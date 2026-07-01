ГУСЕЙН МЕХТИ

ГУСЕЙН МЕХТИ - азербайджанский прозаик, драматург , литературный критик, народный пи­са­тель Азербайджанской ССР.

Окон­чил Азербайджанский государственный университет (1931). Литературный де­бют - рас­сказ «Стриж­ка овец» (1927). Ав­тор сборников рас­ска­зов «Ха­вер», «Ве­сен­ние во­ды» (оба 1930), в ко­то­рых по­ка­зан про­цесс со­циа­ли­стического пе­ре­уст­рой­ст­ва пат­ри­ар­халь­ной жиз­ни азербайджанской де­рев­ни; пьес «Сла­ва» (1938), «Ни­за­ми» (1940), «Ша­миль» (1941), «Джа­ван­шир» (1957) - на ис­то­рическую и об­щественно-по­ли­тическую те­ма­ти­ку; по­вес­тей «Тар­лан» (1940, русский перевод под названием «Схват­ка», 1956), «Ко­мис­сар» - о жиз­ни и дея­тель­но­сти од­но­го из 26 ба­кин­ских ко­мис­са­ров М. Азиз­бе­ко­ва (1942, русский перевод 1949).

В круп­ных про­за­ических про­из­ве­де­ни­ях тя­го­тел к па­но­рам­но-эпическому изо­бра­же­нию жиз­ни, ак­цен­ти­ро­вал вни­ма­ние на со­ци­аль­но зна­чи­мых про­бле­мах: ро­ма­ны «По­ло­во­дье» (книги 1-3, 1933-1936 годы) - о гражданской вой­не и пар­ти­зан­ском дви­же­нии в Азер­бай­джа­не, «Ут­ро» - о ста­нов­ле­нии ре­во­люционного дви­же­ния в Азер­бай­джа­не (1953, русский перевод 1956), «Под­зем­ные во­ды те­кут в оке­ан» (1966) - о тра­гических кол­ли­зи­ях вре­мён куль­та лич­но­сти, ро­ма­ническая ди­ло­гия «Ап­ше­рон» (1947, русский перевод 1949; Государственная премия СССР, 1950) и «Чёр­ные ска­лы» (1957, русский перевод 1960) - о жиз­ни ба­кин­ских неф­тя­ни­ков.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - литературно-кри­тические ста­тьи об азербайджанской литературе XX века: «Ли­те­ра­тур­ные бои» (1932), «Ли­те­ра­тур­ные за­мет­ки» (1947).

Сочинения:

Собрание сочинений: В 10 томах. Ба­ку, 1966-1979 годы (на азербайджанском языке).