ГУСЕВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ГУСЕВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - крупное предприятие сортовой стеклянной посуды и уникальных высокохудожественных изделий.
Основан в 1756 году в урочище Шиворово на реке Гусь во Владимирском уезде Владимирской провинции Московской губернии (ныне город Гусь-Хрустальный) А.В. Мальцовым. Стал одним из крупнейших стекольных предприятий промышленной династии Мальцовых. Наряду с их вторым заводом - Дятьковским (смотри в статье Дятьковский хрустальный завод) - обеспечивал всю страну художественной посудой из стекла.
Гусевский хрустальный завод выпускал изделия из стекла и хрусталя как для повседневного употребления, так и выставочные образцы, которые были отмечены многочисленными наградами на Всероссийских промышленных выставках (1831 - малая золотая медаль; 1829, 1833, 1835 - большие золотые медали; на выставке 1849 года завод получил право изображать на вывесках, бланках и т. д. государственный герб, что подтверждалось и в последующем). На Всемирной выставке в Чикаго (1893) продукция завода получила бронзовую медаль, на Всемирной выставке в Париже (1900) - высшую награду, на Всемирной выставке в Брюсселе (1958) - бронзовую медаль.
Ассортимент изделий включал штофы, кувшины, кружки, рюмки, вазы и др. Широко была распространена фигурная посуда из гутного стекла в форме зверей и птиц (ныне представлена в Музее хрусталя имени Мальцовых). Разнообразна техника обработки изделий: гравировка, золочение, роспись, шлифовка (в XVIII веке), алмазное гранение свинцового хрусталя (XIX век), травление двух- и трёхслойного хрусталя (конец XIX - начало XX веков). В 1959 году на заводе была организована художественная лаборатория (среди ведущих специалистов - Р.Н. Аксёнов, О.И. Козлова, В.В. Корнеев, А.С. Курилов, В.С. Муратов, Е.И. Рогов, В.А. Филатов), разрабатывавшая новые виды хрустальных изделий. Тогда же запущена ванная печь непрерывного действия для варки хрусталя (первый опыт в мировой практике стекловарения). Благодаря новой технологии выпуск хрусталя увеличился в 5 раз.
Во 2-й половине XX века Гусевский хрустальный завод - один из ведущих художественных центров стекольного производства.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.