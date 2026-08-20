ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - широкое религиозное и общественно-политическое движение в Чехии в 1400-1485 годах, имевшее революционный характер.
Называется по имени идеолога чешской Реформации Я. Гуса. Возникло вследствие обострения социальных, политических и межнациональных противоречий. Проходило под лозунгами реформы Церкви, хотя степень и глубина этой реформы понимались участниками движения по-разному. Политической целью Гуситского движения было свержение в Чехии власти немецкой олигархии - светских, духовных феодалов и городского патрициата. В Гуситском движении участвовали все слои чешского общества: крестьянство, горожане, дворянство, часть духовенства. Главными идеологами движения являлись магистры Пражского университета. На разных этапах развития Гуситского движения лидирующая роль в нём принадлежала различным социальным слоям и группам, выступавшим под собственными лозунгами и преследовавшим свои цели.
Обычно выделяют несколько этапов развития Гуситского движения, которое иногда представляют как совокупность нескольких движений, объединённых по времени, но различных по содержанию.
1-й этап Гуситского движения датируется приблизительно 1400-1419 годами. Главным требованием в этот период была реформа католической церкви. Участники движения критиковали её пороки (безнравственность, тягу к роскоши, симонию и т. д.), выдвигали требования секуляризации церковной собственности (в Чехии католическая церковь владела 1/3 всех земель) и ликвидации привилегий духовенства. Магистры Пражского университета, прежде всего Я. Гус, выступали с проповедями, устраивали диспуты, публиковали трактаты и тезисы антицерковного содержания. Гус заявлял, в частности, что существующая Церковь пришла в противоречие с учением о ней, изложенным в Библии, и призывал вернуть её в то состояние, в котором она находилась на начальном этапе своего существования. Наряду с Гусом требования реформы Церкви и лишения духовенства привилегий выдвигали Милич из Кромержижа, Матвей из Янова и Иероним Пражский. Их проповеди получали широкий отклик у населения Чехии.
Сторонники Я. Гуса, поддерживавшие призыв к борьбе с «плохой Церковью», постепенно разделились на два лагеря. Зажиточные слои (бюргерство, дворянство, университетские магистры) образовали умеренное крыло Гуситского движения, которое добивалось секуляризации церковного имущества, введения т. н. дешёвой Церкви, лишения духовенства привилегий. Своей целью они провозгласили введение обряда причащения мирян «под обоими видами» (т. е. хлебом и вином из чаши), необходимость которого была обоснована Якоубеком из Стршибра и должна была подчёркивать равенство всех людей перед Богом. Символом этого крыла Гуситского движения стала чаша, а его представители получили название утраквистов или подобоев (в русской литературе - чашников). Их программа, называвшаяся «Четыре пражские статьи», содержала требования к императору Сигизмунду I: поддержать введение причащения мирян из чаши и свободного богослужения, секуляризацию церковного имущества, сохранение установившегося в городах порядка. Выполнение этих требований утраквисты объявляли условием признания Сигизмунда I чешским королём.
Крестьяне, городская беднота, мелкопоместное дворянство, ремесленники, низшее духовенство и религиозные фанатики образовали радикальное крыло Гуситского движения. В вопросе о реформе Церкви они шли значительно дальше утраквистов, выступали за полную ликвидацию существующих порядков и установление справедливого общественного строя. Это крыло гуситов получило название таборитов (по их укреплённому лагерю Табор). Табориты создали коммуну, в которой пытались жить по Закону Божьему. Однако среди них не было политического и идеологического единства. Крайнее течение таборитов, пикарты, проповедовали хилиастические идеи (смотри Хилиазм), однако большинство представителей радикального крыла Гуситского движения эти идеи не разделяло.
В 1415 году Я. Гус, а в 1416 году Иероним Пражский были казнены по решению Констанцского собора католической церкви как еретики, несмотря на охранную грамоту, выданную им Сигизмундом I. Известие об их казни привело к социальному взрыву в Чехии.
30.7.1419 года в Праге началось восстание, которое знаменовало начало 2-го этапа развития Гуситского движения, часто именуемого в литературе гуситской революцией. На этом этапе ведущую роль в Гуситском движении играли радикальные круги во главе с Я. Желивским. Они захватили власть в Праге и ряде других городов Чехии, начали громить католические монастыри и церкви. Сигизмунд I отверг условия «Четырёх пражских статей». Опираясь на союз с папой Мартином V, он объединил противников гуситов в Чехии и за рубежом и попытался подавить Гуситское движение силой. В 1420-1431 годах против гуситов было организовано 5 крестовых походов. В этот период встал вопрос не только о существовании Чехии как государства, но и чехов как народа. Чехи были объявлены католической церковью еретиками, подлежащими истреблению, а крестоносцам обещано отпущение грехов и вознаграждение имуществом уничтоженных ими еретиков. Однако попытки военного разгрома гуситов закончились провалом. 14.7.1420 года крестоносцы были наголову разбиты гуситами под руководством Я. Жижки и Прокопа Великого на Витковой горе. 10.1.1422 года под Немецки-Бродом участники 2-го крестового похода были разгромлены гуситским войском под командованием Жижки. 3-й крестовый поход завершился осенью 1422 года бегством крестоносцев из-под Тахова. 16.6.1426 года войска Сигизмунда I потерпели поражение при Усти от чешской армии, которой командовал Прокоп Великий. 4.8.1427 года у Тахова и 14.8.1431 года при Домажлице гуситы разбили войска, участвовавшие соответственно в 4-м и 5-м крестовых походах. Борясь с внешними врагами, гуситы предприняли ряд т. н. прекрасных походов за пределы Чехии. В 1427-1428 годах они вторгались в Силезию, в 1429-1430 годах в Саксонию, Верхнюю Франконию и Баварию, в 1433 году в Восточную Словакию и попытались пробиться к Балтийскому морю. Борьба гуситов с вторжениями крестоносцев и их заграничные походы получили название гуситских войн.
