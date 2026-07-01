ГУСЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГУСЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - театральный художник, график, копиист средневековых стенописей, исследователь древнерусской живописи. Член СХ с 1970 года.

В 1950 году окончил Московское областное художественное училище имени 1905 года по специальности театральный художник; его наставниками были М.Т. Хазанов (живопись) и М.С. Перуцкий (графика). До 1953 года был художником-постановщиком в 1-м Драматическом театре Группы советских войск в Германии (Потсдам, ГДР); в 1953-1956 годах - художником-исполнителем в Московском музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Интерес к древнерусской монументальной живописи возник у Гусева под влиянием художожника В.П. Радченко, знатока русской культуры. В 1955 году выполненные Гусевым копии фресок Ферапонтова монастыря были приобретены ЦМиАР (в дальнейшем постоянным заказчиком художника). Копирование настенной живописи монастыря продолжилось по инициативе отделов древнерусского искусства ГТГ и ГРМ, Музея фресок Дионисия (КБМЗ). С 1956 года Гусев выполнял копии росписи преподобных Даниила иконника и Андрея Рублёва в Успенском соборе во Владимире. Среди других работ - копии фресок Феофана Грека в Спасо-Преображенском соборе на Ильине улице, росписей церкви великомученика Феодора Стратилата на Ручью и церкви Рождества Христова на Красном поле (все по заказу НГОМЗ), церкви Рождества Богородицы Святогорского монастыря и церкви Успения в Мелётове (по заказу ПИАМ), а также поступившего в КБМЗ фрагмента росписи Атени Сиони (Грузия) с изображением святителя Николая Мирликийского. В работе Гусев следовал сложившейся практике копирования: после изучения подлинника, особенностей живописных приемов, выявления полустертых, угасших деталей и надписей с помощью снятой с подлинника кальки обеспечивались документальность изображения и размер оригинала, по завершении копирования живописи механическим способом наносились утраты красочного слоя и грунта. Пример такой реконструкции - копия фресок Успенского собора во Владимире «Земля и Море отдают мертвых» из композиции «Страшный Суд» (собрание ЦМиАР).

Гусев исполнял копии казеиново-масляной темперой, вначале по загрунтованной бумаге, позже по пенопласту, с воспроизведением объемных архитектурных форм подлинника.

Будучи одним из ведущих специалистов в области изучения монументальной живописи , Гусев изложил свой метод в ряде докладов и публикаций.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Некоторые приемы построения композиций в древнерус. живописи XI-XVII вв. // ДРИ. М., 1968. [Вып.:] Худож. культура Новгорода. С. 126-139;

Математика орнаментов Дионисия (в соавт. с Майстровым Л. Е.) // Ист.-матем. исслед. М., 1979;

№ 24; О росписи Рождественского собора Ферапонтова мон-ря // ДРИ. М., 1980. [Вып.:] Монументальная живопись XI-XVII вв. С. 331-339;

О В. И. Вьюшине // Ферапонтовский сб. М., 1988. Вып. 2. С. 243-245;

О начальных этапах работы мастеров ферапонтовской росписи // ДРИ. М., 1989. [Вып.:] Художественные памятники Рус. Севера. С. 69-73;

О некоторых изображениях неясыти пустынной в древнерус. живописи XV в. // ДРИ. М., 1998. [Вып.:] Сергий Радонежский и худож. культура Москвы XIV-XV веков. С. 144-149.