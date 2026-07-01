Гуши-хан (Туру-Байху)

Гуши`-хан (Туру-Байху) (1582—1654) — лидер одного из ойратских племен — хошутов. Стал широко известным в связи с борьбой буддий­ских школ в XVII в. за влияние в Тибете. В 1615 ойраты стали адептами школы Гэлукпа. Возникли противоречия и внутри ойрат­ской коалиции («четыре ойратских племени»), в результате торгуты во главе с Хо-Уролюком в 1628—1630 мигрировали на Волгу, а Г.-х., потерпев поражение от джунгарского Батур-хунтайджи в 1635, в 1636—1639 вместе с подданными перекочевал из Джунгарии в район Куку-нора. Первоначально поход Г.-х. во главе войска в Куку-нор был обусловлен необходимостью защиты школы Гэлукпа (желтошапочные), главой которой был Далай-лама V, от вторгнувшегося в Тибет войска халха-монголов во главе с Цокто-тайджи, поддерживавшим школу Кармапа/Кагьюпа (красношапочные). В 1637 монгольское войско было разгромлено, а Цокто-тайджи убит. В 1638 Г.-х. посещает Лхасу, Далай-лама жалует ему титул «Хан веры» (чожи гьялпо), а Г.-х., в свою очередь, одаривает титулами тибет­ских чиновников — сторонников Далай-ламы. Поддер­жка Г.-х. помогла вернуть власть в Тибете школе Гэлукпа: в 1642 состоялась интронизация Далай-ламы. В 1645 Г.-х. пожаловал титул «панчен-погто (богдо)» Панчен-ламе. Занятые ойратами территории в районе Куку-нора образовали Хошутское (Кукунорское) ханство, просуществовавшее до 1723. Ему наследовали сыновья, в 1660 разделившие владения: Даян-хан получил Центральный Тибет, а Даши-Батур — Куку-нор.