Внешняя угроза способствовала консолидации гуситов. Однако по мере её ослабления разногласия в Гуситском движении обострились, что привело к вооруж. столкновениям между различными течениями гуситов.
В ходе гуситских войн произошла эволюция Гуситского движения. Таборитская уравнительная община распалась, пикарты и их идеолог М. Гуска были истреблены умеренными таборитами. Лидирующее положение в Таборе заняли военные вожди и представители рыцарства, взявшие на себя формирование армии, которая нанесла поражение крестоносцам. В 1423 году в результате нового размежевания в лагере таборитов от него отделилось новое радикальное крыло во главе с Я. Жижкой, образовавшее свой военный и политический центр (Малый Табор) в Градец-Кралове.
Умеренные гуситы в результате войн добились поставленных целей: церковные земли были секуляризированы, из городов изгнаны конкуренты - немецкие бюргеры. Церковь Чехии была реформирована в соответствии с гуситским учением. Это крыло Гуситского движения стало склоняться к компромиссу с католической Европой и к примирению с Сигизмундом I при условии признания их основных требований.
Таборитский лагерь не считал свои требования выполненными, и хотя табориты не были едиными, их армия продолжала оставаться носителем революционных традиций и мешала правому крылу Гуситского движения воспользоваться в полной мере плодами военных побед. Кроме того, продолжительные военные действия и блокада Чехии католическими государствами подорвали её экономику и торговлю. В этой обстановке утраквисты вступили в сговор с католиками и, объединившись с ними, 30.5.1434 года у деревни Липаны, близ Праги, разгромили армию таборитов под командованием Прокопа Великого. Однако отряды таборитов, возглавляемые Я. Рогачём из Дубы, продолжали оказывать сопротивление до 1437 года, но и они были уничтожены, когда пала их последняя крепость Сион. Тем самым завершился революционный этап Гуситского движения. Решающей силой стали умеренные гуситы, которые выработали условия для признания Сигизмунда I чешским королём. В это же время было достигнуто соглашение с католической церковью, которая на Базельском соборе в 1433 году признала право мирян на причащение из чаши на территории Чехии. 5.6.1436 года на съезде в Йиглаве были провозглашены Пражские компактаты, которые гуситы толковали как признание всех произошедших изменений. В июле 1436 года они были признаны Сигизмундом I.
После разгрома радикального лагеря Гуситское движение вступило в новый, 3-й этап своего развития - фазу соглашений с бывшими противниками и реорганизации общества. Этот процесс сопровождался политической борьбой в утраквистском и католическом лагерях. Победу в ней одержали утраквисты, избравшие в 1458 году королём Йиржи из Подебрад. При нём укрепилось положение гуситской церкви, политическая власть утраквистов, стали восстанавливаться международные контакты Чехии. Однако внутренняя стабильность в стране нарушала политика римской курии и стремление католического духовенства вернуть себе прежние позиции. Началась война между чешским королём и его противниками - союзом католического духовенства, поддержанного папой Римским, и венгерским королём Матвеем Корвином. В 1471 году Йиржи из Подебрад умер. На чешский престол утраквистскими сословиями был избран Владислав II Ягеллончик, католик, сын польского короля Казимира IV Ягеллончика, на условиях, максимально ограничивавших королевскую власть. Политическое управление сосредоточилось в руках сословной общины из представителей дворянства и королевских городов. Владислав II поддерживал католиков, что стало причиной восстания пражских утраквистов в 1483 году. Оно показало, что католическое меньшинство не может восстановить догуситские порядки. Между конфессиональными фракциями в 1485 году был заключён Кутногорский религиозный мир, установивший равноправие католической и утраквистской церквей и в их рамках - свободу вероисповедания для всех слоёв чешского общества. Это событие завершило гуситский период чешской истории.
Гуситское движение - одно из важнейших событий европейской истории XV века. Оно носило общенародный, революционный характер, имело чётко сформулированную идеологию и преследовало цель добиться реформы Церкви. Гуситам первыми в Европе удалось подорвать гегемонию церковной идеологии и ослабить властные и имущественные позиции католической церкви. Гуситские богословы провозглашали не только равенство всех перед Богом, но и свободу мысли и личности. Гуситские полководцы создали новый тип армии, новое оружие и новую военную тактику, что обеспечивало им непобедимость и использовалось в европейских армиях позднейших столетий. Гуситское движение способствовало формированию чешского национального сознания, сохранению чешской национальной культуры. С началом Реформации в Европе в начале XVI века, провозвестниками которой выступили гуситы, утраквисты слились с лютеранами.