ду­хов­ных фео­да­лов и городского пат­ри­циа­та. В Гуситском движении уча­ст­во­ва­ли все слои чешского об­ще­ст­ва: кре­сть­ян­ст­во, го­ро­жа­не, дво­рян­ст­во, часть ду­хо­вен­ст­ва. Главными идео­ло­га­ми дви­же­ния яв­ля­лись ма­ги­ст­ры Праж­ско­го университета. На раз­ных эта­пах раз­ви­тия Гуситского движения ли­ди­рую­щая роль в нём при­над­ле­жа­ла различным со­ци­аль­ным сло­ям и груп­пам, вы­сту­пав­шим под соб­ст­вен­ны­ми ло­зун­га­ми и пре­сле­до­вав­шим свои це­ли.

Обыч­но вы­де­ля­ют несколько эта­пов раз­ви­тия Гуситского движения, ко­то­рое ино­гда пред­став­ля­ют как со­во­куп­ность не­сколь­ких дви­же­ний, объ­еди­нён­ных по вре­ме­ни, но раз­лич­ных по со­дер­жа­нию.

1-й этап Гуситского движения да­ти­ру­ет­ся при­бли­зи­тель­но 1400-1419 годами. Главным тре­бо­ва­ни­ем в этот пе­ри­од бы­ла ре­фор­ма ка­то­лической церк­ви . Уча­ст­ни­ки дви­же­ния кри­ти­ко­ва­ли её по­ро­ки (без­нрав­ст­вен­ность, тя­гу к рос­ко­ши, си­мо­нию и т. д.), вы­дви­га­ли тре­бо­ва­ния се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ной соб­ст­вен­но­сти (в Че­хии ка­то­лическая цер­ковь вла­де­ла 1/3 всех зе­мель) и ли­к­ви­да­ции при­ви­ле­гий ду­хо­вен­ст­ва. Ма­ги­ст­ры Праж­ско­го университета, пре­ж­де все­го Я. Гус, вы­сту­па­ли с про­по­ве­дя­ми, уст­раи­ва­ли дис­пу­ты, пуб­ли­ко­ва­ли трак­та­ты и те­зи­сы ан­ти­цер­ков­но­го со­дер­жа­ния. Гус за­яв­лял, в ча­ст­но­сти, что су­ще­ст­вую­щая Цер­ковь при­шла в про­ти­во­ре­чие с уче­ни­ем о ней, из­ло­жен­ным в Биб­лии, и при­зы­вал вер­нуть её в то со­стоя­ние, в ко­то­ром она на­хо­ди­лась на на­чаль­ном эта­пе сво­его су­ще­ст­во­ва­ния. На­ря­ду с Гу­сом тре­бо­ва­ния ре­фор­мы Церк­ви и ли­ше­ния ду­хо­вен­ст­ва при­ви­ле­гий вы­дви­га­ли Ми­лич из Кро­мер­жи­жа, Мат­вей из Яно­ва и Ие­ро­ним Праж­ский. Их про­по­ве­ди по­лу­ча­ли ши­ро­кий от­клик у на­се­ле­ния Че­хии.

