ГУСЕЙН ДЖАВИД
ГУСЕЙН ДЖАВИД - азербайджанский поэт, драматург.
Родился в семье священнослужителя-ахунда. Получил начальное духовное образование в Тебризе (1901); изучал восточную литературу, фарси и арабский язык в Стамбульском университете (1905-1909 годы). С 1915 года работал учителем в школах Тифлиса, Гянджи, Нахичевани и Баку. Литературную деятельность начал в 1906 году.
Родоначальник жанра стихотворной драмы и символико-аллегорической поэзии в азербайджанской литературе. Автор поэтических сборников «Минувшие дни» (1913), «Весенняя роса» (1917); поэмы «Масуд и Шафига» (1913); стихотворных исторических пьес «Мать» (1910), «Марал» (1912), «Шейх Санан» (1914), «Шейда» (1917), в которых выражен протест против социальной несправедливости, затронуты нравственные проблемы; эпические поэмы «Азер» (1926-1937 годы) - о судьбах родного края в социалистическую эпоху; исторических и философских драм в стихах «Дьявол» (1918), «Пророк» (1922), «Тамерлан» (1926), «Князь» (1929), «Сиявуш» (1933), «Хайям» (1936). Репрессирован в 1937 году, реабилитирован посмертно.
Сочинения:
Пьесы: В 2 книгах. Баку, 1982–1983;
Избранные произведения: В 4 томах. Баку, 1982-1985 годы (на азербайджанском и русском языках).