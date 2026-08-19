ГУСИ ГАДЖИ НИФТАЛЫ ОГЛЫ

ГУСИ ГАДЖИ НИФТАЛЫ ОГЛЫ - азербайджанский традиционный певец-ханенде.

Учил­ся в шко­ле Хар­рат Ку­лу (Шу­ша), где в со­вер­шен­ст­ве изу­чил клас­сические му­га­мы . Впер­вые пуб­лич­но вы­сту­пил на ве­че­ре в те­ат­ре Хан­де­ми­ро­ва в Шу­ше, ис­пол­нив му­гам «Чар­гях» в со­про­во­ж­де­нии та­ри­ста М. Са­дыхд­жа­на.

С име­нем Гуси свя­за­на но­вая эпо­ха в ис­кус­ст­ве му­га­ма: он до­пол­нил сис­те­му клас­сических му­га­мов свои­ми ком­по­зи­ция­ми, часть из них при­об­ре­ла са­мо­сто­ятельное зна­че­ние, например му­гам «Га­тар» (ав­тор­ст­во Гуси ус­та­нов­ле­но по сви­де­тель­ст­ву Джаб­ба­ра Ка­ря­гды). Пел му­га­мы на тек­сты Саа­ди, Ха­фи­за, Фи­зу­ли, Ома­ра Хай­я­ма. Про­сла­вил­ся по все­му За­кав­ка­зью и стра­нам Ближ­не­го Вос­то­ка. Ос­но­вал (вме­сте с М.М. Нав­ва­бом) пер­вое в Шу­ше Общество му­зы­кан­тов, в 1883 году соз­дал Пев­че­ский кру­жок для обу­че­ния ха­нен­де.