Сто­рон­ни­ки Я. Гу­са, под­дер­жи­вав­шие при­зыв к борь­бе с «пло­хой Цер­ко­вью», по­сте­пен­но раз­де­ли­лись на два ла­ге­ря. За­жи­точ­ные слои (бюр­гер­ст­во, дво­рян­ст­во , уни­вер­си­тет­ские ма­ги­ст­ры) об­ра­зо­ва­ли уме­рен­ное кры­ло Гуситского движения, ко­то­рое до­би­ва­лось се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, вве­де­ния т. н. де­шё­вой Церк­ви, ли­ше­ния ду­хо­вен­ст­ва при­ви­ле­гий. Сво­ей це­лью они про­воз­гла­си­ли вве­де­ние об­ря­да при­ча­ще­ния ми­рян «под обо­и­ми ви­да­ми» (т. е. хле­бом и ви­ном из ча­ши), не­об­хо­ди­мость ко­то­ро­го бы­ла обос­но­ва­на Яко­убе­ком из Стршиб­ра и долж­на бы­ла под­чёр­ки­вать ра­вен­ст­во всех лю­дей пе­ред Бо­гом. Сим­во­лом это­го кры­ла Гуситского движения ста­ла ча­ша, а его пред­ста­ви­те­ли по­лу­чи­ли название ут­ра­к­ви­стов или по­до­бо­ев (в русской ли­те­ра­ту­ре - чаш­ни­ков). Их про­грам­ма, на­зы­вав­шая­ся «Че­ты­ре праж­ские ста­тьи», со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ния к императору Си­гиз­мун­ду I: под­дер­жать вве­де­ние при­ча­ще­ния ми­рян из ча­ши и сво­бод­но­го бо­го­слу­же­ния, се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, со­хра­не­ние ус­та­но­вив­ше­го­ся в го­ро­дах по­ряд­ка. Вы­пол­не­ние этих тре­бо­ва­ний ут­ра­к­ви­сты объ­яв­ля­ли ус­ло­ви­ем при­зна­ния Си­гиз­мун­да I чешским ко­ро­лём.

Кре­сть­я­не, городская бед­но­та, мел­ко­по­ме­ст­ное дво­рян­ст­во, ре­мес­лен­ни­ки, низ­шее ду­хо­вен­ст­во и ре­лигиозные фа­на­ти­ки об­ра­зо­ва­ли ра­ди­каль­ное кры­ло Гуситского движения. В во­про­се о ре­фор­ме Церк­ви они шли зна­чи­тель­но даль­ше ут­ра­к­ви­стов, вы­сту­па­ли за пол­ную ли­к­ви­да­цию су­ще­ст­вую­щих по­ряд­ков и ус­та­нов­ле­ние спра­вед­ли­во­го об­щественного строя. Это кры­ло гу­си­тов по­лу­чи­ло название та­бо­ри­тов (по их ук­ре­п­лён­но­му ла­ге­рю Та­бор). Та­бо­ри­ты соз­да­ли ком­му­ну, в ко­то­рой пы­та­лись жить по За­ко­ну Божь­е­му. Од­на­ко сре­ди них не бы­ло по­ли­тического и идео­ло­гического един­ст­ва. Край­нее те­че­ние та­бо­ри­тов, пи­кар­ты, про­по­ве­до­ва­ли хи­лиа­сти­че­ские идеи (смотри Хи­ли­азм), од­на­ко боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей ра­ди­каль­но­го кры­ла Гуситского движения эти идеи не раз­де­ля­ло.

В 1415 году Я. Гус, а в 1416 году Ие­ро­ним Праж­ский бы­ли каз­не­ны по ре­ше­нию Кон­станц­ско­го со­бо­ра ка­то­лической церк­ви как ере­ти­ки, не­смот­ря на ох­ран­ную гра­мо­ту, вы­дан­ную им Си­гиз­мун­дом I. Из­вес­тие об их каз­ни при­ве­ло к со­ци­аль­но­му взры­ву в Че­хии.

