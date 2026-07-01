Гусак, Густав

Гу`сак (словацк. Husák), Густав (10.01.1913, Дубравка (в совр. Братиславе) — 18.11.1991, Братислава) — словацкий политик и государ­ственный деятель Чехословакии. Из семьи мелкого крестьянина. После окончания гимназии в Братиславе изучал право в университете имени Яна А. Коменского (1933—1937). В 1929 вступил в союз коммунистической молодежи, в 1933 — в Коммунистическую партию Чехословакии (КПЧ), в 1936 один из основателей антифашистского союза словацкой молодежи, в 1937—1938 — секретарь Общества культурного и экономического сближения с СССР. Сотрудник коммунистических изданий «Ľudový denník» («Народный дневник»), «Slovenské zvesti» («Словацкие известия»), основатель журнала «Sip» («Стрела»). В 1938—1942 занимался адвокатской практикой, 1943—1944 чиновник Союза экспедиторов в Братиславе. В годы Второй мировой войны 1939—1945 — член руководства нелегальной Коммунистической партии Словакии (КПС), в 1943—1944 член 5-го ЦК КПС, выступал за расширение антифашистского фронта, сторонник тесного сотрудничества с московским руководством КПЧ. 25 декабря 1943 — участник подписания так называемого Рождествен­ского соглашения антифашистских сил, объединившего в Словацкий национальный совет все силы движения Сопротивления на территории Чехословакии. 1943—1944 — член нелегального Словацкого национального совета (СНС). Активно готовил Словацкое национальное восстание 1944. 29 августа 1944 стал заместителем председателя СНС. В сентябре 1944 избран заместителем председателя КПС. С февраля 1945 работал в Кошицах, руководил работой коммунистов на освобожденной территории. В марте 1945 член делегации СНС на переговорах представителей двух центров чехословацкого Сопротивления за границей. В 1944—1950 — член ЦК и президиума ЦК КПС, 1944—1945 заместитель председателя КПС. 1946—1950 глава сформированного по его инициативе Корпуса уполномоченных — высшего органа исполнительной власти в Словакии. 1945—1951 — депутат Национального собрания, в 1950—1951 — руководитель отдела ЦК КПС. Сыграл значительную роль в противостоянии в 1946—1948 КПС с Демократиче­ской партией и укреплении позиций коммунистов. В 1948—1950 — одна из главных фигур по установлению ими монопольной власти в стране. В мае 1950 обвинен в «словацком буржуазном национализме», несовместимом с националистической позицией чешского руководства, и освобожден от всех должностей. В февраль 1951 арестован, в апреле 1954 осужден к пожизненному заключению, в 1960 — амнистирован. 1960—1963 работал на складе в Братиславе, 1963 полностью реабилитирован. 1963—1968 — научный сотрудник Института государ­ства и права Словацкой АН. Автор труда «Свидетельство о Словацком национальном восстании» (1964). Весной 1968 стал активным членом движения реформаторов, стремившихся к демократизации, занимал централистскую позицию. В апреле—декабре 1968 — заместитель председателя правительства Чехословакии в Праге. В августе 1968 в сопровождении президента Л. Свободы участ­вовал в московских переговорах. Выступал в пользу так называемой нормализации. С конца августа 1968 до апреля 1969 — 1-й секретарь ЦК КПС, в 1968—1989 — член ЦК и президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии, в 1969—1971 1-й секретарь ЦК КПЧ. На ХIV съезде КПЧ (май 1971), выдвинувшем основной задачей построение развитого социализма, избран генеральным секретарем ЦК КПЧ (до декабря 1987). В 1969—1971 депутат Национального собрания, в 1971—1975 — депутат Федерального собрания, 1971—1988 — председатель ЦК Национального фронта. С 29 мая 1975 до 10 декабря 1989 — президент ЧССР. Таким образом, в его руках оказались сосредоточены функции президента, первого секретаря ЦК КПЧ и председателя Национального фронта. Олицетворял режим «нормализации», главный вдохновитель «реального социализма» в стране в 1970—1980-е. Последовательный сторонник просоветского курса. С наступлением в СССР Перестройки занял выжидательную позицию. В декабре 1987 оставил пост генерального секретаря ЦК КПЧ. Сохранял пассивность в ходе событий 17 ноября 1989 (разгон студенческой демонстрации). Под давлением общественного мнения 10 декабря 1989 заявил о создании правительства «национального согласия» и в тот же день принял решение о собственной отставке с поста президента. В конце декабря переехал в Братиславу, где проживал в уединении вплоть до смерти в ноябре 1991.