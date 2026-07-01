ГУСЕЙН МЕХТИ
ГУСЕЙН МЕХТИ - азербайджанский прозаик, драматург, литературный критик, народный писатель Азербайджанской ССР.
Окончил Азербайджанский государственный университет (1931). Литературный дебют - рассказ «Стрижка овец» (1927). Автор сборников рассказов «Хавер», «Весенние воды» (оба 1930), в которых показан процесс социалистического переустройства патриархальной жизни азербайджанской деревни; пьес «Слава» (1938), «Низами» (1940), «Шамиль» (1941), «Джаваншир» (1957) - на историческую и общественно-политическую тематику; повестей «Тарлан» (1940, русский перевод под названием «Схватка», 1956), «Комиссар» - о жизни и деятельности одного из 26 бакинских комиссаров М. Азизбекова (1942, русский перевод 1949).
В крупных прозаических произведениях тяготел к панорамно-эпическому изображению жизни, акцентировал внимание на социально значимых проблемах: романы «Половодье» (книги 1-3, 1933-1936 годы) - о гражданской войне и партизанском движении в Азербайджане, «Утро» - о становлении революционного движения в Азербайджане (1953, русский перевод 1956), «Подземные воды текут в океан» (1966) - о трагических коллизиях времён культа личности, романическая дилогия «Апшерон» (1947, русский перевод 1949; Государственная премия СССР, 1950) и «Чёрные скалы» (1957, русский перевод 1960) - о жизни бакинских нефтяников.
Среди других произведений - литературно-критические статьи об азербайджанской литературе XX века: «Литературные бои» (1932), «Литературные заметки» (1947).
Сочинения:
Собрание сочинений: В 10 томах. Баку, 1966-1979 годы (на азербайджанском языке).