30.7.1419 года в Пра­ге на­ча­лось вос­ста­ние, ко­то­рое зна­ме­но­ва­ло на­ча­ло 2-го эта­па раз­ви­тия Гуситского движения, час­то име­нуе­мо­го в ли­те­ра­ту­ре гу­сит­ской ре­во­лю­ци­ей. На этом эта­пе ве­ду­щую роль в Гуситском движении иг­ра­ли ра­дикаль­ные кру­ги во гла­ве с Я. Же­лив­ским. Они за­хва­ти­ли власть в Пра­ге и ря­де других го­ро­дов Че­хии, на­ча­ли гро­мить ка­то­лические мо­на­сты­ри и церк­ви. Си­гиз­мунд I от­верг ус­ло­вия «Че­ты­рёх праж­ских ста­тей». Опи­ра­ясь на со­юз с па­пой Мар­ти­ном V, он объ­е­ди­нил про­тив­ни­ков гу­си­тов в Че­хии и за ру­бе­жом и по­пы­тал­ся по­да­вить Гуситское движение си­лой. В 1420-1431 годах про­тив гу­си­тов бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но 5 кре­сто­вых по­хо­дов. В этот пе­ри­од встал во­прос не толь­ко о су­ще­ст­во­ва­нии Че­хии как го­су­дар­ст­ва, но и че­хов как на­ро­да. Че­хи бы­ли объ­яв­ле­ны ка­то­лической цер­ко­вью ере­ти­ка­ми, под­ле­жа­щи­ми ис­треб­ле­нию, а кре­сто­нос­цам обе­ща­но от­пу­ще­ние гре­хов и воз­на­гра­ж­де­ние иму­ще­ст­вом унич­то­жен­ных ими ере­ти­ков. Од­на­ко по­пыт­ки во­енного раз­гро­ма гу­си­тов за­кон­чи­лись про­ва­лом. 14.7.1420 года кре­сто­нос­цы бы­ли на­го­ло­ву раз­би­ты гу­си­та­ми под руководством Я. Жиж­ки и Про­ко­па Ве­ли­ко­го на Вит­ко­вой го­ре. 10.1.1422 года под Не­мец­ки-Бро­дом уча­ст­ни­ки 2-го кре­сто­во­го по­хо­да бы­ли раз­гром­ле­ны гу­сит­ским вой­ском под ко­мандованием Жиж­ки. 3-й кре­сто­вый по­ход за­вер­шил­ся осе­нью 1422 года бег­ст­вом кре­сто­нос­цев из-под Та­хо­ва. 16.6.1426 года вой­ска Си­гиз­мун­да I по­тер­пе­ли по­ра­же­ние при Ус­ти от чешской ар­мии, ко­то­рой ко­ман­до­вал Про­коп Ве­ли­кий. 4.8.1427 года у Та­хо­ва и 14.8.1431 года при До­маж­ли­це гу­си­ты раз­би­ли вой­ска, уча­ст­во­вав­шие со­от­вет­ст­вен­но в 4-м и 5-м кре­сто­вых по­хо­дах. Бо­рясь с внеш­ни­ми вра­га­ми, гу­си­ты пред­при­ня­ли ряд т. н. пре­крас­ных по­хо­дов за пре­де­лы Че­хии. В 1427-1428 годах они втор­га­лись в Си­ле­зию, в 1429-1430 годах в Сак­со­нию, Верх­нюю Фран­ко­нию и Ба­ва­рию, в 1433 году в Восточную Сло­ва­кию и по­пы­та­лись про­бить­ся к Бал­тий­ско­му мо­рю. Борь­ба гу­си­тов с втор­же­ния­ми кре­сто­нос­цев и их за­гра­нич­ные по­хо­ды по­лу­чи­ли название гу­сит­ских войн.

Внеш­няя уг­ро­за спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции гу­си­тов. Од­на­ко по ме­ре её ос­лаб­ле­ния раз­но­гла­сия в Гуситском движении обо­ст­ри­лись, что при­ве­ло к воо­руж. столк­но­ве­ни­ям ме­ж­ду различными те­че­ния­ми гу­си­тов.

В хо­де гу­сит­ских войн про­изош­ла эво­лю­ция Гуситского движения. Та­бо­рит­ская урав­ни­тель­ная об­щи­на рас­па­лась, пи­кар­ты и их идео­лог М. Гус­ка бы­ли ис­треб­ле­ны уме­рен­ны­ми та­бо­ри­та­ми. Ли­ди­рую­щее по­ло­же­ние в Та­бо­ре за­ня­ли во­енные во­ж­ди и пред­ста­ви­те­ли ры­цар­ст­ва, взяв­шие на се­бя фор­ми­ро­ва­ние ар­мии, ко­то­рая на­нес­ла по­ра­же­ние кре­сто­нос­цам. В 1423 году в ре­зуль­та­те но­во­го раз­ме­же­ва­ния в ла­ге­ре та­бо­ри­тов от не­го от­де­ли­лось но­вое ра­ди­каль­ное кры­ло во гла­ве с Я. Жиж­кой, об­ра­зо­вав­шее свой во­енный и по­ли­тический центр (Ма­лый Та­бор) в Гра­дец-Кра­ло­ве.

