ГУСАН
ГУСАН - армянский певец-сказитель и актёр.
Первые упоминания - в исторических трудах V века Агафангела, Павстоса Бузанда, Мовсеса Хоренаци, Егише и др. Выступали в одиночку и группами; среди Гусанов различались трагики (вохбергу), сказители (дзайнарку), комедианты (катака), танцовщицы (варзак) и др. Сольное пение Гусана сопровождалось игрой на струнном щипковом инструменте пандирне, основа репертуара - эпические сказания, героические, исторические, величальные, лирические, сатирические и другие песни.
Профессиональное искусство Гусанов пользовалось спросом в разных слоях общества - от придворных до низших. Гусанские традиции, в т. ч. песенный репертуар и особенности его исполнения, сохранились в творчестве армянских ашугов (с XVII века).