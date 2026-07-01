ГУСЕЙН ДЖАВИД

ГУСЕЙН ДЖАВИД - азербайджанский поэт , драматург.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­но­слу­жи­те­ля-ахун­да. По­лу­чил на­чаль­ное ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние в Теб­ри­зе (1901); изу­чал восточную литературу, фар­си и арабский язык в Стам­буль­ском университете (1905-1909 годы). С 1915 года ра­бо­тал учи­те­лем в шко­лах Тиф­ли­са, Гянд­жи, На­хи­че­ва­ни и Ба­ку. Литературную дея­тель­ность на­чал в 1906 году.

Ро­до­на­чаль­ник жан­ра сти­хотворной дра­мы и сим­во­ли­ко-ал­ле­го­рической по­эзии в азербайджанской литературе. Ав­тор по­этических сборников «Ми­нув­шие дни» (1913), «Ве­сен­няя ро­са» (1917); по­эмы «Ма­суд и Ша­фи­га» (1913); сти­хотворных ис­то­рических пьес «Мать» (1910), «Ма­рал» (1912), «Шейх Са­нан» (1914), «Шей­да» (1917), в ко­то­рых вы­ра­жен про­тест про­тив со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти, за­тро­ну­ты нравственные про­бле­мы; эпические по­эмы «Азер» (1926-1937 годы) - о судь­бах род­но­го края в со­циа­ли­стическую эпо­ху; ис­то­рических и фи­лософских драм в сти­хах «Дья­вол» (1918), «Про­рок» (1922), «Та­мер­лан» (1926), «Князь» (1929), «Сия­вуш» (1933), «Хай­ям» (1936). Ре­прес­си­ро­ван в 1937 году, реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Сочинения:

Пье­сы: В 2 книгах. Ба­ку, 1982–1983;

Избранные про­из­ве­де­ния: В 4 томах. Ба­ку, 1982-1985 годы (на азербайджанском и русском языках).