Уме­рен­ные гу­си­ты в ре­зуль­та­те войн до­би­лись по­став­лен­ных це­лей: цер­ков­ные зем­ли бы­ли се­ку­ля­ри­зи­ро­ва­ны, из го­ро­дов из­гна­ны кон­ку­рен­ты - немецкие бюр­ге­ры. Цер­ковь Че­хии бы­ла ре­фор­ми­ро­ва­на в со­от­вет­ст­вии с гу­сит­ским уче­ни­ем. Это кры­ло Гуситского движения ста­ло скло­нять­ся к ком­про­мис­су с ка­то­лической Ев­ро­пой и к при­ми­ре­нию с Си­гиз­мун­дом I при ус­ло­вии при­зна­ния их основных тре­бо­ва­ний.

Та­бо­рит­ский ла­герь не счи­тал свои тре­бо­ва­ния вы­пол­нен­ны­ми, и хо­тя та­бо­ри­ты не бы­ли еди­ны­ми, их ар­мия про­дол­жа­ла ос­та­вать­ся но­си­те­лем ре­во­люционных тра­ди­ций и ме­ша­ла пра­во­му кры­лу Гуситского движения вос­поль­зо­вать­ся в пол­ной ме­ре пло­да­ми во­енных по­бед. Кро­ме то­го, про­дол­жи­тель­ные во­енные дей­ст­вия и бло­ка­да Че­хии ка­то­лическими го­су­дар­ст­ва­ми по­дор­ва­ли её эко­но­ми­ку и тор­гов­лю. В этой об­ста­нов­ке ут­ра­к­ви­сты всту­пи­ли в сго­вор с ка­то­ли­ка­ми и, объ­е­ди­нив­шись с ни­ми, 30.5.1434 года у деревни Ли­па­ны, близ Пра­ги, раз­гро­ми­ли ар­мию та­бо­ри­тов под ко­мандованием Про­ко­па Ве­ли­ко­го. Од­на­ко от­ря­ды та­бо­ри­тов, воз­глав­ляе­мые Я. Ро­га­чём из Ду­бы, про­дол­жа­ли ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние до 1437 года, но и они бы­ли унич­то­же­ны, ко­гда па­ла их по­след­няя кре­пость Си­он. Тем са­мым за­вер­шил­ся ре­во­люционный этап Гуситского движения. Ре­шаю­щей си­лой ста­ли уме­рен­ные гу­си­ты, ко­то­рые вы­ра­бо­та­ли ус­ло­вия для при­зна­ния Си­гиз­мун­да I чешским ко­ро­лём. В это же вре­мя бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние с ка­то­лической цер­ко­вью, ко­то­рая на Ба­зель­ском со­бо­ре в 1433 году при­зна­ла пра­во ми­рян на при­ча­ще­ние из ча­ши на тер­ри­то­рии Че­хии. 5.6.1436 года на съез­де в Йи­гла­ве бы­ли про­воз­гла­ше­ны Праж­ские ком­пак­та­ты, ко­то­рые гу­си­ты тол­ко­ва­ли как при­зна­ние всех про­изо­шед­ших из­ме­не­ний. В ию­ле 1436 года они бы­ли приз­на­ны Си­гиз­мун­дом I.

