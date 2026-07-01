ГУСАН

ГУСАН - армянский певец-сказитель и актёр.

Пер­вые упо­ми­на­ния - в ис­то­рических тру­дах V века Ага­фан­ге­ла, Пав­сто­са Бу­зан­да, Мов­се­са Хо­ре­на­ци, Еги­ше и др. Вы­сту­па­ли в оди­ноч­ку и груп­па­ми; сре­ди Гусанов раз­ли­ча­лись тра­ги­ки (во­хбер­гу), ска­зи­те­ли (дзай­нар­ку), ко­ме­ди­ан­ты (ка­та­ка), тан­цов­щи­цы (вар­зак) и др. Соль­ное пе­ние Гусана со­про­во­ж­да­лось иг­рой на струн­ном щип­ко­вом ин­ст­ру­мен­те пан­дир­не, ос­но­ва ре­пер­туа­ра - эпические ска­за­ния, ге­ро­ические, ис­то­рические, ве­ли­чаль­ные, ли­рические, са­ти­рические и другие пес­ни.

Профессиональное искусство Гусанов поль­зо­ва­лось спро­сом в раз­ных сло­ях об­ще­ст­ва - от при­двор­ных до низ­ших. Гу­сан­ские тра­ди­ции, в т. ч. пе­сен­ный ре­пер­ту­ар и осо­бен­но­сти его ис­пол­не­ния, со­хра­ни­лись в твор­че­ст­ве армянских ашу­гов (с XVII века).