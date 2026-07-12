ГУСЕВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

ГУСЕВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - крупное предприятие сортовой стеклянной посуды и уникальных высокохудожественных изделий.

Ос­но­ван в 1756 году в уро­чи­ще Ши­во­ро­во на реке Гусь во Вла­ди­мир­ском уезде Вла­ди­мир­ской провинции Московской губернии (ны­не город Гусь-Хру­сталь­ный) А.В. Маль­цо­вым. Стал од­ним из круп­ней­ших сте­коль­ных пред­при­ятий промышленной ди­на­стии Маль­цо­вых . На­ря­ду с их вто­рым за­во­дом - Дять­ков­ским (смотри в статье Дять­ков­ский хру­сталь­ный завод) - обес­пе­чи­вал всю стра­ну ху­дожественной по­су­дой из стек­ла.

Гусевский хрустальный завод вы­пус­кал из­де­лия из стек­ла и хру­ста­ля как для по­все­днев­но­го упот­реб­ле­ния, так и вы­ста­воч­ные об­раз­цы, ко­то­рые бы­ли от­ме­че­ны мно­го­численными на­гра­да­ми на Все­российских промышленных вы­став­ках (1831 - ма­лая зо­ло­тая ме­даль; 1829, 1833, 1835 - боль­шие зо­ло­тые ме­да­ли; на вы­став­ке 1849 года за­вод по­лу­чил пра­во изо­бра­жать на вы­вес­ках, блан­ках и т. д. государственный герб, что под­твер­жда­лось и в по­сле­дую­щем). На Все­мир­ной вы­став­ке в Чи­ка­го (1893) про­дук­ция за­во­да по­лу­чи­ла брон­зо­вую ме­даль, на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же (1900) - выс­шую на­гра­ду, на Все­мир­ной вы­став­ке в Брюс­се­ле (1958) - брон­зо­вую ме­даль.

Ас­сор­ти­мент из­де­лий вклю­чал што­фы, кув­ши­ны, круж­ки, рюм­ки, ва­зы и др. Ши­ро­ко бы­ла рас­про­стра­не­на фи­гур­ная по­су­да из гут­но­го стек­ла в фор­ме зве­рей и птиц (ны­не пред­став­ле­на в Му­зее хру­ста­ля имени Маль­цо­вых). Раз­но­об­раз­на тех­ни­ка об­ра­бот­ки из­де­лий: гра­ви­ров­ка, зо­ло­че­ние, рос­пись, шли­фов­ка (в XVIII веке), ал­маз­ное гра­не­ние свин­цо­во­го хру­ста­ля (XIX век), трав­ле­ние двух- и трёх­слой­но­го хру­ста­ля (конец XIX - начало XX веков). В 1959 году на за­во­де бы­ла ор­гани­зо­ва­на ху­дожественная ла­бо­ра­то­рия (сре­ди ве­ду­щих спе­циа­ли­стов - Р.Н. Ак­сё­нов, О.И. Коз­ло­ва, В.В. Кор­не­ев, А.С. Ку­ри­лов, В.С. Му­ра­тов, Е.И. Ро­гов, В.А. Фи­ла­тов), раз­ра­ба­ты­вав­шая но­вые ви­ды хру­сталь­ных из­де­лий. Тог­да же за­пу­ще­на ван­ная печь не­пре­рыв­но­го дей­ст­вия для вар­ки хру­ста­ля (пер­вый опыт в ми­ро­вой прак­ти­ке стек­ло­варе­ния). Бла­го­да­ря но­вой тех­но­ло­гии вы­пуск хру­ста­ля уве­ли­чил­ся в 5 раз.

Во 2-й половине XX века Гусевский хрустальный завод - один из ве­ду­щих ху­дожественных цен­тров сте­коль­но­го про­из­вод­ст­ва.

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