По­сле раз­гро­ма ра­ди­каль­но­го ла­ге­ря Гуситское движение всту­пи­ло в но­вый, 3-й этап сво­его раз­ви­тия - фа­зу со­гла­ше­ний с бывшими про­тив­ни­ка­ми и ре­ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­ва. Этот про­цесс со­про­во­ж­дал­ся по­ли­тической борь­бой в ут­ра­к­ви­ст­ском и ка­то­лическом ла­ге­рях. По­бе­ду в ней одер­жа­ли ут­ра­к­ви­сты, из­брав­шие в 1458 году ко­ро­лём Йир­жи из По­деб­рад. При нём ук­ре­пи­лось по­ло­же­ние гу­сит­ской церк­ви, по­ли­тическая власть ут­ра­к­ви­стов, ста­ли вос­ста­нав­ли­вать­ся ме­ж­ду­народные кон­так­ты Че­хии. Од­на­ко внутренняя ста­биль­ность в стра­не на­ру­ша­ла по­ли­ти­ка римской ку­рии и стрем­ле­ние ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва вер­нуть се­бе преж­ние по­зи­ции. На­ча­лась вой­на ме­ж­ду чешским ко­ро­лём и его про­тив­ни­ка­ми - сою­зом ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва, под­дер­жан­но­го па­пой Рим­ским, и венгерским ко­ро­лём Мат­ве­ем Кор­ви­ном. В 1471 году Йир­жи из По­деб­рад умер. На чешский пре­стол ут­ра­к­ви­ст­ски­ми со­сло­вия­ми был из­бран Вла­ди­слав II Ягел­лон­чик, ка­то­лик, сын польского ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV Ягел­лон­чи­ка, на ус­ло­ви­ях, мак­си­маль­но ог­ра­ни­чи­вав­ших ко­ро­лев­скую власть. По­ли­тическое управ­ле­ние со­сре­до­то­чи­лось в ру­ках со­слов­ной об­щи­ны из пред­ста­ви­те­лей дво­рян­ст­ва и ко­ро­лев­ских го­ро­дов. Вла­ди­слав II под­дер­жи­вал ка­то­ли­ков, что ста­ло при­чи­ной вос­ста­ния праж­ских ут­ра­к­ви­стов в 1483 году. Оно по­ка­за­ло, что ка­то­лическое мень­шин­ст­во не мо­жет вос­ста­но­вить до­гу­сит­ские по­ряд­ки. Ме­ж­ду кон­фес­сио­наль­ны­ми фрак­ция­ми в 1485 году был за­клю­чён Кут­но­гор­ский ре­лигиозный мир, ус­та­но­вив­ший рав­но­пра­вие ка­то­лической и ут­ра­к­ви­ст­ской церк­вей и в их рам­ках - сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния для всех сло­ёв чешского об­ще­ст­ва. Это со­бы­тие за­вер­ши­ло гу­сит­ский пе­ри­од чешской ис­то­рии.

Гуситское движение - од­но из важ­ней­ших со­бы­тий ев­ропейской ис­то­рии XV века. Оно но­си­ло об­ще­на­род­ный, ре­во­люционный ха­рак­тер, име­ло чёт­ко сфор­му­ли­ро­ван­ную идео­ло­гию и пре­сле­до­ва­ло цель до­бить­ся ре­фор­мы Церк­ви. Гу­си­там пер­вы­ми в Ев­ро­пе уда­лось по­дор­вать ге­ге­мо­нию цер­ков­ной идео­ло­гии и ос­ла­бить вла­ст­ные и иму­ще­ст­вен­ные по­зи­ции ка­то­лической церк­ви. Гу­сит­ские бо­го­сло­вы про­воз­гла­ша­ли не толь­ко ра­вен­ст­во всех пе­ред Бо­гом, но и сво­бо­ду мыс­ли и лич­но­сти. Гу­сит­ские пол­ко­вод­цы соз­да­ли но­вый тип ар­мии, но­вое ору­жие и но­вую во­енную так­ти­ку, что обес­пе­чи­ва­ло им не­по­бе­ди­мость и ис­поль­зо­ва­лось в ев­ропейских ар­ми­ях позд­ней­ших сто­ле­тий. Гуситское движение спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию чешского национального соз­на­ния, со­хра­не­нию чешской национальной куль­ту­ры. С на­ча­лом Ре­фор­ма­ции в Ев­ро­пе в начале XVI века, про­воз­ве­ст­ни­ка­ми ко­то­рой вы­сту­пи­ли гу­си­ты, ут­ра­к­ви­сты сли­лись с лю­те­ра­на­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)